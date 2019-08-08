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Как приготовить свекольник в домашних условиях

Принцип приготовления свекольника такой же, как и принцип приготовления окрошки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Свекольник с яйцом и курицей
Свекольник с яйцом и курицей
Фото: Depositphotos

Свекольник – это освежающий летний суп, который также называют холодным борщом, холодником, хлодником и свекольной окрошкой. Считается, что у этого блюда польско-литовско-белорусское происхождение.

Смотрите видео, как приготовить окрошку:

В рецептуру классического свекольника входят свежие огурцы, свежая зелень (укроп, зеленый лук, несколько реже – зелень петрушки) и отварные яйца. Заправляется суп сметаной. Конечно же, этот базовый рецепт можно бесконечно разнообразить, получая все новые и новые вариации.

Свекольник на сметане с яйцом и курицей

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 большая свекла
  • 1-2 огурца
  • 2-3 яйца
  • 3 редиса
  • 1 картофелина
  • 500 г куриного бульона
  • 1 вареное куриное бедрышко
  • Пучок зелени
  • 2 ч. л. горчицы
  • Сок 1/4 лимона
  • 150-200 г сметаны
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Свеклу помыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке до мягкости. Остудить и почистить.
  2. Картофель и яйца отдельно отварить. Дать остыть и почистить.
  3. Размять вареные яичные желтки с солью и горчицей. Добавить сметану и хорошо растереть, затем влить бульон.
  4. Свеклу, редис, картофель, огурцы, куриное мясо и яичные белки нарезать мелкой соломкой.
  5. Зелень помыть и измельчить.
  6. Смешать все ингредиенты в кастрюле и отправить в холодильник на несколько часов.
  7. Попробовать свекольник, по желанию добавить больше соли или специй.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свекольник на квасе. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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Источник: Сегодня
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