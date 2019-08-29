Как приготовить стейк ти-бон с овощами гриль

Это стейк объединяет в себе два разных вида сочного мяса

Стейк ти-бон с овощами Фото: Depositphotos

Стейк ти-бон – один из самых популярных вариантов классических американских стейков. Он получил свое название благодаря своеобразной форме в виде буквы "T".

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Мясо для него вырезается между спинной и поясничной частями туши. С одной стороны располагается филейное мясо тонкого края (стриплойна), а с другой – нежное мясо средней части вырезки.

Обычно стейк ти-бон весит не менее 450 г и подается с кисло-сладкими соусами. Мы предлагаем приготовить к нему на гарнир запеченные сезонные овощи.

Стейк ти-бон с овощным гарниром

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Стейк ти-бон

Морская соль

Молотый перец

Оливковое масло

Веточки розмарина

Для гарнира:

Початки кукурузы

Сливочное масло

Болгарский перец, нарезанный и очищенный от сердцевины

Несколько долек чеснока

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Способ приготовления:

Зачистите кость с помощью ножа. Хорошо натрите стейк оливковым маслом, морской солью и молотым черным перцем. Выложите мясо на решетку разогретого гриля. Готовьте от 8 до 12 минут при температуре 250-300 С, в зависимости от толщины стейка и желаемой степени прожарки. Во время приготовления мясо нужно один раз перевернуть. Сверху можно положить 1-2 веточки розмарина для придания дополнительного аромата. Примерно на середине приготовления стейка выложите рядом на решетку нарезанный перец, неочищенные дольки чеснока и вареные початки кукурузы, смазанные сливочным маслом. Переложите готовый стейк на тарелку и подавайте вместе с запеченными овощами.

Напомним, ранее мы делились советами по приготовлению стейков. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить стейк из свинины с яблоками.

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