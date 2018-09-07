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Как приготовить тертый яблочный пирог с корицей

Рецепт простой и вкусной выпечки к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Тертый яблочный пирог Фото: pixabay.com
Тертый яблочный пирог Фото: pixabay.com

Тертый песочный пирог – десерт, знакомый многим из детства. Сегодня мы приготовим его с яблоками и корицей.

Тертый яблочный пирог

Ингредиенты:

  • 4 средних яблока
  • 3 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 3 стакана муки
  • 200 г сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • щепотка молотой корицы
  • щепотка соли
  • сахарная пудра
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Рецепт приготовления:

  1. Просеиваем муку на рабочую поверхность. Делаем в центре углубление и кладем кусочки мягкого сливочного масла. Тщательно размешиваем, собирая муку с краев в центр.
  2. Отдельно в миске взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли. Получившуюся смесь выливаем в центр муки с маслом.
  3. Осторожно, чтобы жидкость не растеклась, замешиваем тесто. Придаем ему форму шара и отправляем в холодильник на 30 минут.
  4. Моем яблоки, режем их пополам, вырезаем сердцевину. А теперь нарезаем их на дольки или кубики.
  5. Достаем тесто из холодильника. Делим на две части. Одну часть раскатываем в корж по форме противня, в котором будете готовить. Не забудьте застелить противень пергаментом. На корж выкладываем яблоки (не доходя до краев), посыпаем корицей и щепоткой сахара.
  6. Берем вторую часть теста и натираем ее на крупной терке прямо над пирогом. Постарайтесь, чтобы стружка покрыла пирог равномерно. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
  7. По готовности достаем пирог и даем ему немного остыть. Посыпаем просеянной сахарной пудрой.

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Источник: "Сегодня"
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