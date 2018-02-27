Как приготовить тесто для домашней пасты: ТОП-3 рецепта
Домашняя паста получается настолько вкусной, что ее сложно снова променять на магазинную
Настоящую итальянскую пасту можно легко приготовить в домашних условиях. Чтобы сделать ее разноцветной, добавьте в тесто овощной сок: свекольный, морковный или шпинатный.
Яичное тесто для пасты с начинкой
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- мука – 0,5 кг
- желтки – 5 шт.
- яйцо – 1 шт.
- вода – 15 мл
Рецепт приготовления:
Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и вливаем желтки и яйцо. Замешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду. Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут. Используем для пасты с начинкой (равиоли, лазаньи).
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Яичное тесто для тальолини, тальятелле, папарделле
Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- мука – 0,5 кг
- яйца – 4 шт.
- желток – 1 шт.
- оливковое масло – 10 мл
- белое сухое вино – 10 мл
- соль – щепотка
Рецепт приготовления:
Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и добавляем яйца, желток, вино, масло и соль. Вымешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду. Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут. Из этого же теста можно сделать фарфалле: раскатываем тесто до толщины 2 мм., нарезаем квадратики 3х3 см и прижимаем пальцами посередине.
Классическая домашняя паста
Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- мука – 0,4 кг
- мука грубого помола – 125 г
- яйца – 5 шт.
- соль – щепотка
- белое вино – 1 ст.л.
- мускатный орех – щепотка
Рецепт приготовления:
Муку просеиваем горкой, делаем сверху углубление и добавляем яйца, вино, соль и мускатный орех. Вымешиваем тесто. Если тесто слишком крутое – добавляем воду.
Скатываем тесто в шар, заворачиваем во влажное полотенце и оставляем в холодильнике на 30 минут.
Совет: Тесто для домашней пасты можно заморозить. Предварительно необходимо, чтобы паста просохла. Для этого готовую пасту выкладываем на деревянную разделочную доску. Раскладываем пасту по порциям и замораживаем.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить идеальное тесто для пиццы. Мы также делились рецептом пасты со шпинатом и сливками от Алексея Суханова.
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