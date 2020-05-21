Как приготовить творожно-свекольную запеканку в духовке: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт сладкой запеканки из творога со свеклой
Как приготовить розовые сырники со свеклой, мы уже рассказывали. Теперь очередь творожно-свекольной запеканки с апельсином.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Творожно-свекольная запеканка в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг жирного творога
- 100 г муки
- 1 апельсин
- 400 г запеченной или вареной свеклы
- 4 яйца
- 100 г сахара
- Кунжут – для украшения
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Способ приготовления:
- Нарежьте свеклу и измельчите ее в блендере.
- Добавьте сок, мякоть и цедру апельсина, еще раз взбейте.
- Соедините протертый через сито творог и апельсиново-свекольную смесь. Всыпьте муку и перемешайте.
- Отдельно взбейте яйца с сахаром, вылейте в творожную массу и перемешайте.
- Выложите смесь в подготовленную форму для кекса с отверстием в центре. Выпекайте в разогретой до 160 ºС духовке в течение 40 минут.
Как подавать запеканку
Переверните запеканку на сервировочную тарелку и украсьте кунжутом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свекольный торт с шоколадом.
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Источник: Сегодня