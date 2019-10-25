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Как приготовить сосиски-мумии на Хэллоуин

Идеально простой рецепт сосисок в тесте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:33
Сосиски-мумии на Хэллоуин
Сосиски-мумии на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Сосиски в слоеном тесте в виде мумий – отличная горячая закуска на Хэллоуин 2019, который будут отмечать 31 октября.

Смотрите видео с идеями детских блюд на Хэллоуин:

Сосиски-мумии быстро готовятся и получаются очень вкусными. Главное – выбрать качественные сосиски и хорошее слоеное тесто.

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Сосиски-мумии на Хэллоуин

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 336 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 375 г слоеного теста
  • 1 столовая ложка муки – для раскатывания
  • 350 г сосисок
  • 1 яйцо, слегка взбитое вилкой
  • 4 ч.л. мягкого сыра – для украшения
  • 1 ч.л. нарезанных маслин – для украшения

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 ºC.
  2. Раскатайте размороженное тесто до толщины 0,5 см на присыпанной мукой поверхности.
  3. Нарежьте тесто по вертикали в длинные тонкие полоски шириной около 0,5 см. Вам понадобится по 1-2 полоски теста на каждую сосиску. Если тесто останется, вы можете использовать его для другого блюда.
  4. Оберните полоски теста вокруг каждой сосиски, чтобы создать эффект мумии. Смажьте взбитым яйцом, затем переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Выпекайте в духовке в течение 18-20 минут, пока тесто не подрумянится, а сосиски не приготовятся.
  6. Используйте капли мягкого сыра для глаз, а зрачки мумий сделайте из кусочков маслин.

Как выбрать вкусные сосиски

  • Посмотрите на состав. В нем должны быть указаны по убыванию их содержания следующие ингредиенты: свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон);
  • Хорошая сосиска должна быть упругой с плотной оболочкой. Если она слишком мягкая, без белковых добавок точно не обошлось;
  • Самые вкусные сосиски – в натуральной оболочке;
  • Ярко-розовый или красный цвет говорят о том, что производитель переборщил с красителем, темный – с консервантами. Лучше остановить свой выбор на бледной и сероватой сосиске: скорее всего, именно она и будет натуральной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также делились рецептами праздничных блюд на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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