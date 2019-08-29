Как приготовить стейк ти-бон с овощами гриль
Это стейк объединяет в себе два разных вида сочного мяса
Стейк ти-бон – один из самых популярных вариантов классических американских стейков. Он получил свое название благодаря своеобразной форме в виде буквы "T".
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Мясо для него вырезается между спинной и поясничной частями туши. С одной стороны располагается филейное мясо тонкого края (стриплойна), а с другой – нежное мясо средней части вырезки.
Обычно стейк ти-бон весит не менее 450 г и подается с кисло-сладкими соусами. Мы предлагаем приготовить к нему на гарнир запеченные сезонные овощи.
Стейк ти-бон с овощным гарниром
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Стейк ти-бон
- Морская соль
- Молотый перец
- Оливковое масло
- Веточки розмарина
Для гарнира:
- Початки кукурузы
- Сливочное масло
- Болгарский перец, нарезанный и очищенный от сердцевины
- Несколько долек чеснока
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Способ приготовления:
- Зачистите кость с помощью ножа. Хорошо натрите стейк оливковым маслом, морской солью и молотым черным перцем.
- Выложите мясо на решетку разогретого гриля.
- Готовьте от 8 до 12 минут при температуре 250-300 С, в зависимости от толщины стейка и желаемой степени прожарки. Во время приготовления мясо нужно один раз перевернуть. Сверху можно положить 1-2 веточки розмарина для придания дополнительного аромата.
- Примерно на середине приготовления стейка выложите рядом на решетку нарезанный перец, неочищенные дольки чеснока и вареные початки кукурузы, смазанные сливочным маслом.
- Переложите готовый стейк на тарелку и подавайте вместе с запеченными овощами.
Напомним, ранее мы делились советами по приготовлению стейков. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить стейк из свинины с яблоками.
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