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Как приготовить тирамису на 8 Марта

Готовим десерт правильно, вкусно и с минимальными затратами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Тирамису на 8 Марта
Тирамису на 8 Марта
Фото: Depositphotos

Тирамису – классический итальянский десерт, от которого никто не сможет отказаться. Это божественное сочетание печенья савоярди, пропитанного кофе, и воздушного сливочного крема.

Тирамису

Ингредиенты:

  • Маскарпоне – 250 г
  • Яичный белок – 4 шт.
  • Яичный желток – 4 шт.
  • Сахарная пудра – 75 г
  • Крепкий кофе – 150 мл
  • Савоярди – 30 шт.
  • Ликер (Амаретто или сливочный) – 60 мл
  • Какао-порошок – 50 г

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Рецепт приготовления:

  1. Взбиваем венчиком маскарпоне до тех пор, пока он не станет мягким.
  2. Отдельно взбиваем желтки и сахар до получения светлой и пышной массы.
  3. Взбиваем белки до мягких пиков.
  4. Добавляем взбитые желтки в маскарпоне, аккуратно перемешиваем все до получения однородной массы, затем по одной ложке добавляем взбитые белки и перемешиваем легкими движениями снизу вверх, осторожно, чтобы сохранить "воздушность" массы.
  5. Кофе смешиваем с ликером, обмакиваем в кофе половину печенья. Обмакиваем быстро, то опускаем и сразу достаем, иначе печенье будет слишком мокрое. Укладываем печенье на дно формы.
  6. Выкладываем половину смеси с макарпоне на печенье. Окунаем оставшееся печенье в кофе и укладываем плотным вторым слоем на маскарпоне.
  7. Сверху выкладываем второй слой маскарпоне. Охлаждаем минимум 3 часа, а лучше – на ночь в холодильник.
  8. Перед подачей просеять сверху какао (можно тертый шоколад), украсить листиком мяты и половинкой клубники каждую порцию. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с персиками. Кроме этого, мы делились рецептом тирамису от Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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8 марта десерт рецепт тирамису
Источник: receptam.net
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