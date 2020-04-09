Как приготовить творожную Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Рецепты творожной пасхи с фото

Если вы празднуете Пасху, куличи и творожные пасхи обязательно должны присутствовать в этот день на вашем столе. И даже если у вас есть свой, проверенный поколениями семейный рецепт, попробуйте сделать праздничную пасху по-новому.

Для приготовления творожной пасхи важно взять качественные продукты, желательно домашние творог и сметану. Также вам понадобится специальная деревянная или пластмассовая форма в виде пирамидки.

Творожная пасха: классический рецепт

Творожная пасха с цукатами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г творога

100 г изюма

50 г миндаля

80 г сливочного масла

100 г сметаны 22%

200 г сахарной пудры

2 желтка

Цукаты – 100 г

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Способ приготовления:

Отделить яичные белки от желтков. Замочить изюм и миндаль в кипятке. Масло комнатной температуры смешать с сахаром и желтками, взбить до получения светлой пышной массы. Творог протереть через сито. Смешать цукаты, творог и яичную массу. Взбить сметану и добавить к творогу. Всыпать миндаль. Застелить пасочницу марлей, аккуратно переложить творожную массу в форму. Поставить сверху груз (например, тарелку или банку с водой). Отправить в холодильник минимум на сутки. Снять груз, аккуратно перевернуть пасху на тарелку. Убрать форму и марлю. По желанию украсить творожную пасху орешками или цукатами.

Творожная пасха: рецепт от Тины Кароль

Пасха творожная без выпечки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг творога

1 стакан сливок 10% жирности

5 яиц

2 стакана сахара

1 пачка сливочного масла

По 100 г изюма (лучше светлого), грецких орехов, цукатов

1 пакетик ванильного сахара

Цедра 1 лимона

Способ приготовления:

Отделите желтки от белков и взбейте, добавьте сливки и доведите до кипения на в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Пока масса остывает, обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и просушите. Натрите цедру одного лимона. В остывшую массу положите творог, сливочное масло и тщательно разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар и хорошо перемешайте. Смесь выкладывается в форму для пасхи на два слоя влажной марли и ставится в холодильник под гнет на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Творожная пасха в духовке: рецепт от Даши Малаховой

Творожная пасха печеная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г творога

75 г сливочного масла

1/2 стакана картофельного крахмала

1/2 стакана сахара

1/2 стакана изюма

1/2 стакана грецких орехов

5 яиц (2 желтка + 3 яйца с белками)

Оливковое масло

Цедра 1/2 лимона

Щепотка ванилина

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры

Немного лимонного сока

1/2 стручка ванили

Способ приготовления:

Размягчите сливочное масло, вынув его заранее из холодильника. Промойте тщательно изюм. Измельчите в блендере грецкие орехи. Перекрутите на мясорубке творог, добавьте в творожную массу размягченное сливочное масло и тщательно все перемешайте. Взбейте яйца с сахаром. Введите во взбитые яйца крахмал, ванилин и цедру, не переставая перемешивать. Добавьте в творожную массу взбитые с сахаром и крахмалом яйца и снова тщательно перемешайте. Добавьте в массу изюм, грецкие орехи и аккуратно перемешайте. Наполните примерно до половины объема форму, предварительно смазанную оливковым маслом. Выпекайте пасху 40 минут (в зависимости от размера форм) при температуре 180 ºС. Для глазури смешайте венчиком сахарную пудру, лимонный сок и семена ванили. Покройте творожные пасхи и украсьте марципановыми цветами.

Заварная творожная пасха: рецепт с фото

Творожная пасха заварная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

450 г мягкого творога

2/3 чашки сахара

100 г сливочного сыра

2 вареных желтка от крупных яиц

130 мл сливок 33% -35%

1/3 стакана (70 мл) миндальной муки

1 ст.л. лимонной цедры

1 ч.л. лимонного сока

1/2 ч.л. ванилина

1/2 чашки светлого или темного изюма

мелко нарезанные засахаренные фрукты или цукаты – для украшения

Для соуса:

200 г свежих или замороженных ягод

3 ст.л. сахарной пудры

30 мл воды

Способ приготовления:

В миске смешать протертый через сито творог, сахар, сливочный сыр и яичные желтки. Постепенно добавляя сливки, взбить смесь до получения однородной гладкой массы. Добавить миндальную муку или молотый очищенный миндаль, тертую цедру лимона, лимонный сок и ванилин. В конце всыпать промытый и обсушенный изюм. Застелить форму для творожной пасхи влажной марлей в несколько слоев. Добавить творожную массу, накрыть свисающими краями марли. Сверху положить блюдце с грузом. Обязательно поставить форму на миску, в которую будет стекать жидкость. Отправить в холодильник на 12-16 часов. Достать творожную пасху из формы и аккуратно снять марлю. Взбить все ингредиенты для ягодного соуса блендером и процедить через сито. Налить немного соуса в тарелку и выложить сверху творожную пасху. Украсить десерт цукатами и подавать.

Творожная пасха шоколадная

Шоколадная пасха из творога Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

50 г изюма

2 ст. л. коньяка

400 г творога

75 г сахарной пудры

90 г мягкого сливочного масла

375 мл сливок 33%

300 г черного шоколада

Тертая цедра одного апельсинами

Способ приготовления:

Изюм промойте и замочите в алкоголе на полчаса. Творог, сливочное масло, сахарную пудру и 200 мл сливок соедините в чаше кухонного комбайна. Взбейте до однородного состояния. Шоколад разломайте на кусочки и растопите с оставшимися сливками на водяной бане. Добавьте к творожной массе и снова взбейте до однородности. Затем добавьте изюм и мелко натертую цедру апельсина. Перемешайте. Специальную пасочницу аккуратно застелите марлей в четыре слоя. Выложите в нее творожную массу. Заверните края марли, положите сверху блюдце, а на него поставьте груз (банку с водой или другой). Уберите в холодильник на ночь. Переверните творожную пасху на блюдо, аккуратно снимите форму и марлю. Украсьте по желанию, например, цукатами из апельсиновых корок.

Напомним, ранее мы делились рецептом простой шоколадной пасхи. "Сегодня" также писали, как приготовить творожную пасху с белым шоколадом и кокосовой стружкой.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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