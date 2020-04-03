Как приготовить творожную пасху: необычный рецепт с шоколадом и апельсином

Оригинальный рецепт творожной пасхи без сырых яиц

Пасху-2020 будут отмечать 19 апреля. На праздничном столе в этот день непременно должна быть творожная пасха. Для нее полагается использовать творог самого лучшего качества – свежий, сухой и однородный.

Попробуйте приготовить традиционную творожную пасху по нашему рецепту с добавлением черного шоколада, изюма, апельсиновой цедры и коньяка.

Шоколадно-апельсиновая пасха

Шоколадная пасха из творога Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час + время на охлаждение

Калорийность:

249 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 г изюма

2 ст. л. коньяка

400 г творога

75 г сахарной пудры

90 г мягкого сливочного масла

375 мл сливок 33%

300 г черного шоколада

Тертая цедра одного апельсинами

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Способ приготовления:

Изюм промойте и замочите в алкоголе на полчаса. Творог, сливочное масло, сахарную пудру и 200 мл сливок соедините в чаше кухонного комбайна. Взбейте до однородного состояния. Шоколад разломайте на кусочки и растопите с оставшимися сливками на водяной бане. Добавьте к творожной массе и снова взбейте до однородности. Затем добавьте изюм и мелко натертую цедру апельсина. Перемешайте. Специальную пасочницу аккуратно застелите марлей в четыре слоя. Выложите в нее творожную массу. Заверните края марли, положите сверху блюдце, а на него поставьте груз (банку с водой или другой). Уберите в холодильник на ночь. Переверните творожную пасху на блюдо, аккуратно снимите форму и марлю. Украсьте по желанию, например, цукатами из апельсиновых корок.

На заметку

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич в хлебопечке.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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