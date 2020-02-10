Как приготовить торт на День святого Валентина: ТОП-5 рецептов

Рецепты тортов на 14 февраля с фото

Рецепты тортов на 14 февраля Фото: freepik.com

Каждый год 14 февраля в всем мире отмечают День всех влюбленных. Это отличный повод сделать приятное близкому и дорогому человеку.

Смотрите видео, что подарить на 14 февраля:

Любой праздничный стол невозможно представить без торта, а уж в День святого Валентина и подавно. В нашей подборке вы найдете рецепты тортов на 14 февраля на любой вкус.

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Торт "Красный бархат"

Торт "Красный бархат" Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

2 1/2 стакана муки

1 чайная ложка соли

2 стакана сахара

200 г сливочного масла

2 яйца

1 чайная ложка какао-порошка

1 1/2 чайной ложки жидкого пищевого красителя

1 стакан нежирных сливок

1 чайная ложка ванильного сахара

1/2 чайной ложки соды

1 чайная ложка яблочного уксуса

Для крема:

200 г сливочного сыра

100 г сливочного масла

2 ч.л. ванильного сахара

1 стакан сахарной пудры

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до температуры 180 ºС. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Смешайте муку с солью и отставьте. С помощью миксера или блендера взбейте мягкое масло с сахаром. Добавьте яйца по одному и перемешайте. Начните добавлять муку, чередуя со сливками. Смешайте с ванилью. В небольшой миске смешайте пищевой краситель и какао-порошок. Влейте в предыдущую смесь и перемешайте. В другой емкости смешайте яблочный уксус и соду. Как только смесь вспенится, смешайте ее с жидким тестом, до густоты. Выложите тесто в форму и выровняйте поверхность шпателем. Выпекайте 25-30 минут. Разделите на три коржа, обрежьте края, чтобы получилось сердце, и смажьте торт кремом. Раскрошите обрезанные края и присыпьте ими десерт. Чтобы приготовить крем, в большой миске взбейте сливочный сыр, мягкое масло и ваниль до однородности. Продолжая взбивать в медленном режиме, постепенно добавьте сахар. Увеличьте мощность и взбивайте, пока смесь не станет пышной. Если крем получился слишком густым, добавьте немного молока, а если жидким – охладите его в холодильнике.

Торт "Тирамису"

Торт "Тирамису": рецепт с фото Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для коржей:

3 яйца

200 г сахара

1 ч.л. ванили

1 1/4 чашки муки

1 1/2 ч.л. разрыхлителя

100 мл молока

50 г масла

Для кофейного сиропа:

200 мл крепкого кофе

100 г сахара

Для крема:

250 г маскарпоне

200 мл сливок 35%

4 желтка

1/3 чашки сахара

4 белка

2 ч.л. ванили

Для украшения:

Какао

Шоколадная стружка

200 г печенья савоярди

Способ приготовления:

Испечь бисквит. Разогреть духовку до 175 ºС. Взбить яйца и сахар до получения светлой и воздушной массы. Нагреть молоко с маслом до тех пор, пока масло не растопится. Постепенно добавить молочную смесь в сахарно-яичную массу. В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель, добавить в тесто. Смешать до однородности. Выложить тесто в форму 20 см. Выпекать 35-45 минут, до пробы на чистую зубочистку. Дать бисквиту остыть, затем разрезать на четыре коржа. Сделать кофейный сироп. В небольшой кастрюльке смешать кофе с сахаром. Кипятить до полного растворения сахара. Остудить. Приготовить крем. На водяной бане смешать желтки с сахаром. Постоянно помешивать, пока масса не загустеет. Накрыть пищевой пленкой и дать полностью массе остыть. В сухой и чистой миске взбить белки до устойчивых пик. В другой миске взбить сливки. Добавить маскарпоне в смесь желтка и сахара, аккуратно перемешать. Добавить взбитые сливки и ваниль. Постепенно вмешать взбитые белки. Собрать торт. Коржи пропитать кофейным сиропом. На каждый корж выложить слой крема. Готовый торт обмазать кремом со всех сторон. По бокам украсить печеньем савоярди. Убрать в холодильник на шесть-восемь часов. Перед подачей посыпать верх торта какао и украсить шоколадной стружкой. Или декорировать взбитыми сливками и клубникой.

Чизкейк на День святого Валентина

Чизкейк с ягодным желе Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты на формы 22 см:

Для основы:

300 г печенья

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г маскарпоне

3 шт. яйцо

250 г сметаны

80 г сахара

20 г ванильного сахара

Для верхнего слоя:

1 пачка вишневого желе

50 г белого шоколада

2 ст.л. жирных сливок

15 г миндальных лепестков

Способ приготовления:

Маскарпоне смешиваем с сахаром, ванильным сахаром и сметаной (не взбиваем). Добавляем слегка взбитые яйца и тщательно перемешиваем. Печенье измельчаем в блендере. Сливочное масло растапливаем, добавляем к печенью и перемешиваем. Распределяем печенье в форме для выпечки, формируем бортики и отправляем в разогретую до 170 ºС Затем полностью остужаем основу и выкладываем в нее начинку. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 ºС духовку на 60-70 минут. Чизкейк должен стать плотным по краям, но покачиваться в середине при потряхивании. Готовый чизкейк оставляем остывать в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут. Затем вынимаем его из духовки и полностью остужаем. Желе готовим согласно инструкции, только используем немного меньше воды (вместо 400 мл возьмите 300 мл). Дать желе остыть, немного схватиться и аккуратно выливаем его на чизкейк, отправляем в холодильник до полного застывания. Шоколад ломаем на кусочки, кладем в кастрюлю со сливками и на медленном огне растапливаем до однородности, остужаем. Покрываем края чизкейка шоколадом и посыпаем миндальными лепестками.

Совет: в желейный слой можно добавить горсть свежих ягод.

Торт "Рафаэлло"

Кокосовый торт Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для бисквита:

5 яиц

1 стакан сахара

3/4 стакана муки

1 ч.л. миндального экстракта

Для крема:

500 г сливочного сыра (комнатной температуры)

300 г сгущенного молока

1/2 стакана кокосовой стружки

1/4 стакана молока

Для пропитки бисквита:

1/2 стакана молока

2 ст.л сгущенного молока

1 стакан измельченного поджаренного миндаля

1 стакан кокосовой стружки

1/2 стакана измельченный вафли

Для украшения:

1 стакан кокосовой стружки

Кокосовые конфеты (по желанию)

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 ºС. Взбить яйца с экстрактом миндаля и сахаром. Смесь должна увеличиться в три раза в объеме. Просеять муку на яйца и осторожно перемешать, чтобы тесто было нежным и не потеряло пышность. Выпекать 30 минут, готовность проверить зубочисткой. Для крема смешать сливочный сыр с маслом и сгущенным молоком, все хорошо перемешать. Для пропитки смешать молоко со сгущенным молоком и отложить в сторону. Готовый корж разделить на три части. Смазать каждый кусок молочной смесью. Нанести на корж крем, добавить дробленный миндаль и вафли. Положить сверху следующий корж и сделать повторить процедуру. Сверху уложить последний корж и намазать кремом со всех сторон. Украсить кокосовой стружкой и конфетами.

Шоколадный торт с красным вином и клубничным джемом

Шоколадный торт на День святого Валентина Фото: Pixabay

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

200 мл красного сухого вина

170 г муки

35 г растительного масла

150 г сахара

45 г какао

80 г клубничного джема

5 г разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

Для ганаша:

100 г черного шоколада

100 г жирных сливок

Способ приготовления:

Муку, какао и разрыхлитель просеять через сито. Добавить разрыхлитель и сахар. Перемешать. Добавить к сухим ингредиентам клубничный джем, растительное масло и вино. Перемешать тесто до однородности. Готовое тесто переместить в небольшую форму для выпечки. Выпекать пирог при 160 ºС до готовности (ее можно проверить зубочисткой). Для ганаша шоколад разломать на кусочки, залить горячими сливками и перемешать венчиком до получения однородной блестящей массы. Полить пирог ганашем, по желанию украсить свежей клубникой или веточками розмарина.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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