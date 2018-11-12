Как приготовить сырный омлет по рецепту Григория Германа

Рикотта и бри дарят привычному омлету изысканный вкус

Омлет с сыром Фото: facebook.com/germancooks

Омлет – один из самых популярных завтраков. Но если классический вариант вам уже приелся, приготовьте его с рикоттой и сыром бри по рецепту Григория Германа.

"Рикотта – итальянский мягкий сыр, похожий на творог. Омлет с ним становится более сливочным", – написал ведущий телеканала "Украина" в своем Facebook.

Омлет с рикоттой и бри

Ингредиенты:

2 куриных яйца

100 мл молока

50 г рикотты

50 г сыра бри

специи

пряные травы

Рецепт приготовления:

Разогреваем духовку до 200 С. Разбиваем яйца в миску, отправляем туда же молоко и рикотту. Тщательно размешиваем. Если в яичной массе останутся небольшие комочки рикотты – прекрасно. Добавляем в омлетную смесь любимые травки и специи. Ставим на средний огонь сковородку с металлической ручкой, добавляем немного оливкового масла. Выливаем яичную смесь на сковородку. Ждем две минуты, чтобы омлет схватился. Пока ждем, режем крупными кусками бри. Отправляем бри в омлет. Отправляем омлет в духовку, прямо в той же сковородке. Через 5-7 минут все будет готово.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Смотрите видео, как приготовить омлет на сметане с сыром по рецепту Григория Германа: