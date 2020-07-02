Как сделать сырный суп-пюре с курицей и цветной капустой
Если добавить в суп немного сливок, сливочного масла или молока, он станет еще вкуснее
Сырный суп с куриным филе и овощами – быстрое, полезное и очень вкусное блюдо для летнего обеда. Благодаря растворенному в бульоне плавленому сыру он отличается от других супов нежной кремовой консистенцией.
Сырок в суп желательно добавлять нарезанным, тертым или поломанным кусочками – так он быстрее и лучше растворится.
Сырный суп с овощами и филе
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 54 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
- 300 г филе курицы или индейки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 50-100 г плавленого сыра
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь.
- Разделите на соцветия кочан капусты.
- Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки.
- Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп.
- Лук выбросите и пюрируйте суп блендером.
- Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
Как подавать сырный суп
Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.
Смотрите видео, как сварить сырно-овощной суп:
Напомним, ранее мы писали, как сделать сырный соус, а также делились рецептом сырного супа с камамбером.
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