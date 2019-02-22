Как приготовить тирамису на 8 Марта
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Тирамису – классический итальянский десерт, от которого никто не сможет отказаться. Это божественное сочетание печенья савоярди, пропитанного кофе, и воздушного сливочного крема.
Тирамису
Ингредиенты:
- Маскарпоне – 250 г
- Яичный белок – 4 шт.
- Яичный желток – 4 шт.
- Сахарная пудра – 75 г
- Крепкий кофе – 150 мл
- Савоярди – 30 шт.
- Ликер (Амаретто или сливочный) – 60 мл
- Какао-порошок – 50 г
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Рецепт приготовления:
- Взбиваем венчиком маскарпоне до тех пор, пока он не станет мягким.
- Отдельно взбиваем желтки и сахар до получения светлой и пышной массы.
- Взбиваем белки до мягких пиков.
- Добавляем взбитые желтки в маскарпоне, аккуратно перемешиваем все до получения однородной массы, затем по одной ложке добавляем взбитые белки и перемешиваем легкими движениями снизу вверх, осторожно, чтобы сохранить "воздушность" массы.
- Кофе смешиваем с ликером, обмакиваем в кофе половину печенья. Обмакиваем быстро, то опускаем и сразу достаем, иначе печенье будет слишком мокрое. Укладываем печенье на дно формы.
- Выкладываем половину смеси с макарпоне на печенье. Окунаем оставшееся печенье в кофе и укладываем плотным вторым слоем на маскарпоне.
- Сверху выкладываем второй слой маскарпоне. Охлаждаем минимум 3 часа, а лучше – на ночь в холодильник.
- Перед подачей просеять сверху какао (можно тертый шоколад), украсить листиком мяты и половинкой клубники каждую порцию.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с персиками. Кроме этого, мы делились рецептом тирамису от Юлии Высоцкой.
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Источник: receptam.net