Как приготовить сырный соус: ТОП-5 рецептов

Рецепты домашнего сырного соуса с фото

Сырный соус без муки Фото: Depositphotos

Самый вкусный сырный соус можно без труда приготовить на собственной кухне. Соус из сыра делают двумя способами: холодным и горячим.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Холодный сырный соус – отличное дополнение к свежим овощами и чипсам. А горячий используют для приготовления запеканок, пасты, мясных и рыбных блюд.

Сырный соус с майонезом

Сырный соус с зеленью и чесноком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

150 г майонеза

3 ст.л. сметаны

3 ст.л. сыра твердого

3 ч. л. лимонного сока

2 зубчика чеснока

Укроп

Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Сыр натереть на мелкой терке, соединить с другими ингредиентами, кроме укропа, и взбить блендером до однородной массы. Укроп мелко порезать и добавить к соусу. Все перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Этот соус отлично подходит к мясу и как заправка для салатов.

Сырный соус со сметаной

Сырный соус со сметаной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

100-150 г сметаны 20%

50 мл сливок 20 %

50-100 г твердого сыра

20 г сливочного масла

1-2 яйца

1 ст. л. муки

Способ приготовления:

Взбить миксером яйца и сметану. Добавить натертый на мелкой терке сыр. Растопить в сковороде сливочное масло, добавить ложку муки и сливки. Перемешать при помощи венчика в однородную массу. Влить ячную смесь и немного потомить, не доводя до кипения. Остудить сметанно-сырный соус. При желании добавить свежемолотый перец, зелень, горчицу или уксус.

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Сырный соус из плавленого сыра

Сырный соус с плавленым сырком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

150 г плавленого сыра

200 мл молока

1 ст.л. муки

50-70 г сливочного масла

200 мл бульона

Способ приготовления:

В нагретую сковороду выложить больше половины сливочного масла, растопить его. Затем высыпать в масло муку и перемешать. Прогреть муку с маслом в течение 1-2 минут на среднем огне, снять с плиты. Бульон и молоко подогреть до теплого состояния. Понемногу влить теплое молоко в мучную смесь и одновременно размешать, после этого таким же образом вылить бульон. Размешать и вернуть сковороду на плиту, довести соус до кипения. Уменьшить огонь и варить соус около 3-4 минут. Добавить натертый на терке сыр, снова перемешать и продолжать варить соус, пока сыр не расплавится. Если соус получился слишком густым, разбавить его молоком или бульоном. Готовый соус посолить, поперчить, добавить оставшееся сливочное масло, перемешиваем. Оставить на несколько минут до загустения.

Сырный соус в микроволновке

Сырный соус в микроволновой печи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 ст.л. кукурузного крахмала

0,5 стакана молока

60-70 г сыра

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовить небольшую глубокую мисочку, подходящую для микроволновки. Сыр натереть на терке. Насыпать сыр мисочку и залить его молоком. Добавить в смесь крахмал, тщательно перемешать. Поставить соус в микроволновку и готовить под крышкой на 1-2 минуты. Достать из микроволновки, перемешать и еще раз прогреть в течение 1-2 минут.

Сырный соус как в Макдональдсе: рецепт

Сырный соус как в Макдональдсе Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

0,5 стакана молока

1 стакан сливок

50 г сыра

10 г крахмала

Соль

Специи

Способ приготовления:

Размешать крахмал с холодным молоком. Тертый сыр перемешать со сливками и нагреть эту массу в сотейнике. В горячую сливочно-сырную смесь влить, помешивая, молочно-крахмальную смесь. На слабом огне проварить до загустения. Добавить специи по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пиццу "Четыре сыра". "Сегодня" также делились рецептом домашних сырных крекеров.

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