Как приготовить творожно-яблочную запеканку с маком

Нежная, сочная творожная запеканка с кусочками печеных яблок и хрустящим маком

Запеканка из творога с яблоками Фото: depositphotos.com

Для запеканки можно использовать обезжиренный творог, это снизит ее калорийность. Яблоко понадобится зеленое, не слишком кислое.

Творожная запеканка с яблоками и маком

Ингредиенты:

500 г творога

50 г сливочного масла

4 ст.л. сахара

3-4 ст.л. манной крупы

2-3 ст.л. мака

2 яйца

1 яблоко

Рецепт приготовления:

Залейте мак кипятком на 15 минут, а затем откиньте его на мелкое сито. Смешайте творог, манку, сахар, яйца и мягкое сливочное масло в чаше блендера; взбейте до получения однородной массы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт дня: творожная запеканка с мандаринами Очистите яблоко и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к творожной массе вместе с маком. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или панировочными сухарями. Выложите творожную массу и разровняйте ее ложкой. Запекайте около 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Остудите. Подавайте творожно-яблочную запеканку вместе с медом или сметаной.

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