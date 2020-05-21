Как приготовить творожно-свекольную запеканку в духовке: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт сладкой запеканки из творога со свеклой

Как приготовить розовые сырники со свеклой, мы уже рассказывали. Теперь очередь творожно-свекольной запеканки с апельсином.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Творожно-свекольная запеканка в духовке

Запеканка из творога и свеклы Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг жирного творога

100 г муки

1 апельсин

400 г запеченной или вареной свеклы

4 яйца

100 г сахара

Кунжут – для украшения

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Способ приготовления:

Нарежьте свеклу и измельчите ее в блендере. Добавьте сок, мякоть и цедру апельсина, еще раз взбейте. Соедините протертый через сито творог и апельсиново-свекольную смесь. Всыпьте муку и перемешайте. Отдельно взбейте яйца с сахаром, вылейте в творожную массу и перемешайте. Выложите смесь в подготовленную форму для кекса с отверстием в центре. Выпекайте в разогретой до 160 ºС духовке в течение 40 минут.

Как подавать запеканку

Переверните запеканку на сервировочную тарелку и украсьте кунжутом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свекольный торт с шоколадом.

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