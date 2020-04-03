Как приготовить творожную пасху: необычный рецепт с шоколадом и апельсином
Оригинальный рецепт творожной пасхи без сырых яиц
Пасху-2020 будут отмечать 19 апреля. На праздничном столе в этот день непременно должна быть творожная пасха. Для нее полагается использовать творог самого лучшего качества – свежий, сухой и однородный.
Попробуйте приготовить традиционную творожную пасху по нашему рецепту с добавлением черного шоколада, изюма, апельсиновой цедры и коньяка.
Шоколадно-апельсиновая пасха
Время приготовления:
- 1 час + время на охлаждение
Калорийность:
- 249 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 г изюма
- 2 ст. л. коньяка
- 400 г творога
- 75 г сахарной пудры
- 90 г мягкого сливочного масла
- 375 мл сливок 33%
- 300 г черного шоколада
- Тертая цедра одного апельсинами
Смотрите видео, как испечь пасхального барашка:
Способ приготовления:
- Изюм промойте и замочите в алкоголе на полчаса.
- Творог, сливочное масло, сахарную пудру и 200 мл сливок соедините в чаше кухонного комбайна. Взбейте до однородного состояния.
- Шоколад разломайте на кусочки и растопите с оставшимися сливками на водяной бане. Добавьте к творожной массе и снова взбейте до однородности. Затем добавьте изюм и мелко натертую цедру апельсина. Перемешайте.
- Специальную пасочницу аккуратно застелите марлей в четыре слоя. Выложите в нее творожную массу. Заверните края марли, положите сверху блюдце, а на него поставьте груз (банку с водой или другой). Уберите в холодильник на ночь.
- Переверните творожную пасху на блюдо, аккуратно снимите форму и марлю. Украсьте по желанию, например, цукатами из апельсиновых корок.
На заметку
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич в хлебопечке.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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Источник: Сегодня