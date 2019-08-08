Как приготовить свекольник в домашних условиях

Принцип приготовления свекольника такой же, как и принцип приготовления окрошки

Свекольник с яйцом и курицей Фото: Depositphotos

Свекольник – это освежающий летний суп, который также называют холодным борщом, холодником, хлодником и свекольной окрошкой. Считается, что у этого блюда польско-литовско-белорусское происхождение.

Смотрите видео, как приготовить окрошку:

В рецептуру классического свекольника входят свежие огурцы, свежая зелень (укроп, зеленый лук, несколько реже – зелень петрушки) и отварные яйца. Заправляется суп сметаной. Конечно же, этот базовый рецепт можно бесконечно разнообразить, получая все новые и новые вариации.

Свекольник на сметане с яйцом и курицей

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 большая свекла

1-2 огурца

2-3 яйца

3 редиса

1 картофелина

500 г куриного бульона

1 вареное куриное бедрышко

Пучок зелени

2 ч. л. горчицы

Сок 1/4 лимона

150-200 г сметаны

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу помыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке до мягкости. Остудить и почистить. Картофель и яйца отдельно отварить. Дать остыть и почистить. Размять вареные яичные желтки с солью и горчицей. Добавить сметану и хорошо растереть, затем влить бульон. Свеклу, редис, картофель, огурцы, куриное мясо и яичные белки нарезать мелкой соломкой. Зелень помыть и измельчить. Смешать все ингредиенты в кастрюле и отправить в холодильник на несколько часов. Попробовать свекольник, по желанию добавить больше соли или специй.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свекольник на квасе. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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