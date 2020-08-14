Как приготовить тушеную говядину в соке красной смородины

Чтобы сделать ягодный соус более ароматным, влейте немного джина или коньяка

Тушеное мясо в смородиновом соке получается очень нежным, вкусным и ароматным. Кроме основных ингредиентов, вы можете добавить в блюдо овощи, например, лук, сладкий перец и морковь. Кроме этого, будут уместны и пряные травы, например, свежий розмарин.

Мясо в соке красной смородины

Тушеная говядина со смородиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1-2 часа

Калорийность:

123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

800 г говядины

2/3 стакана красной смородины

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

Черный молотый перец – по вкусу

Растительное масло – по вкусу

Способ приготовления:

Вымытую говядину нарежьте средними кусочками. Веточки смородины тщательно промойте, плодоножки и мелкие веточки можно не удалять. Ягоды протрите через сито, оставшийся жмых переложите в глубокую тарелку, залейте 100 мл воды и отожмите. Мясо обжарьте в течение 7-10 минут, затем добавьте специи, смородиновый сок и сахар. После закипания уменьшите огонь, продолжайте тушение под крышкой до полной готовности.

Как подавать блюдо

В качестве гарнира используйте отварной картофель или рис.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Напомним, ранее мы делились рецептом тушеной свинины с яблоками, а также писали, как приготовить молодую картошку с мясом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться