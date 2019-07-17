Как приготовить тесто для лазаньи: три простых рецепта

Приготовление теста для лазаньи – довольно простой процесс

Лазанья: рецепт теста с фото Фото: Depositphotos

Классическая итальянская лазанья готовится в духовке из тонких листов теста, между которыми проложена начинка, политая соусом и посыпанная тертым сыром.

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В наши дни для домашней лазаньи чаще всего используют готовые листы пасты. Но если вам негде их купить, мы расскажем, как сделать тесто для лазаньи своими руками.

Тесто для лазаньи на желтках

Рецепт теста для лазаньи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Яйца – 3 шт.

Желтки – 3 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Взбить целые яйца вилкой, затем добавить желтки, сахар и соль. Просеять муку на рабочую поверхность, сделать в центре колодец. Постепенно влить туда яичную смесь. Собирая муку с краев, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать тесто для лазаньи в тонкий пласт на присыпанной мукой поверхности. Вырезать из него три прямоугольника по размеру формы, в которой будет запекаться лазанья.

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Лазанья: рецепт теста с оливковым маслом на воде

Тесто для лазаньи можно засушить или заморозить Фото: Pixabay

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г муки

3 яйца

2 ст. л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Вода

Способ приготовления:

Просеянную муку насыпать горкой на рабочую поверхность. В центре сделать углубление, в которое разбить яйца, добавить соль и оливковое масло. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Воды следует брать столько, сколько сможет связать мука. Так что добавляйте жидкость понемногу. Тесто должно быть однородным и тугим. Когда тесто будет готово, накрыть его влажной салфеткой и убрать в холодильник на 30-60 минут. Готовое тесто для лазаньи разделить на три части. Затем раскатать каждую часть скалкой до толщины в 1,5-2 мм. Сразу же разрезать тесто на длинные широкие пластины или на пласты, равные по ширине и длине вашей посуде для лазаньи. Готовые пластины можно высушить или заморозить. Перед приготовлением лазаньи листы теста необходимо будет отварить в кипящей воде в течение 30 секунд.

Тесто для приготовления лазаньи простое

Тесто для лазаньи домашнее Фото: Pixabay

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Мука – 400 г

Способ приготовления:

В муку вбить яйца, добавить щепотку соли и ложку растительного масла. Замесить эластичное тесто. Разделить тесто на четыре части и раскатать каждую по размеру формы, в которой будет запекаться лазанья. Положить тесто для лазаньи в холодильник, пока готовится начинка.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. "Сегодня" также писали, как приготовить лазанью с овощами.

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