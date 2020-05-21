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Как приготовить творожно-свекольную запеканку в духовке: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт сладкой запеканки из творога со свеклой

Ирина Павлина
Сегодня, 12:40

Как приготовить розовые сырники со свеклой, мы уже рассказывали. Теперь очередь творожно-свекольной запеканки с апельсином.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Творожно-свекольная запеканка в духовке

Запеканка из творога и свеклы
Запеканка из творога и свеклы
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг жирного творога
  • 100 г муки
  • 1 апельсин
  • 400 г запеченной или вареной свеклы
  • 4 яйца
  • 100 г сахара
  • Кунжут – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Нарежьте свеклу и измельчите ее в блендере.
  2. Добавьте сок, мякоть и цедру апельсина, еще раз взбейте.
  3. Соедините протертый через сито творог и апельсиново-свекольную смесь. Всыпьте муку и перемешайте.
  4. Отдельно взбейте яйца с сахаром, вылейте в творожную массу и перемешайте.
  5. Выложите смесь в подготовленную форму для кекса с отверстием в центре. Выпекайте в разогретой до 160 ºС духовке в течение 40 минут.

Как подавать запеканку

Переверните запеканку на сервировочную тарелку и украсьте кунжутом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свекольный торт с шоколадом.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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