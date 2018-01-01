Как приготовить творожно-яблочную запеканку с маком
Нежная, сочная творожная запеканка с кусочками печеных яблок и хрустящим маком
Для запеканки можно использовать обезжиренный творог, это снизит ее калорийность. Яблоко понадобится зеленое, не слишком кислое.
Творожная запеканка с яблоками и маком
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 50 г сливочного масла
- 4 ст.л. сахара
- 3-4 ст.л. манной крупы
- 2-3 ст.л. мака
- 2 яйца
- 1 яблоко
Рецепт приготовления:
- Залейте мак кипятком на 15 минут, а затем откиньте его на мелкое сито.
- Смешайте творог, манку, сахар, яйца и мягкое сливочное масло в чаше блендера; взбейте до получения однородной массы.
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- Очистите яблоко и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к творожной массе вместе с маком.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или панировочными сухарями. Выложите творожную массу и разровняйте ее ложкой.
- Запекайте около 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Остудите.
- Подавайте творожно-яблочную запеканку вместе с медом или сметаной.
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Источник: "Сегодня"