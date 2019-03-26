Как приготовить сырные палочки во фритюре
Сырные палочки – идеальная горячая закуска к пиву
Сырные палочки – это простая, но очень вкусная горячая закуска. Их готовят из брусочков моцареллы или твердого сыра, обжаривая во фритюре. Мы рекомендуем подавать сырные палочки с пивом, зеленью и кисло-сладкими соусами.
Сырные палочки во фритюре
Ингредиенты:
- 400 г твердого сыра или моцареллы
- 3 яйца
- Растительное масло без запаха – для фритюра
- 200 г пшеничной муки
- 100 г панировочных сухарей
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Рецепт приготовления:
- Разбить яйца в миску и взбить их венчиком.
- В одну тарелку насыпать муку, а в еще одну – панировочные сухари.
- Твердый сыр нарезать брусочками шириной примерно 1 см и длиной 9 см.
- Разогреть растительные масло в сковороде с толстым дном.
- Окунуть брусочки сыра по одному в яйцо и обвалять в муке. Затем снова окунуть в яйцо и обвалять в панировочных сухарях.
- Когда масло в сковороде хорошо нагреется, выложить туда кусочки сыра так, чтобы они были полностью покрыты маслом.
- Жарить сыр во фритюре нужно всего несколько минут, кляр должен лишь слегка подрумянится. Если вы передержите, то сыр расплавится и вытечет.
- Аккуратно переложить сырные палочки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
- Подавать сырные палочки горячими.
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Источник: Сегодня