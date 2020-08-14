Как приготовить тушеную говядину в соке красной смородины
Чтобы сделать ягодный соус более ароматным, влейте немного джина или коньяка
Тушеное мясо в смородиновом соке получается очень нежным, вкусным и ароматным. Кроме основных ингредиентов, вы можете добавить в блюдо овощи, например, лук, сладкий перец и морковь. Кроме этого, будут уместны и пряные травы, например, свежий розмарин.
Мясо в соке красной смородины
Время приготовления:
- 1-2 часа
Калорийность:
- 123 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г говядины
- 2/3 стакана красной смородины
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- Черный молотый перец – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
Способ приготовления:
- Вымытую говядину нарежьте средними кусочками.
- Веточки смородины тщательно промойте, плодоножки и мелкие веточки можно не удалять.
- Ягоды протрите через сито, оставшийся жмых переложите в глубокую тарелку, залейте 100 мл воды и отожмите.
- Мясо обжарьте в течение 7-10 минут, затем добавьте специи, смородиновый сок и сахар.
- После закипания уменьшите огонь, продолжайте тушение под крышкой до полной готовности.
Как подавать блюдо
В качестве гарнира используйте отварной картофель или рис.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Напомним, ранее мы делились рецептом тушеной свинины с яблоками, а также писали, как приготовить молодую картошку с мясом.
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