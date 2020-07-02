Как сделать сырный суп-пюре с курицей и цветной капустой

Если добавить в суп немного сливок, сливочного масла или молока, он станет еще вкуснее

Сырный суп с куриным филе и овощами – быстрое, полезное и очень вкусное блюдо для летнего обеда. Благодаря растворенному в бульоне плавленому сыру он отличается от других супов нежной кремовой консистенцией.

Сырок в суп желательно добавлять нарезанным, тертым или поломанным кусочками – так он быстрее и лучше растворится.

Сырный суп с овощами и филе

Сырный суп с овощами и курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)

300 г филе курицы или индейки

1 луковица

1 морковь

50-100 г плавленого сыра

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь. Разделите на соцветия кочан капусты. Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки. Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп. Лук выбросите и пюрируйте суп блендером. Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.

Как подавать сырный суп

Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.

Смотрите видео, как сварить сырно-овощной суп:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сырный соус, а также делились рецептом сырного супа с камамбером.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться