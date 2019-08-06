Как приготовить тушеную свинину в яблочном соусе

Рецепт вкусного мяса с подливкой и овощами

Тушеная свинина с овощами и яблочным соком Фото: Depositphotos

Тушеная свинина с овощами и яблочным соком готовится очень просто, но получается восхитительно вкусной. Это сочное и нежное мясо в сладковато-пряном соусе можно подать на обед или ужин.

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Только обязательно используйте свежевыжатый яблочный сок: сладкий из пакета не подойдет. В качестве гарнира можно подать печеные овощи, отварной картофель с зеленью, кус-кус, булгур или рис.

Свинина с овощами на сковороде

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

1 луковица

2 стебля сельдерея

1 морковь

2 стакана свежевыжатого яблочного сока

1 стакан мясного бульона

Растительное масло – для обжаривания

2-3 веточки тимьяна

1 лавровый лист

2 душистых перца

Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем. Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм. Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным. Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения. Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще. За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком. Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.

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