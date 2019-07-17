Как приготовить свиные ребрышки в соусе барбекю: рецепт от Джейми Оливера
Запеченные свиные ребрышки под соусом барбекю – прекрасная идея для пикника
Не знаете, как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке? Мы рекомендуем приготовить ребра в соусе барбекю по рецепту известного британского шефа Джейми Оливера.
Смотрите видео, как приготовить ребрышки барбекю по-американски:
Они получаются очень мягкими и нежными. Вы можете подавать запеченные ребрышки с отварной кукурузой, зеленью и картофельным пюре. Не будет лишним и бокал холодного пива.
Запеченные свиные ребрышки по рецепту Джейми Оливера
Время приготовления: 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиных ребрышек
Для соуса барбекю:
- Корень имбиря – около 3 см
- 2 зубчика чеснока
- 150 мл яблочного сока без сахара
- 100 мл белого винного уксуса
- 2 столовые ложки томатного соуса
- 100 мл соевого соуса
- 100 г коричневого сахара
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Натрите мясо маслом, солью и перцем и отложите в сторону.
- Для соуса очистите имбирь и чеснок, натрите на терке. В кастрюле соедините натертый чеснок, имбирь, сок, уксус, томатный и соевый соус и сахар. Перемешайте и поставьте на средний огонь. После того, как растворится сахар, варите еще 10-15 минут или до загустения.
- Положите ребра в большую форму или жаропрочную сковороду, смажьте их соусом барбекю и накройте фольгой. Отправьте в разогретую до 200 С духовку. Через полчаса залейте ребра остатками соуса.
- Еще через 30 минут снимите фольгу, снова смажьте ребра соусом и готовьте 20 минут до румяной корочки.
- Переложите ребрышки на доску, разрежьте на порционные куски и подавайте с пикантно-острой горчицей и овощами гриль.
Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. "Сегодня" также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.
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Источник: Сегодня