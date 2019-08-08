Как приготовить свекольник в домашних условиях
Принцип приготовления свекольника такой же, как и принцип приготовления окрошки
Свекольник – это освежающий летний суп, который также называют холодным борщом, холодником, хлодником и свекольной окрошкой. Считается, что у этого блюда польско-литовско-белорусское происхождение.
Смотрите видео, как приготовить окрошку:
В рецептуру классического свекольника входят свежие огурцы, свежая зелень (укроп, зеленый лук, несколько реже – зелень петрушки) и отварные яйца. Заправляется суп сметаной. Конечно же, этот базовый рецепт можно бесконечно разнообразить, получая все новые и новые вариации.
Свекольник на сметане с яйцом и курицей
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 большая свекла
- 1-2 огурца
- 2-3 яйца
- 3 редиса
- 1 картофелина
- 500 г куриного бульона
- 1 вареное куриное бедрышко
- Пучок зелени
- 2 ч. л. горчицы
- Сок 1/4 лимона
- 150-200 г сметаны
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Свеклу помыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке до мягкости. Остудить и почистить.
- Картофель и яйца отдельно отварить. Дать остыть и почистить.
- Размять вареные яичные желтки с солью и горчицей. Добавить сметану и хорошо растереть, затем влить бульон.
- Свеклу, редис, картофель, огурцы, куриное мясо и яичные белки нарезать мелкой соломкой.
- Зелень помыть и измельчить.
- Смешать все ингредиенты в кастрюле и отправить в холодильник на несколько часов.
- Попробовать свекольник, по желанию добавить больше соли или специй.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свекольник на квасе. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.
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