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Как приготовить тушеного гуся с картофелем на Старый Новый год

Рецепт гуся в утятнице с овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Гусь с картошкой
Гусь с картошкой
Фото: Depositphotos

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. К празднику украинцы всегда вели подготовку заранее: убирали дом и готовили вкусные блюда.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

Стол на Щедрый вечер очень похож на рождественский, но блюда уже не постные. На стол ставили колбасы, мясо, вареники, пироги, блины и многое другое. Также готовили птицу – гуся, курицу или утку.

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Гусь с картошкой в утятнице

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 тушка гуся
  • Растительное масло
  • Соль и приправы
  • Сладкий перец
  • Репчатый лук
  • Морковь
  • Картофель

Способ приготовления:

  1. Выбирается уже ощипанная тушка гуся и осмаливается на открытом огне. После этого нужно оскоблить ее ножом, обмыть холодной водой и разрезать птицу на кусочки.
  2. Кусочки мяса поджариваются на масле в чугунной сковородке с добавлением соли и приправ по вкусу (душистый перец, паприка и т.д.).
  3. Поджаривать гусятину необходимо на сильном огне до образования корочки, сюда же добавляется нарезанный соломкой перец, лук и морковь, измельченная на крупной терке.
  4. Все это поджаривается в течение трех минут, а потом перекладывается в чугунную посуду. Теперь необходимо подготовить картофель.
  5. Для этого овощ очищают, режут крупными кусками, поджаривают до полуготовности и складывают к мясу в утятницу.
  6. После этого в утятницу доливают воду так, чтобы она только слегка покрывала картофель. Ставят посуду на сильный огонь, доводят до кипения.
  7. После того как содержимое кастрюли закипит, огонь нужно убавить. Через 30-40 минут тушеный гусь с картошкой готов к употреблению.

Как подавать гуся

Переложить готовую птицу на блюдо, вокруг красиво разложить овощи, с которыми она готовилась.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить гуся на мангале.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: domashniy.ru
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