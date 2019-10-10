Как приготовить тарт с заварным кремом и виноградом

Рецепт французского пирога с кремом и ягодами

Тарт с заварным кремом и виноградом Фото: Pinterest

Тарт – это открытый французский пирог-корзина с начинкой. Он готовится из песочного или рубленого слоеного теста.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Мы рекомендуем испечь осенний тарт с начинкой из заварного крема и свежего винограда. Он вкусный, легкий и довольно простой.

Тарт с заварным кремом и виноградом

Ингредиенты:

Время приготовления:

больше 3-х часов

Для теста:

Пшеничная мука – 200 г

Сливочное масло – 125 г

Сахарная пудра – 30 г

Большой апельсин – 1 шт.

Большой яичный желток – 1 шт.

Для крема:

Молоко – 350 мл

Большой яичный желток – 4 шт.

Сахарная пудра – 100 г

Пшеничная мука – 15 г

Кукурузный крахмал – 15 г

Лимонный курд – 3 ст. л.

Для начинки:

Зеленый виноград без косточек – 300 г

Красный виноград без косточек – 300 г

Способ приготовления:

Положите муку, сливочное масло, сахарную пудру, цедру апельсина и 1 яичный желток в кухонный комбайн и смешайте в единую массу, из которой затем сформируйте шар. При необходимости можно добавить немного воды (буквально 1 ч. л). Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм. Приготовьте форму для выпечки диаметром 25 см, выложите на нее равномерный слой фасоли для выпечки (можно взять обычную дешевую фасоль) и покройте ее пергаментом. Охладите тесто в течение 30 минут, а духовку разогрейте до 190 ºС. Выложите тесто в форму и выпекайте в течение 15 минут. Удалите пергамент и фасоль и выпекайте еще 5 минут. Дайте тесту остыть. Для того чтобы сделать заварной крем, нагрейте молоко почти до кипения, затем дайте ему остыть. В миске взбейте яичные желтки и сахарную пудру до загустения и белого цвета. Добавьте муку и крахмал, взбейте до получения однородной массы. Влейте молоко и постепенно взбейте. Выложите смесь в чистую кастрюлю, поставьте на средний огонь и помешивайте, затем уберите огонь до минимума и варите, постоянно помешивая в течение 2-3 минут, пока крем не станет очень густым. Снимите с огня и остудите. Добавьте лимонный курд, перемешайте, чтобы получился "мраморный" эффект. Вылейте крем в готовое тесто и распределите равномерно по поверхности. Охладите в течение 4 часов. В конце разложите крупные целые ягоды винограда, аккуратно погружая их в крем. Посыпьте немного сахарной пудрой и подавайте на стол.

Как сделать домашний лимонный курд

Ингредиенты:

Сок 3-х лимонов

Цедра 1-го лимона

150 г сахара

3 яйца

100 г сливочного масла

Способ приготовления:

В небольшой кастрюле смешиваем лимонный сок, мелко натертую цедру, сахар и сливочное масло. Яйца взбиваем без пены, пропускаем через сито, чтобы не убрать крупные кусочки белка. Добавляем яйца к лимонному соку. Варим на слабом огне, все время помешивая, до загустения – пока на поверхности не будут оставаться бороздки от венчика и не появится первый пузырек, около 6 минут. Выкладываем в чистую банку, храним в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептами виноградного сока на зиму. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить с виноградом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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