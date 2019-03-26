Как приготовить сырные палочки во фритюре

Сырные палочки – идеальная горячая закуска к пиву

Сырные палочки во фритюре Фото: freepik.com

Сырные палочки – это простая, но очень вкусная горячая закуска. Их готовят из брусочков моцареллы или твердого сыра, обжаривая во фритюре. Мы рекомендуем подавать сырные палочки с пивом, зеленью и кисло-сладкими соусами.

Сырные палочки во фритюре

Ингредиенты:

400 г твердого сыра или моцареллы

3 яйца

Растительное масло без запаха – для фритюра

200 г пшеничной муки

100 г панировочных сухарей

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Рецепт приготовления:

Разбить яйца в миску и взбить их венчиком. В одну тарелку насыпать муку, а в еще одну – панировочные сухари. Твердый сыр нарезать брусочками шириной примерно 1 см и длиной 9 см. Разогреть растительные масло в сковороде с толстым дном. Окунуть брусочки сыра по одному в яйцо и обвалять в муке. Затем снова окунуть в яйцо и обвалять в панировочных сухарях. Когда масло в сковороде хорошо нагреется, выложить туда кусочки сыра так, чтобы они были полностью покрыты маслом. Жарить сыр во фритюре нужно всего несколько минут, кляр должен лишь слегка подрумянится. Если вы передержите, то сыр расплавится и вытечет. Аккуратно переложить сырные палочки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Подавать сырные палочки горячими.

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