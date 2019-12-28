Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить творожник с апельсинами на завтрак

Рецепт вкусной творожной запеканки с апельсиновой цедрой и ванилью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Творожник с апельсинами
Творожник с апельсинами
Фото: Depositphotos

Творожная запеканка – блюдо, которое можно есть хоть каждый день. Особенно, если готовить ее по-разному.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Предлагаем добавить в классический творожник сок и цедру апельсина – так он приобретет восхитительный вкус и аромат.

Читайте также:
Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

Апельсиновый творожник в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 112 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 1 тонкий стакан
  • Творог – 400 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Цедра и сок одного апельсина
  • Манная крупа – 5 с т.л.

Способ приготовления:

  1. Взбить миксером или блендером все ингредиенты.
  2. Переложить творожную массу в смазанную маслом форму.
  3. Выпекать при 180 С в течение 40 минут или до золотистой корочки.

Как подавать творожник

Готовую запеканку немного остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить карамелизированные апельсины в шоколаде Как приготовить гранатовую сангрию с апельсинами Как приготовить глинтвейн из белого вина с фруктами Зимний рецепт клафути с яблоками и грецкими орехами
апельсины завтрак творог рецепт запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат Сугроб на Новый год 2020
Салат Сугроб на Новый год 2020
"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
29-летний наследник Сафронова принял судьбоносное решение
29-летний наследник Сафронова принял судьбоносное решение
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

Вчера, 09:57Fun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

26 декабряАфиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

26 декабряFun

Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь: фото

26 декабряEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи и яркие открытки

26 декабряFun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

26 декабряАфиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

26 декабряТехно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

26 декабряFun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

26 декабряFun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

26 декабряEvents

Солнечное затмение 26 декабря: лучшие ритуалы и обряды

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год
Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Как Пугачёва простилась с Волчек
Как Пугачёва простилась с Волчек
Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе