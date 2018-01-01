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Как приготовить творожно-яблочную запеканку с маком

Нежная, сочная творожная запеканка с кусочками печеных яблок и хрустящим маком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Запеканка из творога с яблоками Фото: depositphotos.com
Запеканка из творога с яблоками Фото: depositphotos.com

Для запеканки можно использовать обезжиренный творог, это снизит ее калорийность. Яблоко понадобится зеленое, не слишком кислое.

Творожная запеканка с яблоками и маком

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 50 г сливочного масла
  • 4 ст.л. сахара
  • 3-4 ст.л. манной крупы
  • 2-3 ст.л. мака
  • 2 яйца
  • 1 яблоко

Рецепт приготовления:

  1. Залейте мак кипятком на 15 минут, а затем откиньте его на мелкое сито.
  2. Смешайте творог, манку, сахар, яйца и мягкое сливочное масло в чаше блендера; взбейте до получения однородной массы.
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  3. Очистите яблоко и нарежьте его маленькими кубиками. Добавьте к творожной массе вместе с маком.
  4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или панировочными сухарями. Выложите творожную массу и разровняйте ее ложкой.
  5. Запекайте около 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Остудите.
  6. Подавайте творожно-яблочную запеканку вместе с медом или сметаной. 

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Источник: "Сегодня"

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