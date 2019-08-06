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Как приготовить тушеную свинину в яблочном соусе

Рецепт вкусного мяса с подливкой и овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:13
Тушеная свинина с овощами и яблочным соком
Тушеная свинина с овощами и яблочным соком
Фото: Depositphotos

Тушеная свинина с овощами и яблочным соком готовится очень просто, но получается восхитительно вкусной. Это сочное и нежное мясо в сладковато-пряном соусе можно подать на обед или ужин.

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

Только обязательно используйте свежевыжатый яблочный сок: сладкий из пакета не подойдет. В качестве гарнира можно подать печеные овощи, отварной картофель с зеленью, кус-кус, булгур или рис.

Свинина с овощами на сковороде

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г свиной вырезки
  • 1 луковица
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 морковь 
  • 2 стакана свежевыжатого яблочного сока
  • 1 стакан мясного бульона
  • Растительное масло – для обжаривания
  • 2-3 веточки тимьяна
  • 1 лавровый лист
  • 2 душистых перца
  • Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем.
  2. Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета.
  3. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм.
  4. Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным.
  5. Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения.
  6. Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще.
  7. За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком. 
  8. Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом свинины, запеченной с черносливом.

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Источник: Сегодня
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