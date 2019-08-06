Как приготовить тушеную свинину в яблочном соусе
Рецепт вкусного мяса с подливкой и овощами
Тушеная свинина с овощами и яблочным соком готовится очень просто, но получается восхитительно вкусной. Это сочное и нежное мясо в сладковато-пряном соусе можно подать на обед или ужин.
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Только обязательно используйте свежевыжатый яблочный сок: сладкий из пакета не подойдет. В качестве гарнира можно подать печеные овощи, отварной картофель с зеленью, кус-кус, булгур или рис.
Свинина с овощами на сковороде
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки
- 1 луковица
- 2 стебля сельдерея
- 1 морковь
- 2 стакана свежевыжатого яблочного сока
- 1 стакан мясного бульона
- Растительное масло – для обжаривания
- 2-3 веточки тимьяна
- 1 лавровый лист
- 2 душистых перца
- Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем.
- Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета.
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм.
- Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным.
- Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения.
- Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще.
- За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком.
- Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.
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Источник: Сегодня