Как приготовить тесто для домашней пасты: ТОП-3 рецепта

Домашняя паста получается настолько вкусной, что ее сложно снова променять на магазинную

Настоящую итальянскую пасту можно легко приготовить в домашних условиях. Чтобы сделать ее разноцветной, добавьте в тесто овощной сок: свекольный, морковный или шпинатный.

Яичное тесто для пасты с начинкой

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

мука – 0,5 кг

желтки – 5 шт.

яйцо – 1 шт.

вода – 15 мл

Рецепт приготовления:

Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и вливаем желтки и яйцо. Замешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду. Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут. Используем для пасты с начинкой (равиоли, лазаньи).

Яичное тесто для тальолини, тальятелле, папарделле

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

мука – 0,5 кг

яйца – 4 шт.

желток – 1 шт.

оливковое масло – 10 мл

белое сухое вино – 10 мл

соль – щепотка

Рецепт приготовления:

Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и добавляем яйца, желток, вино, масло и соль. Вымешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду. Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут. Из этого же теста можно сделать фарфалле: раскатываем тесто до толщины 2 мм., нарезаем квадратики 3х3 см и прижимаем пальцами посередине.

Классическая домашняя паста

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

мука – 0,4 кг

мука грубого помола – 125 г

яйца – 5 шт.

соль – щепотка

белое вино – 1 ст.л.

мускатный орех – щепотка

Рецепт приготовления:

Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и добавляем яйца, вино, соль и мускатный орех. Вымешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду.

Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут.

Совет: Тесто для домашней пасты можно заморозить. Предварительно необходимо, чтобы паста просохла. Для этого готовую пасту выкладываем на деревянную разделочную доску. Раскладываем пасту по порциям и замораживаем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить идеальное тесто для пиццы. Мы также делились рецептом пасты со шпинатом и сливками от Алексея Суханова.

Смотрите видео, как приготовить пиццу из хлеба за 5 минут: