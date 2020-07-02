Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать сырный суп-пюре с курицей и цветной капустой

Сегодня, 10:27

Если добавить в суп немного сливок, сливочного масла или молока, он станет еще вкуснее

Сырный суп с куриным филе и овощами – быстрое, полезное и очень вкусное блюдо для летнего обеда. Благодаря растворенному в бульоне плавленому сыру он отличается от других супов нежной кремовой консистенцией.

Сырок в суп желательно добавлять нарезанным, тертым или поломанным кусочками – так он быстрее и лучше растворится.

Сырный суп с овощами и филе

Сырный суп с овощами и курицей
Сырный суп с овощами и курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
  • 300 г филе курицы или индейки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 50-100 г плавленого сыра
  • Соль, перец – по вкусу

Читайте также:
Рецепт дня: сырный суп с брокколи и лососем

Способ приготовления:

  1. Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь.
  2. Разделите на соцветия кочан капусты.
  3. Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки.
  4. Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп.
  5. Лук выбросите и пюрируйте суп блендером.
  6. Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.

Как подавать сырный суп

Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.

Смотрите видео, как сварить сырно-овощной суп:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сырный соус, а также делились рецептом сырного супа с камамбером.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Эмпанадас: как приготовить знаменитые испанские пирожки Цветы цукини, фаршированные козьим сыром: рецепт дня Летние салаты из руколы: три вкусные идеи Как сварить вкусный борщ с мясом и черносливом
овощи курица суп цветная капуста рецепт суп-пюре
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Не узнать: так выглядели Галкин и Нагиев в молодости (фото)
Не узнать: так выглядели Галкин и Нагиев в молодости (фото)
Павлик отреагировал на решение сына отказаться от лечения рака
Павлик отреагировал на решение сына отказаться от лечения рака
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

Вчера, 13:12Fun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

Вчера, 11:59Fun

Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

Вчера, 11:55Events

Когда Ивана Купала-2020: дата народного праздника

Вчера, 11:45Food

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

Вчера, 07:46Travel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

Вчера, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

30 июняFun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

30 июняШоу-бизнес

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

30 июняFun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

30 июняПсихология

Пять самых добрых знаков зодиака

30 июняFun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

29 июняFood

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

Новости партнеров

Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять