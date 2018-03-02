Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов
Казалось бы, приготовить сырники проще простого. Однако у каждого кулинара есть свой фирменный рецепт
Творог для сырников лучше всего выбирать плотный и не слишком жирный. Сырники, приготовленные из мягкого, чересчур нежного или жирного творога, потребуют добавления слишком большого количества муки или же будут разваливаться при жарке.
Сырники с изюмом
Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 яйца
- 1/4 ст. изюма
- 2 ст.л. муки + для обваливания
Рецепт приготовления:
1. Растереть творог с сахаром и ванилином. Добавить яйца, изюм, соль, муку и перемешать.
2. Сформировать 10 небольших шариков. Обвалять их в муке.
3. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга, слегка прижимая сверху ладонью. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон.
Сырники из домашнего творога с манкой
Фото: petit-furia.livejournal.com
Ингредиенты:
- 500 г домашнего творога
- 2 яйца
- 5 столовых ложек манки
- 6 столовых ложек сахара
- 5 г ванильного сахара
Рецепт приготовления:
1. Размять творог вместе с яйцами, сахаром и ванилью.
2. Добавить манную крупу и хорошо перемешать.
3. Влажными руками сформировать сырники и обжарить их под крышкой на среднем огне.
Сырники в духовке
Фото: petit-furia.livejournal.com
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 2 яйца
- 2-3 ст.л. сахара
- 2 ст.л. манной крупы
- 1 ст.л. молока
- 1 ст.л. изюма
Рецепт приготовления:
1. Залить изюм горячей водой на 10-15 минут, затем жидкость слить.
2. Соединить в большой миске творог, сахар, яйца, изюм, манную крупу и молоко. Тщательно размять все ингредиенты до получения однородной массы.
3. Металлические формочки хорошо смазать сливочным маслом и выложить творог. Если вы используете силиконовые формочки, их достаточно сбрызнуть водой.
4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать около 30 минут или до золотистого цвета.
Сырники с мукой и содой
Фото: petit-furia.livejournal.com
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 2 яйца
- 0.5 ч.л. соды
- 2 ст.л сахара
- щепотка соли
- 5-6 столовых ложек муки
Рецепт приготовления:
1. Растереть творог с яйцами и половиной чайной ложки соды. Добавить сахар и щепотку соли. Размешать.
2. Добавить муку по столовой ложке, пока не получится густое, отлипающее от вилки тесто. Накрыть тесто пленкой и оставить на несколько часов в холодильнике.
3. Набирая тесто чайной ложкой, сформировать посыпанными мукой руками шарики. Перед жаркой их нужно расплющить.
4. Пожарить сырники до золотистого цвета на разогретой с маслом сковороде с двух сторон.
Совет: к таким сырниками можно подать клубничный соус. Для его приготовления взбейте ягоды с небольшим количеством сахара.
Воздушные сырники со взбитыми белками
Фото: petit-furia.livejournal.com
Ингредиенты:
- 50 мл растительного масла
- 1 стакан муки
- 75 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 500 г творога
- 2 яйца
Рецепт приготовления:
1. Творог перетереть через металлическое сито.
2. Желтки взбить с сахаром до кремообразной текстуры.
3. Смешать желтки, творог и ванильный сахар.
4. Белки взбить с щепоткой соли и аккуратно добавить их в творожную массу. Перемешать движениями снизу вверх.
5. Высыпать муку на рабочую поверхность. Ложкой выложить творожную массу прямо в муку. Обвалять массу в муке и аккуратно сформировать сырник. Повторить с оставшимся творогом.
6. Разогреть сковороду с растительным маслом на небольшом огне и пожарить сырники с двух сторон до румяной корочки.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке.
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