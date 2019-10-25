Как приготовить сосиски-мумии на Хэллоуин
Идеально простой рецепт сосисок в тесте
Сосиски в слоеном тесте в виде мумий – отличная горячая закуска на Хэллоуин 2019, который будут отмечать 31 октября.
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Сосиски-мумии быстро готовятся и получаются очень вкусными. Главное – выбрать качественные сосиски и хорошее слоеное тесто.
Сосиски-мумии на Хэллоуин
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 336 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 375 г слоеного теста
- 1 столовая ложка муки – для раскатывания
- 350 г сосисок
- 1 яйцо, слегка взбитое вилкой
- 4 ч.л. мягкого сыра – для украшения
- 1 ч.л. нарезанных маслин – для украшения
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 ºC.
- Раскатайте размороженное тесто до толщины 0,5 см на присыпанной мукой поверхности.
- Нарежьте тесто по вертикали в длинные тонкие полоски шириной около 0,5 см. Вам понадобится по 1-2 полоски теста на каждую сосиску. Если тесто останется, вы можете использовать его для другого блюда.
- Оберните полоски теста вокруг каждой сосиски, чтобы создать эффект мумии. Смажьте взбитым яйцом, затем переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в духовке в течение 18-20 минут, пока тесто не подрумянится, а сосиски не приготовятся.
- Используйте капли мягкого сыра для глаз, а зрачки мумий сделайте из кусочков маслин.
Как выбрать вкусные сосиски
- Посмотрите на состав. В нем должны быть указаны по убыванию их содержания следующие ингредиенты: свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон);
- Хорошая сосиска должна быть упругой с плотной оболочкой. Если она слишком мягкая, без белковых добавок точно не обошлось;
- Самые вкусные сосиски – в натуральной оболочке;
- Ярко-розовый или красный цвет говорят о том, что производитель переборщил с красителем, темный – с консервантами. Лучше остановить свой выбор на бледной и сероватой сосиске: скорее всего, именно она и будет натуральной.
Напомним, ранее мы рассказывали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также делились рецептами праздничных блюд на Хэллоуин.
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Источник: Сегодня