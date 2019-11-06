Как приготовить сырники с грушей и кукурузной мукой

Оригинальный рецепт сырников

Сырники из творога на сковороде Фото: Pixabay

Как правило, сырники делают сладкими и подают на десерт или как основное блюдо на завтрак, полдник или ужин. Существуют и рецепты соленых сырников с зеленью: они прекрасно сочетаются со свежими овощами.

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Мы расскажем, как приготовить на завтрак безглютеновые сырники с кукурузной мукой и грушами. Они получаются очень вкусными и необычными.

Сырники с грушей и кукурузной мукой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Творог 9% – 400 г

Творожная масса – 200 г

Мука кукурузная – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Груши свежие или вяленые – 100 г

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

Разминаем вилкой творог, творожную массу, яйца, соль и сахар. Добавляем муку и замешиваем тесто так, чтобы из него можно было сформировать сырники. Груши режем на небольшие кусочки и добавляем в тесто. Столовой ложкой берем тесто, и, обваляв его в кукурузной муке, формируем круглые плоские сырники. Обжариваем их на сковородке с растительным маслом. Подаем сырники со сметаной и малиновым вареньем.

Секреты приготовления вкусных сырников

Сырники готовить просто, но есть свои хитрости: сначала творог нужно протереть через сито благодаря этому в массе не останется комочков и она будет эластичной, а сырники получатся воздушными;

Творог лучше использовать с низкой жирностью или вообще обезжиренный: удобнее смешивать с другими ингредиентами;

Муки много не нужно, иначе сырники будут "резиновыми";

Свежие груши нужно очистить от кожицы;

А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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