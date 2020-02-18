Как приготовить соус винегрет в домашних условиях
Как готовится заправка винегрет
Основу классического соуса винегрет составляют белый винный уксус и оливковое масло. Несмотря на простоту рецепта, соус винегрет можно разнообразить дополнительными составляющими, одни из которых отлично дополняют овощные блюда, а другие хорошо сочетаются с мясом, курицей или морепродуктами.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:
В итальянской кухне соус винегрет – самая распространенная заправка для рыбных и овощных карпаччо, а также для овощей гриль и салатов. Во Франции это традиционный соус, который есть на каждом столе. Им поливают холодные закуски и легкие салаты. Приготовить соус винегрет проще простого.
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Классический соус винегрет
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 449 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Винный уксус — 1 ст.л
- Оливковое масло — 4 ст.л
- Соль — 1/2 ч.л
- Смесь перцев — 1/8 ч.л
Способ приготовления:
- Смешиваем винный уксус с солью и перцем до растворения соли.
- Вливаем оливковое масло и тщательно взбиваем венчиком до густого состояния.
Есть очень много вариаций винегрета:
Чесночный
Растираем зубчик чеснока с солью и перцем. Готовим, как указано выше.
Горчичный
К соли и перцу добавляем 1/2 чайной ложки горчицы.
Зеленый
К основному соусу добавляем чайную ложку мелко нарезанного репчатого лука и столовую ложку смеси измельченных трав: зеленого лука, петрушки, эстрагона (тархуна).
Томатный
Один спелый помидор протираем через сито для удаления семян и кожицы. Томатное пюре добавляем к соли, перцу и уксусу. Перемешиваем и постепенно вводим масло.
Яичный
Желток отваренного яйца растираем и вводим к уксусной смеси. Добавляем масло.
С перцем
Один болгарский перец очищаем от семян и запекаем до мягкости. Протираем через сито и вмешиваем в смесь уксуса, соли и перца. Вводим масло.
Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если вы пересолили соус. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса от Марты Стюарт.
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