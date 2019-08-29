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Как приготовить стейк ти-бон с овощами гриль

Это стейк объединяет в себе два разных вида сочного мяса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Стейк ти-бон с овощами
Стейк ти-бон с овощами
Фото: Depositphotos

Стейк ти-бон – один из самых популярных вариантов классических американских стейков. Он получил свое название благодаря своеобразной форме в виде буквы "T".

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

Мясо для него вырезается между спинной и поясничной частями туши. С одной стороны располагается филейное мясо тонкого края (стриплойна), а с другой – нежное мясо средней части вырезки.

Обычно стейк ти-бон весит не менее 450 г и подается с кисло-сладкими соусами. Мы предлагаем приготовить к нему на гарнир запеченные сезонные овощи.

Стейк ти-бон с овощным гарниром

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Стейк ти-бон
  • Морская соль
  • Молотый перец
  • Оливковое масло
  • Веточки розмарина

Для гарнира:

  • Початки кукурузы
  • Сливочное масло
  • Болгарский перец, нарезанный и очищенный от сердцевины
  • Несколько долек чеснока

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Способ приготовления:

  1. Зачистите кость с помощью ножа. Хорошо натрите стейк оливковым маслом, морской солью и молотым черным перцем.
  2. Выложите мясо на решетку разогретого гриля.
  3. Готовьте от 8 до 12 минут при температуре 250-300 С, в зависимости от толщины стейка и желаемой степени прожарки. Во время приготовления мясо нужно один раз перевернуть. Сверху можно положить 1-2 веточки розмарина для придания дополнительного аромата.
  4. Примерно на середине приготовления стейка выложите рядом на решетку нарезанный перец, неочищенные дольки чеснока и вареные початки кукурузы, смазанные сливочным маслом.
  5. Переложите готовый стейк на тарелку и подавайте вместе с запеченными овощами.

Напомним, ранее мы делились советами по приготовлению стейков. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить стейк из свинины с яблоками.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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