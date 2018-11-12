Как приготовить сырный омлет по рецепту Григория Германа
Рикотта и бри дарят привычному омлету изысканный вкус
Омлет – один из самых популярных завтраков. Но если классический вариант вам уже приелся, приготовьте его с рикоттой и сыром бри по рецепту Григория Германа.
"Рикотта – итальянский мягкий сыр, похожий на творог. Омлет с ним становится более сливочным", – написал ведущий телеканала "Украина" в своем Facebook.
Омлет с рикоттой и бри
Ингредиенты:
- 2 куриных яйца
- 100 мл молока
- 50 г рикотты
- 50 г сыра бри
- специи
- пряные травы
Рецепт приготовления:
- Разогреваем духовку до 200 С.
- Разбиваем яйца в миску, отправляем туда же молоко и рикотту. Тщательно размешиваем. Если в яичной массе останутся небольшие комочки рикотты – прекрасно. Добавляем в омлетную смесь любимые травки и специи.
- Ставим на средний огонь сковородку с металлической ручкой, добавляем немного оливкового масла.
- Выливаем яичную смесь на сковородку. Ждем две минуты, чтобы омлет схватился. Пока ждем, режем крупными кусками бри. Отправляем бри в омлет.
- Отправляем омлет в духовку, прямо в той же сковородке. Через 5-7 минут все будет готово.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.
Смотрите видео, как приготовить омлет на сметане с сыром по рецепту Григория Германа:
Еще несколько материалов по теме:Вкусно и полезно: как приготовить творог дома Простой сырный омлет: рецепт от Джейми Оливера Булочки к завтраку за час: рецепт английских сконов от Григория Германа Тушеный кролик по-мальтийски: рецепт Григория Германа
Источник: "Сегодня"