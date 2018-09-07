Как приготовить тертый яблочный пирог с корицей

Рецепт простой и вкусной выпечки к чаю

Тертый яблочный пирог Фото: pixabay.com

Тертый песочный пирог – десерт, знакомый многим из детства. Сегодня мы приготовим его с яблоками и корицей.

Тертый яблочный пирог

Ингредиенты:

4 средних яблока

3 яйца

1 стакан сахара

3 стакана муки

200 г сливочного масла

1/2 чайной ложки разрыхлителя

щепотка молотой корицы

щепотка соли

сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

Просеиваем муку на рабочую поверхность. Делаем в центре углубление и кладем кусочки мягкого сливочного масла. Тщательно размешиваем, собирая муку с краев в центр. Отдельно в миске взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли. Получившуюся смесь выливаем в центр муки с маслом. Осторожно, чтобы жидкость не растеклась, замешиваем тесто. Придаем ему форму шара и отправляем в холодильник на 30 минут. Моем яблоки, режем их пополам, вырезаем сердцевину. А теперь нарезаем их на дольки или кубики. Достаем тесто из холодильника. Делим на две части. Одну часть раскатываем в корж по форме противня, в котором будете готовить. Не забудьте застелить противень пергаментом. На корж выкладываем яблоки (не доходя до краев), посыпаем корицей и щепоткой сахара. Берем вторую часть теста и натираем ее на крупной терке прямо над пирогом. Постарайтесь, чтобы стружка покрыла пирог равномерно. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. По готовности достаем пирог и даем ему немного остыть. Посыпаем просеянной сахарной пудрой.

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