Как приготовить свиные ребрышки в соусе барбекю: рецепт от Джейми Оливера

Запеченные свиные ребрышки под соусом барбекю – прекрасная идея для пикника

Ребра свиные в соусе барбекю Фото: Depositphotos

Не знаете, как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке? Мы рекомендуем приготовить ребра в соусе барбекю по рецепту известного британского шефа Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить ребрышки барбекю по-американски:

Они получаются очень мягкими и нежными. Вы можете подавать запеченные ребрышки с отварной кукурузой, зеленью и картофельным пюре. Не будет лишним и бокал холодного пива.

Запеченные свиные ребрышки по рецепту Джейми Оливера

Время приготовления: 1.5 часа

Ингредиенты:

1,5 кг свиных ребрышек

Для соуса барбекю:

Корень имбиря – около 3 см

2 зубчика чеснока

150 мл яблочного сока без сахара

100 мл белого винного уксуса

2 столовые ложки томатного соуса

100 мл соевого соуса

100 г коричневого сахара

Оливковое масло

Соль, перец

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Способ приготовления:

Натрите мясо маслом, солью и перцем и отложите в сторону. Для соуса очистите имбирь и чеснок, натрите на терке. В кастрюле соедините натертый чеснок, имбирь, сок, уксус, томатный и соевый соус и сахар. Перемешайте и поставьте на средний огонь. После того, как растворится сахар, варите еще 10-15 минут или до загустения. Положите ребра в большую форму или жаропрочную сковороду, смажьте их соусом барбекю и накройте фольгой. Отправьте в разогретую до 200 С духовку. Через полчаса залейте ребра остатками соуса. Еще через 30 минут снимите фольгу, снова смажьте ребра соусом и готовьте 20 минут до румяной корочки. Переложите ребрышки на доску, разрежьте на порционные куски и подавайте с пикантно-острой горчицей и овощами гриль.

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. "Сегодня" также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

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