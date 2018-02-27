Как приготовить тесто для домашней пасты: ТОП-3 рецепта

Сегодня, 17:19

Домашняя паста получается настолько вкусной, что ее сложно снова променять на магазинную

Домашняя паста Фото: valeria_aksakova / Freepik
Домашняя паста Фото: valeria_aksakova / Freepik

Настоящую итальянскую пасту можно легко приготовить в домашних условиях. Чтобы сделать ее разноцветной, добавьте в тесто овощной сок: свекольный, морковный или шпинатный.

Яичное тесто для пасты с начинкой

ravioli-2063535_960_720

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • мука – 0,5 кг
  • желтки – 5 шт. 
  • яйцо – 1 шт. 
  • вода – 15 мл

Рецепт приготовления:

Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и вливаем желтки и яйцо. Замешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду. Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут. Используем для пасты с начинкой (равиоли, лазаньи).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яичное тесто для тальолини, тальятелле, папарделле

slate-and-pasta-decoration_23-2147686511

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • мука – 0,5 кг 
  • яйца – 4 шт. 
  • желток – 1 шт. 
  • оливковое масло – 10 мл
  • белое сухое вино – 10 мл
  • соль – щепотка

Рецепт приготовления:

Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и добавляем яйца, желток, вино, масло и соль. Вымешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду. Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут. Из этого же теста можно сделать фарфалле: раскатываем тесто до толщины 2 мм., нарезаем квадратики 3х3 см и прижимаем пальцами посередине.

Классическая домашняя паста

wooden-background-with-italian-pasta-and-basil_23-2147606554

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • мука – 0,4 кг 
  • мука грубого помола – 125 г 
  • яйца – 5 шт. 
  • соль – щепотка 
  • белое вино – 1 ст.л. 
  • мускатный орех – щепотка

Рецепт приготовления:

Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и добавляем яйца, вино, соль и мускатный орех. Вымешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду.

Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут.

Совет: Тесто для домашней пасты можно заморозить. Предварительно необходимо, чтобы паста просохла. Для этого готовую пасту выкладываем на деревянную разделочную доску. Раскладываем пасту по порциям и замораживаем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить идеальное тесто для пиццы. Мы также делились рецептом пасты со шпинатом и сливками от Алексея Суханова.

Смотрите видео, как приготовить пиццу из хлеба за 5 минут:
макароны, паста, тесто, рецепт, как приготовить
Источник:

receptam.net

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Постные брауни Фото: freepik.com

Великий пост-2018: рецепт шоколадных брауни от Джейми Оливера

Сегодня, 13:55

Такие пирожные подойдут веганам и тем, кто соблюдает пост

Food

Печеночный торт Фото: freepik.com

Рецепт дня: печеночный торт с грибами

Сегодня, 13:16

Готовим вкусную и сытную закуску
Загрузка...

Food

Как испечь бисквит Фото: yongtick / Freepik

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

Сегодня, 12:41

20 рецептов чудесного бисквита

Food

Видеоблог Григория Германа: как приготовить полезный соус для салата

Сегодня, 12:09

Рецепт диетической заправки от известного телеведущего
Загрузка...