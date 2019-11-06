Как приготовить сырники с грушей и кукурузной мукой
Оригинальный рецепт сырников
Как правило, сырники делают сладкими и подают на десерт или как основное блюдо на завтрак, полдник или ужин. Существуют и рецепты соленых сырников с зеленью: они прекрасно сочетаются со свежими овощами.
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Мы расскажем, как приготовить на завтрак безглютеновые сырники с кукурузной мукой и грушами. Они получаются очень вкусными и необычными.
Сырники с грушей и кукурузной мукой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 183 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Творог 9% – 400 г
- Творожная масса – 200 г
- Мука кукурузная – 1 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Груши свежие или вяленые – 100 г
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1/4 ч.л.
Способ приготовления:
- Разминаем вилкой творог, творожную массу, яйца, соль и сахар. Добавляем муку и замешиваем тесто так, чтобы из него можно было сформировать сырники.
- Груши режем на небольшие кусочки и добавляем в тесто.
- Столовой ложкой берем тесто, и, обваляв его в кукурузной муке, формируем круглые плоские сырники.
- Обжариваем их на сковородке с растительным маслом.
- Подаем сырники со сметаной и малиновым вареньем.
Секреты приготовления вкусных сырников
- Сырники готовить просто, но есть свои хитрости: сначала творог нужно протереть через сито благодаря этому в массе не останется комочков и она будет эластичной, а сырники получатся воздушными;
- Творог лучше использовать с низкой жирностью или вообще обезжиренный: удобнее смешивать с другими ингредиентами;
- Муки много не нужно, иначе сырники будут "резиновыми";
- Свежие груши нужно очистить от кожицы;
- А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня