Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:18

Казалось бы, приготовить сырники проще простого. Однако у каждого кулинара есть свой фирменный рецепт

Рецепты сырников Фото: pixabay.com
Рецепты сырников Фото: pixabay.com

Творог для сырников лучше всего выбирать плотный и не слишком жирный. Сырники, приготовленные из мягкого, чересчур нежного или жирного творога, потребуют добавления слишком большого количества муки или же будут разваливаться при жарке.

Сырники с изюмом

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 г творога 
  • 2 ст.л. сахара 
  • щепотка соли 
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 яйца 
  • 1/4 ст. изюма 
  • 2 ст.л. муки + для обваливания 

Рецепт приготовления:

1. Растереть творог с сахаром и ванилином. Добавить яйца, изюм, соль, муку и перемешать.

2. Сформировать 10 небольших шариков. Обвалять их в муке.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга, слегка прижимая сверху ладонью. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон.

Сырники из домашнего творога с манкой

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Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

  • 500 г домашнего творога
  • 2 яйца
  • 5 столовых ложек манки
  • 6 столовых ложек сахара
  • 5 г ванильного сахара

Рецепт приготовления:

1. Размять творог вместе с яйцами, сахаром и ванилью.

2. Добавить манную крупу и хорошо перемешать.

3. Влажными руками сформировать сырники и обжарить их под крышкой на среднем огне.

Сырники в духовке

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Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 2 яйца
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. манной крупы
  • 1 ст.л. молока
  • 1 ст.л. изюма

Рецепт приготовления:

1. Залить изюм горячей водой на 10-15 минут, затем жидкость слить.

2. Соединить в большой миске творог, сахар, яйца, изюм, манную крупу и молоко. Тщательно размять все ингредиенты до получения однородной массы.

3. Металлические формочки хорошо смазать сливочным маслом и выложить творог. Если вы используете силиконовые формочки, их достаточно сбрызнуть водой.

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать около 30 минут или до золотистого цвета.

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Сырники с мукой и содой

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Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 2 яйца
  • 0.5 ч.л. соды
  • 2 ст.л сахара
  • щепотка соли
  • 5-6 столовых ложек муки

Рецепт приготовления:

1. Растереть творог с яйцами и половиной чайной ложки соды. Добавить сахар и щепотку соли. Размешать.

2. Добавить муку по столовой ложке, пока не получится густое, отлипающее от вилки тесто. Накрыть тесто пленкой и оставить на несколько часов в холодильнике.

3. Набирая тесто чайной ложкой, сформировать посыпанными мукой руками шарики. Перед жаркой их нужно расплющить.

4. Пожарить сырники до золотистого цвета на разогретой с маслом сковороде с двух сторон.

Совет: к таким сырниками можно подать клубничный соус. Для его приготовления взбейте ягоды с небольшим количеством сахара.

Воздушные сырники со взбитыми белками

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Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

  • 50 мл растительного масла
  • 1 стакан муки
  • 75 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 500 г творога
  • 2 яйца

Рецепт приготовления:

1. Творог перетереть через металлическое сито.

2. Желтки взбить с сахаром до кремообразной текстуры.

3. Смешать желтки, творог и ванильный сахар.

4. Белки взбить с щепоткой соли и аккуратно добавить их в творожную массу. Перемешать движениями снизу вверх.

5. Высыпать муку на рабочую поверхность. Ложкой выложить творожную массу прямо в муку. Обвалять массу в муке и аккуратно сформировать сырник. Повторить с оставшимся творогом.

6. Разогреть сковороду с растительным маслом на небольшом огне и пожарить сырники с двух сторон до румяной корочки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить уникальные розовые сырники:
завтрак, творог, изюм, как приготовить, сырники
Источник:

"Сегодня"

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