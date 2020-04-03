Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить творожную пасху: необычный рецепт с шоколадом и апельсином

Оригинальный рецепт творожной пасхи без сырых яиц

Ирина Павлина
Сегодня, 17:29

Пасху-2020 будут отмечать 19 апреля. На праздничном столе в этот день непременно должна быть творожная пасха. Для нее полагается использовать творог самого лучшего качества – свежий, сухой и однородный.

Читайте также:
Рецепт творожной пасхи с белым шоколадом, орехами и кокосовой стружкой

Попробуйте приготовить традиционную творожную пасху по нашему рецепту с добавлением черного шоколада, изюма, апельсиновой цедры и коньяка.

Шоколадно-апельсиновая пасха

Шоколадная пасха из творога
Шоколадная пасха из творога
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час + время на охлаждение

Калорийность:

  • 249 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 г изюма
  • 2 ст. л. коньяка
  • 400 г творога
  • 75 г сахарной пудры
  • 90 г мягкого сливочного масла
  • 375 мл сливок 33%
  • 300 г черного шоколада
  • Тертая цедра одного апельсинами

Смотрите видео, как испечь пасхального барашка:

Способ приготовления:

  1. Изюм промойте и замочите в алкоголе на полчаса.
  2. Творог, сливочное масло, сахарную пудру и 200 мл сливок соедините в чаше кухонного комбайна. Взбейте до однородного состояния.
  3. Шоколад разломайте на кусочки и растопите с оставшимися сливками на водяной бане. Добавьте к творожной массе и снова взбейте до однородности. Затем добавьте изюм и мелко натертую цедру апельсина. Перемешайте.
  4. Специальную пасочницу аккуратно застелите марлей в четыре слоя. Выложите в нее творожную массу. Заверните края марли, положите сверху блюдце, а на него поставьте груз (банку с водой или другой). Уберите в холодильник на ночь.
  5. Переверните творожную пасху на блюдо, аккуратно снимите форму и марлю. Украсьте по желанию, например, цукатами из апельсиновых корок.

На заметку

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич в хлебопечке.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь вкусный пасхальный кулич с цукатами Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник Рецепт ароматного имбирно-лимонного чизкейка от Юлии Высоцкой Салат "Малахитовый браслет" с киви: необычный рецепт на Пасху
шоколад Пасха творог рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Дівчинка виросла: як змінилася
Дівчинка виросла: як змінилася "найкрасивіша дівчинка у світі"
Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Food

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

День рождения Анастасии Заворотнюк: как складывалась жизнь звезды "Моей прекрасной няни"

Вчера, 20:05Техно

Коронавирус можно диагностировать по запаху кожи

Вчера, 18:13Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 15:18Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Вчера, 10:15Food

Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

1 апреляFun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляШоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

1 апреляLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

1 апреляEvents

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

1 апреляFood

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

1 апреляFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляEvents

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

1 апреляТехно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Яблочный пирог из слоеного теста
Яблочный пирог из слоеного теста
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Колишня солістка групи «ВІА Гра» розповіла страшну новину
Колишня солістка групи «ВІА Гра» розповіла страшну новину
10 комедий с неглупым юмором, которые раскрасят ваш вечер
10 комедий с неглупым юмором, которые раскрасят ваш вечер