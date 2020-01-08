Как приготовить тушеного гуся с картофелем на Старый Новый год

Рецепт гуся в утятнице с овощами

Гусь с картошкой Фото: Depositphotos

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. К празднику украинцы всегда вели подготовку заранее: убирали дом и готовили вкусные блюда.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

Стол на Щедрый вечер очень похож на рождественский, но блюда уже не постные. На стол ставили колбасы, мясо, вареники, пироги, блины и многое другое. Также готовили птицу – гуся, курицу или утку.

Гусь с картошкой в утятнице

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 тушка гуся

Растительное масло

Соль и приправы

Сладкий перец

Репчатый лук

Морковь

Картофель

Способ приготовления:

Выбирается уже ощипанная тушка гуся и осмаливается на открытом огне. После этого нужно оскоблить ее ножом, обмыть холодной водой и разрезать птицу на кусочки. Кусочки мяса поджариваются на масле в чугунной сковородке с добавлением соли и приправ по вкусу (душистый перец, паприка и т.д.). Поджаривать гусятину необходимо на сильном огне до образования корочки, сюда же добавляется нарезанный соломкой перец, лук и морковь, измельченная на крупной терке. Все это поджаривается в течение трех минут, а потом перекладывается в чугунную посуду. Теперь необходимо подготовить картофель. Для этого овощ очищают, режут крупными кусками, поджаривают до полуготовности и складывают к мясу в утятницу. После этого в утятницу доливают воду так, чтобы она только слегка покрывала картофель. Ставят посуду на сильный огонь, доводят до кипения. После того как содержимое кастрюли закипит, огонь нужно убавить. Через 30-40 минут тушеный гусь с картошкой готов к употреблению.

Как подавать гуся

Переложить готовую птицу на блюдо, вокруг красиво разложить овощи, с которыми она готовилась.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить гуся на мангале.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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