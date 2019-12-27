Как приготовить свиной рулет с курагой: пошаговый рецепт с видео

Рецепт вкусного блюда на новогодний стол

Не знаете, что оригинального приготовить на Новый год быстро и просто? Шеф-повар Алик Бадретдинов советует сделать свиной рулет с курагой. Он может служить как холодной закуской, так и горячей.

Рулет из свинины с курагой

Мясной рулет на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г свиной вырезки

200 г кураги

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. желатина

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Свиную вырезку зачистить и разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца. Отбить кухонным молотком. Посолить, поперчите. Посыпать специями для мяса или шашлыка. Затем посыпать порошковым желатином. Сверху выложить полоской предварительно замоченную курагу. С помощью пищевой пленки свернуть мясо в рулет. Смазать растительным маслом и завернуть в фольгу. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 25 минут. Затем разрезать и декорировать как праздничное блюдо.

Зачем добавлять желатин

Желатин нужен, чтобы "связать" мясо. Так оно не будет распадаться при нарезке.

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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