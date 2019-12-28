Как приготовить творожник с апельсинами на завтрак

Рецепт вкусной творожной запеканки с апельсиновой цедрой и ванилью

Творожник с апельсинами Фото: Depositphotos

Творожная запеканка – блюдо, которое можно есть хоть каждый день. Особенно, если готовить ее по-разному.

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Предлагаем добавить в классический творожник сок и цедру апельсина – так он приобретет восхитительный вкус и аромат.

Апельсиновый творожник в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

112 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 1 тонкий стакан

Творог – 400 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Цедра и сок одного апельсина

Манная крупа – 5 с т.л.

Способ приготовления:

Взбить миксером или блендером все ингредиенты. Переложить творожную массу в смазанную маслом форму. Выпекать при 180 С в течение 40 минут или до золотистой корочки.

Как подавать творожник

Готовую запеканку немного остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

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