Как приготовить творожную пасху: ТОП-5 рецептов
Творожная пасха – одно из главных блюд весеннего праздника
Православная Пасха в 2019 году наступит 28 апреля. Накануне этого праздника принято готовить особое блюдо из творога – творожную пасху. Ее форма – усеченная пирамида – символизирует Гроб Господень.
Традиционно для приготовления пасхи используют специальную разборную деревянную форму – пасочницу, на внутренней стороне которой вырезаны буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскресе!". Эта надпись потом отпечатывается на готовом десерте. Правда, в современном мире пасхи делают разных форм, размеров и с различными украшениями.
Творожная пасха: классический рецепт
В творожную массу часто добавляют изюм и цукаты, ягоды, орехи, мед или сгущенное молоко – все, что придаст пасхе приятный аромат, сладость и вкус.
Ингредиенты:
- Творог средней жирности – 350-500 г
- Желтки – 2-3 шт.
- Сахарная пудра (или сахарный песок) – 200-250 г
- Масло сливочное – 150-200 г
- Ваниль
- Взбитые сливки – 150 г
- Изюм – 50 г
- Цукаты – 50 г
- Миндаль очищенный – 50 г (по желанию)
Рецепт приготовления:
- Отделите яичные желтки от белков. Разотрите их с сахарной пудрой или песком. Доведите до однородности.
- Добавьте сливочное масло комнатной температуры. Перемешайте до однородности.
- Протрите творог через сито 1-2 раза. Перемешайте с желткой массой.
- Добавьте изюм, цукаты и миндаль (если используете).
- Аккуратно подмешайте взбитые сливки.
- Далее осталось переместить массу в форму. Чтобы пасха не прилипала, застелите ее влажной марлей.
- Сверху поставьте груз, а снизу поддон, куда будет стекать сыворотка. Отправьте пасху в холодильник минимум на 24 часа, а лучше – на 48. Не забудьте сливать сыворотку из поддона по мере накопления.
- Аккуратно переверните готовую творожную пасху на блюдо и украсьте на свой вкус.
Рецепт творожной пасхи заварной
Заварная творожная пасха – прекрасный вариант для тех, кто опасается есть сырые яйца. Мы рекомендуем приготовить пасху из творога с цукатами и ванилью.
Ингредиенты:
- 1 кг домашнего творога
- 300 г сливок
- 300 г сахара
- 250 г сливочного масла
- 5 яиц
- 150 г цукатов
- 1 пакетик ванильного сахара
- Цукаты, сухофрукты или орехи – для украшения
Рецепт приготовления:
- Два раза протереть творог через сито. Смешать его с растопленным сливочным маслом.
- Цукаты мелко нарезать.
- Яйца растереть вместе с сахаром и ванилью в пышный светлый крем.
- Соединить яичную массу со сливками. Проварить, постоянно помешивая, до загустения. Не кипятить.
- Снять смесь с плиты и добавить к творожной массе.
- Добавить цукаты и хорошо перемешать.
- Пасочницу или металлическое сито застелить влажной марлей в несколько слоев.
- Плотно утрамбовать в форму творожную массу и поставить сверху груз (это может быть тарелка и банка с водой).
- Отправить на ночь в холодильник, подставив глубокую миску или поддон, куда будет стекать сыворотка.
- Аккуратно перевернуть творожную пасху на блюдо, снять форму и марлю. По желанию украсить.
Творожная пасха в духовке: рецепт
Творожная пасха может быть не только сырой или заварной, но и запеченной. Она готовится с большим содержанием яиц, сливочного масла, цукатов и сухофруктов.
Ингредиенты:
- 800 г творога
- 6 яиц, разделенных на белки и желтки
- 1-1,5 стакана сметаны
- 1 стакан сахара
- 0.5 – 1 ч.л. молотой корицы
- 4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры
- 1 стакан изюма
- 0,5-0,75 стакана муки
- 0,25 ч.л. пекарского порошка
Рецепт приготовления:
- Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см).
- Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут.
- Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться.
- Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
- По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.
Рецепт вкусной творожной пасхи от Марты Стюарт
Творожная пасха чем-то напоминает на чизкейк без выпечки. В этом рецепте она украшается ананасовыми цукатами, но Марта Стюарт иногда использует вместо них желейные конфеты. Если у вас нет специальной формы для пасхи, возьмите новый цветочный горшок или сито с мелкой сеткой.
Ингредиенты:
- 900 г фермерского творога
- 1 1/2 стакана сахара
- 340 г масла комнатной температуры
- 1/4 чайной ложки тертого свежего мускатного ореха
- цедра 1 апельсина
- 1/3 стакана мелко нарезанных лимонных цукатов или цедры лимона
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 6 яичных желтков комнатной температуры
- 1 чашка жирных сливок
- Ананасовые цукаты или ассорти цукатов – для украшения
Рецепт приготовления:
- Протрите творог через сито в миску.
- Используя миксер с насадкой для взбивания, взбейте желтки с сахаром на высокой скорости в пышный светлый крем, около 5 минут.
- Снизьте скорость до средней; добавьте творог, масло, мускатный орех, цедру и корки. Перемешайте до получения однородной массы. Все еще смешивая, постепенно влейте сливки. В конце добавьте ваниль.
- Застелите форму для пасхи 13 х 5 х 18 см влажной марлей; добавьте творожную массу. Концы марли сложите сверху.
- Поставьте сверху миску с грузом (это могут быть банки с водой). Отправьте в холодильник на ночь, подставив под форму тарелку, куда будет стекать сыворотка.
- Снимите груз и тарелку, разверните концы марли. Осторожно переверните форму на блюдо и аккуратно ее снимите; удалите марлю. Украсьте готовую творожную пасху цукатами.
Диетическая творожная пасха с желатином
Вы на диете, но не хотите отказываться от традиционных пасхальных угощений? По нашему рецепту вы сможете приготовить вкусную, но низкокалорийную пасху из нежирного творога – без сахара и лишних жиров.
Ингредиенты:
- Нежирный творог – 600 г
- Желатин – 1 ст. л.
- Сливки – 50 мл
- Изюм – 50 г
- Мак – 20 г
- Молоко – 1/2 стакана
- Сахарозаменитель – по вкусу
- Цукаты, сухофрукты, шоколад или кондитерская посыпка – для украшения
Рецепт приготовления:
- Замочить желатин в холодной воде, а изюм – в теплой.
- Мак промыть и залить молоком. Затем добавить к маку сахарозаменитель и проварить на небольшом огне в течение 15 минут. Накрыть крышкой и дать остыть.
- Желатин растворить в небольшом количестве воды на водяной бане. Не кипятить.
- Смешать творог, желатин, мак, сливки, изюм, сахарозаменитель и взбить в блендере.
- Выложить получившуюся массу в пасочницу, застеленную марлей и убрать в холодильник на 10-12 часов.Под форму нужно поставить миску, куда будет стекать жидкость.
- Достать творожную пасху из формы и украсить желанию (сухофруктами, цукатами, шоколадом или кондитерской посыпкой).
Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадной творожной пасхи. "Сегодня" также писали, как приготовить творожную пасху с белым шоколадом и кокосовой стружкой.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
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