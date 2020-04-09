Как приготовить творожную Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов
Рецепты творожной пасхи с фото
Если вы празднуете Пасху, куличи и творожные пасхи обязательно должны присутствовать в этот день на вашем столе. И даже если у вас есть свой, проверенный поколениями семейный рецепт, попробуйте сделать праздничную пасху по-новому.
Для приготовления творожной пасхи важно взять качественные продукты, желательно домашние творог и сметану. Также вам понадобится специальная деревянная или пластмассовая форма в виде пирамидки.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 100 г изюма
- 50 г миндаля
- 80 г сливочного масла
- 100 г сметаны 22%
- 200 г сахарной пудры
- 2 желтка
- Цукаты – 100 г
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Способ приготовления:
- Отделить яичные белки от желтков.
- Замочить изюм и миндаль в кипятке.
- Масло комнатной температуры смешать с сахаром и желтками, взбить до получения светлой пышной массы.
- Творог протереть через сито.
- Смешать цукаты, творог и яичную массу.
- Взбить сметану и добавить к творогу. Всыпать миндаль.
- Застелить пасочницу марлей, аккуратно переложить творожную массу в форму. Поставить сверху груз (например, тарелку или банку с водой).
- Отправить в холодильник минимум на сутки. Снять груз, аккуратно перевернуть пасху на тарелку. Убрать форму и марлю.
- По желанию украсить творожную пасху орешками или цукатами.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг творога
- 1 стакан сливок 10% жирности
- 5 яиц
- 2 стакана сахара
- 1 пачка сливочного масла
- По 100 г изюма (лучше светлого), грецких орехов, цукатов
- 1 пакетик ванильного сахара
- Цедра 1 лимона
Способ приготовления:
- Отделите желтки от белков и взбейте, добавьте сливки и доведите до кипения на в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая.
- Пока масса остывает, обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и просушите. Натрите цедру одного лимона.
- В остывшую массу положите творог, сливочное масло и тщательно разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар и хорошо перемешайте.
- Смесь выкладывается в форму для пасхи на два слоя влажной марли и ставится в холодильник под гнет на 12 часов.
- Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 75 г сливочного масла
- 1/2 стакана картофельного крахмала
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 стакана изюма
- 1/2 стакана грецких орехов
- 5 яиц (2 желтка + 3 яйца с белками)
- Оливковое масло
- Цедра 1/2 лимона
- Щепотка ванилина
Для глазури:
- 1 стакан сахарной пудры
- Немного лимонного сока
- 1/2 стручка ванили
Способ приготовления:
- Размягчите сливочное масло, вынув его заранее из холодильника.
- Промойте тщательно изюм.
- Измельчите в блендере грецкие орехи.
- Перекрутите на мясорубке творог, добавьте в творожную массу размягченное сливочное масло и тщательно все перемешайте.
- Взбейте яйца с сахаром. Введите во взбитые яйца крахмал, ванилин и цедру, не переставая перемешивать.
- Добавьте в творожную массу взбитые с сахаром и крахмалом яйца и снова тщательно перемешайте.
- Добавьте в массу изюм, грецкие орехи и аккуратно перемешайте.
- Наполните примерно до половины объема форму, предварительно смазанную оливковым маслом. Выпекайте пасху 40 минут (в зависимости от размера форм) при температуре 180 ºС.
- Для глазури смешайте венчиком сахарную пудру, лимонный сок и семена ванили. Покройте творожные пасхи и украсьте марципановыми цветами.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 450 г мягкого творога
- 2/3 чашки сахара
- 100 г сливочного сыра
- 2 вареных желтка от крупных яиц
- 130 мл сливок 33% -35%
- 1/3 стакана (70 мл) миндальной муки
- 1 ст.л. лимонной цедры
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. ванилина
- 1/2 чашки светлого или темного изюма
- мелко нарезанные засахаренные фрукты или цукаты – для украшения
Для соуса:
- 200 г свежих или замороженных ягод
- 3 ст.л. сахарной пудры
- 30 мл воды
Способ приготовления:
- В миске смешать протертый через сито творог, сахар, сливочный сыр и яичные желтки.
- Постепенно добавляя сливки, взбить смесь до получения однородной гладкой массы.
- Добавить миндальную муку или молотый очищенный миндаль, тертую цедру лимона, лимонный сок и ванилин. В конце всыпать промытый и обсушенный изюм.
- Застелить форму для творожной пасхи влажной марлей в несколько слоев. Добавить творожную массу, накрыть свисающими краями марли. Сверху положить блюдце с грузом.
- Обязательно поставить форму на миску, в которую будет стекать жидкость. Отправить в холодильник на 12-16 часов.
- Достать творожную пасху из формы и аккуратно снять марлю.
- Взбить все ингредиенты для ягодного соуса блендером и процедить через сито. Налить немного соуса в тарелку и выложить сверху творожную пасху. Украсить десерт цукатами и подавать.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 50 г изюма
- 2 ст. л. коньяка
- 400 г творога
- 75 г сахарной пудры
- 90 г мягкого сливочного масла
- 375 мл сливок 33%
- 300 г черного шоколада
- Тертая цедра одного апельсинами
Способ приготовления:
- Изюм промойте и замочите в алкоголе на полчаса.
- Творог, сливочное масло, сахарную пудру и 200 мл сливок соедините в чаше кухонного комбайна. Взбейте до однородного состояния.
- Шоколад разломайте на кусочки и растопите с оставшимися сливками на водяной бане. Добавьте к творожной массе и снова взбейте до однородности. Затем добавьте изюм и мелко натертую цедру апельсина. Перемешайте.
- Специальную пасочницу аккуратно застелите марлей в четыре слоя. Выложите в нее творожную массу. Заверните края марли, положите сверху блюдце, а на него поставьте груз (банку с водой или другой). Уберите в холодильник на ночь.
- Переверните творожную пасху на блюдо, аккуратно снимите форму и марлю. Украсьте по желанию, например, цукатами из апельсиновых корок.
Напомним, ранее мы делились рецептом простой шоколадной пасхи. "Сегодня" также писали, как приготовить творожную пасху с белым шоколадом и кокосовой стружкой.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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