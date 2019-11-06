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Как приготовить сырники с грушей и кукурузной мукой

Оригинальный рецепт сырников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Сырники из творога на сковороде
Сырники из творога на сковороде
Фото: Pixabay

Как правило, сырники делают сладкими и подают на десерт или как основное блюдо на завтрак, полдник или ужин. Существуют и рецепты соленых сырников с зеленью: они прекрасно сочетаются со свежими овощами.

Смотрите видео, как приготовить розовые сырники:

Мы расскажем, как приготовить на завтрак безглютеновые сырники с кукурузной мукой и грушами. Они получаются очень вкусными и необычными.

Сырники с грушей и кукурузной мукой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Творог 9% – 400 г
  • Творожная масса – 200 г
  • Мука кукурузная – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Груши свежие или вяленые – 100 г
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Разминаем вилкой творог, творожную массу, яйца, соль и сахар. Добавляем муку и замешиваем тесто так, чтобы из него можно было сформировать сырники.
  2. Груши режем на небольшие кусочки и добавляем в тесто.
  3. Столовой ложкой берем тесто, и, обваляв его в кукурузной муке, формируем круглые плоские сырники.
  4. Обжариваем их на сковородке с растительным маслом.
  5. Подаем сырники со сметаной и малиновым вареньем.

Секреты приготовления вкусных сырников

  • Сырники готовить просто, но есть свои хитрости: сначала творог нужно протереть через сито благодаря этому в массе не останется комочков и она будет эластичной, а сырники получатся воздушными;
  • Творог лучше использовать с низкой жирностью или вообще обезжиренный: удобнее смешивать с другими ингредиентами;
  • Муки много не нужно, иначе сырники будут "резиновыми";
  • Свежие груши нужно очистить от кожицы;
  • А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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