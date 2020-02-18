Как приготовить соус винегрет в домашних условиях

Как готовится заправка винегрет

Соус винегрет Фото: Depositphotos

Основу классического соуса винегрет составляют белый винный уксус и оливковое масло. Несмотря на простоту рецепта, соус винегрет можно разнообразить дополнительными составляющими, одни из которых отлично дополняют овощные блюда, а другие хорошо сочетаются с мясом, курицей или морепродуктами.

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В итальянской кухне соус винегрет – самая распространенная заправка для рыбных и овощных карпаччо, а также для овощей гриль и салатов. Во Франции это традиционный соус, который есть на каждом столе. Им поливают холодные закуски и легкие салаты. Приготовить соус винегрет проще простого.

Классический соус винегрет

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

449 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Винный уксус — 1 ст.л

Оливковое масло — 4 ст.л

Соль — 1/2 ч.л

Смесь перцев — 1/8 ч.л

Способ приготовления:

Смешиваем винный уксус с солью и перцем до растворения соли. Вливаем оливковое масло и тщательно взбиваем венчиком до густого состояния.

Что добавить в соус винегрет, чтобы он был вкуснее

Соус винегрет Фото: Depositphotos

Есть очень много вариаций винегрета:

Чесночный

Растираем зубчик чеснока с солью и перцем. Готовим, как указано выше.

Горчичный

К соли и перцу добавляем 1/2 чайной ложки горчицы.

Зеленый

К основному соусу добавляем чайную ложку мелко нарезанного репчатого лука и столовую ложку смеси измельченных трав: зеленого лука, петрушки, эстрагона (тархуна).

Томатный

Один спелый помидор протираем через сито для удаления семян и кожицы. Томатное пюре добавляем к соли, перцу и уксусу. Перемешиваем и постепенно вводим масло.

Яичный

Желток отваренного яйца растираем и вводим к уксусной смеси. Добавляем масло.

С перцем

Один болгарский перец очищаем от семян и запекаем до мягкости. Протираем через сито и вмешиваем в смесь уксуса, соли и перца. Вводим масло.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если вы пересолили соус. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса от Марты Стюарт.

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