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Как приготовить творожную пасху: ТОП-5 рецептов

Творожная пасха – одно из главных блюд весеннего праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Творожная пасха с цукатами
Творожная пасха с цукатами
Фото: Depositphotos

Православная Пасха в 2019 году наступит 28 апреля. Накануне этого праздника принято готовить особое блюдо из творога – творожную пасху. Ее форма – усеченная пирамида – символизирует Гроб Господень.

Традиционно для приготовления пасхи используют специальную разборную деревянную форму – пасочницу, на внутренней стороне которой вырезаны буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскресе!". Эта надпись потом отпечатывается на готовом десерте. Правда, в современном мире пасхи делают разных форм, размеров и с различными украшениями.

Творожная пасха: классический рецепт

Творожная пасха царская
Творожная пасха царская
Фото: Depositphotos

В творожную массу часто добавляют изюм и цукаты, ягоды, орехи, мед или сгущенное молоко – все, что придаст пасхе приятный аромат, сладость и вкус.

Ингредиенты:

  • Творог средней жирности – 350-500 г
  • Желтки – 2-3 шт.
  • Сахарная пудра (или сахарный песок) – 200-250 г
  • Масло сливочное – 150-200 г
  • Ваниль
  • Взбитые сливки – 150 г
  • Изюм – 50 г
  • Цукаты – 50 г
  • Миндаль очищенный – 50 г (по желанию)

Рецепт приготовления:

  1. Отделите яичные желтки от белков. Разотрите их с сахарной пудрой или песком. Доведите до однородности.
  2. Добавьте сливочное масло комнатной температуры. Перемешайте до однородности.
  3. Протрите творог через сито 1-2 раза. Перемешайте с желткой массой.
  4. Добавьте изюм, цукаты и миндаль (если используете).
  5. Аккуратно подмешайте взбитые сливки.
  6. Далее осталось переместить массу в форму. Чтобы пасха не прилипала, застелите ее влажной марлей.
  7. Сверху поставьте груз, а снизу поддон, куда будет стекать сыворотка. Отправьте пасху в холодильник минимум на 24 часа, а лучше – на 48. Не забудьте сливать сыворотку из поддона по мере накопления.
  8. Аккуратно переверните готовую творожную пасху на блюдо и украсьте на свой вкус.

Рецепт творожной пасхи заварной

Творожная пасха заварная
Творожная пасха заварная
Фото: Depositphotos

Заварная творожная пасха – прекрасный вариант для тех, кто опасается есть сырые яйца. Мы рекомендуем приготовить пасху из творога с цукатами и ванилью.

Ингредиенты:

  • 1 кг домашнего творога
  • 300 г сливок
  • 300 г сахара
  • 250 г сливочного масла
  • 5 яиц
  • 150 г цукатов
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Цукаты, сухофрукты или орехи – для украшения

Рецепт приготовления:

  1. Два раза протереть творог через сито. Смешать его с растопленным сливочным маслом. 
  2. Цукаты мелко нарезать.
  3. Яйца растереть вместе с сахаром и ванилью в пышный светлый крем.
  4. Соединить яичную массу со сливками. Проварить, постоянно помешивая, до загустения. Не кипятить.
  5. Снять смесь с плиты и добавить к творожной массе.
  6. Добавить цукаты и хорошо перемешать.
  7. Пасочницу или металлическое сито застелить влажной марлей в несколько слоев.
  8. Плотно утрамбовать в форму творожную массу и поставить сверху груз (это может быть тарелка и банка с водой).
  9. Отправить на ночь в холодильник, подставив глубокую миску или поддон, куда будет стекать сыворотка.
  10. Аккуратно перевернуть творожную пасху на блюдо, снять форму и марлю. По желанию украсить. 

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Творожная пасха в духовке: рецепт

Творожная пасха печеная
Творожная пасха печеная
Фото: Depositphotos

Творожная пасха может быть не только сырой или заварной, но и запеченной. Она готовится с большим содержанием яиц, сливочного масла, цукатов и сухофруктов.

Ингредиенты:

  • 800 г творога
  • 6 яиц, разделенных на белки и желтки
  • 1-1,5 стакана сметаны
  • 1 стакан сахара
  • 0.5 – 1 ч.л. молотой корицы
  • 4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры
  • 1 стакан изюма
  • 0,5-0,75 стакана муки
  • 0,25 ч.л. пекарского порошка

Рецепт приготовления:

  1. Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см).
  2. Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут.
  3. Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться.
  4. Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
  5. По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.

Рецепт вкусной творожной пасхи от Марты Стюарт

Пасха творожная без выпечки
Пасха творожная без выпечки
Фото: Depositphotos

Творожная пасха чем-то напоминает на чизкейк без выпечки. В этом рецепте она украшается ананасовыми цукатами, но Марта Стюарт иногда использует вместо них желейные конфеты. Если у вас нет специальной формы для пасхи, возьмите новый цветочный горшок или сито с мелкой сеткой.

Ингредиенты:

  • 900 г фермерского творога
  • 1 1/2 стакана сахара
  • 340 г масла комнатной температуры 
  • 1/4 чайной ложки тертого свежего мускатного ореха
  • цедра 1 апельсина
  • 1/3 стакана мелко нарезанных лимонных цукатов или цедры лимона
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 6 яичных желтков комнатной температуры
  • 1 чашка жирных сливок
  • Ананасовые цукаты или ассорти цукатов – для украшения

Рецепт приготовления:

  1. Протрите творог через сито в миску.
  2. Используя миксер с насадкой для взбивания, взбейте желтки с сахаром на высокой скорости в пышный светлый крем, около 5 минут.
  3. Снизьте скорость до средней; добавьте творог, масло, мускатный орех, цедру и корки. Перемешайте до получения однородной массы. Все еще смешивая, постепенно влейте сливки. В конце добавьте ваниль.
  4. Застелите форму для пасхи 13 х 5 х 18 см влажной марлей; добавьте творожную массу. Концы марли сложите сверху.
  5. Поставьте сверху миску с грузом (это могут быть банки с водой). Отправьте в холодильник на ночь, подставив под форму тарелку, куда будет стекать сыворотка.
  6. Снимите груз и тарелку, разверните концы марли. Осторожно переверните форму на блюдо и аккуратно ее снимите; удалите марлю. Украсьте  готовую творожную пасху цукатами. 

Диетическая творожная пасха с желатином

Творожная пасха диетическая
Творожная пасха диетическая
Фото: Depositphotos

Вы на диете, но не хотите отказываться от традиционных пасхальных угощений? По нашему рецепту вы сможете приготовить вкусную, но низкокалорийную пасху из нежирного творога – без сахара и лишних жиров.

Ингредиенты:

  • Нежирный творог –  600 г
  • Желатин – 1 ст. л.
  • Сливки – 50 мл
  • Изюм – 50 г
  • Мак – 20 г
  • Молоко – 1/2 стакана
  • Сахарозаменитель – по вкусу
  • Цукаты, сухофрукты, шоколад или кондитерская посыпка – для украшения

Рецепт приготовления:

  1. Замочить желатин в холодной воде, а изюм – в теплой.
  2. Мак промыть и залить молоком. Затем добавить к маку сахарозаменитель и проварить на небольшом огне в течение 15 минут. Накрыть крышкой и дать остыть. 
  3. Желатин растворить в небольшом количестве воды на водяной бане. Не кипятить.
  4. Смешать творог, желатин, мак, сливки, изюм, сахарозаменитель и взбить в блендере.
  5. Выложить получившуюся массу в пасочницу, застеленную марлей и убрать в холодильник на 10-12 часов.Под форму нужно поставить миску, куда будет стекать жидкость.
  6. Достать творожную пасху из формы и украсить желанию (сухофруктами, цукатами, шоколадом или кондитерской посыпкой). 

Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадной творожной пасхи. "Сегодня" также писали, как приготовить творожную пасху с белым шоколадом и кокосовой стружкой.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

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Источник: Сегодня
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