Как приготовить тирамису на 8 Марта

Готовим десерт правильно, вкусно и с минимальными затратами

Тирамису на 8 Марта Фото: Depositphotos

Тирамису – классический итальянский десерт, от которого никто не сможет отказаться. Это божественное сочетание печенья савоярди, пропитанного кофе, и воздушного сливочного крема.

Тирамису

Ингредиенты:

Маскарпоне – 250 г

Яичный белок – 4 шт.

Яичный желток – 4 шт.

Сахарная пудра – 75 г

Крепкий кофе – 150 мл

Савоярди – 30 шт.

Ликер (Амаретто или сливочный) – 60 мл

Какао-порошок – 50 г

Читайте также Рецепт тирамису с апельсинами от Джейми Оливера

Рецепт приготовления:

Взбиваем венчиком маскарпоне до тех пор, пока он не станет мягким. Отдельно взбиваем желтки и сахар до получения светлой и пышной массы. Взбиваем белки до мягких пиков. Добавляем взбитые желтки в маскарпоне, аккуратно перемешиваем все до получения однородной массы, затем по одной ложке добавляем взбитые белки и перемешиваем легкими движениями снизу вверх, осторожно, чтобы сохранить "воздушность" массы. Кофе смешиваем с ликером, обмакиваем в кофе половину печенья. Обмакиваем быстро, то опускаем и сразу достаем, иначе печенье будет слишком мокрое. Укладываем печенье на дно формы. Выкладываем половину смеси с макарпоне на печенье. Окунаем оставшееся печенье в кофе и укладываем плотным вторым слоем на маскарпоне. Сверху выкладываем второй слой маскарпоне. Охлаждаем минимум 3 часа, а лучше – на ночь в холодильник. Перед подачей просеять сверху какао (можно тертый шоколад), украсить листиком мяты и половинкой клубники каждую порцию.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с персиками. Кроме этого, мы делились рецептом тирамису от Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram