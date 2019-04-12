Как приготовить творожную пасху: ТОП-5 рецептов

Творожная пасха – одно из главных блюд весеннего праздника

Творожная пасха с цукатами Фото: Depositphotos

Православная Пасха в 2019 году наступит 28 апреля. Накануне этого праздника принято готовить особое блюдо из творога – творожную пасху. Ее форма – усеченная пирамида – символизирует Гроб Господень.

Традиционно для приготовления пасхи используют специальную разборную деревянную форму – пасочницу, на внутренней стороне которой вырезаны буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскресе!". Эта надпись потом отпечатывается на готовом десерте. Правда, в современном мире пасхи делают разных форм, размеров и с различными украшениями.

Творожная пасха: классический рецепт

Творожная пасха царская Фото: Depositphotos

В творожную массу часто добавляют изюм и цукаты, ягоды, орехи, мед или сгущенное молоко – все, что придаст пасхе приятный аромат, сладость и вкус.

Ингредиенты:

Творог средней жирности – 350-500 г

Желтки – 2-3 шт.

Сахарная пудра (или сахарный песок) – 200-250 г

Масло сливочное – 150-200 г

Ваниль

Взбитые сливки – 150 г

Изюм – 50 г

Цукаты – 50 г

Миндаль очищенный – 50 г (по желанию)

Рецепт приготовления:

Отделите яичные желтки от белков. Разотрите их с сахарной пудрой или песком. Доведите до однородности. Добавьте сливочное масло комнатной температуры. Перемешайте до однородности. Протрите творог через сито 1-2 раза. Перемешайте с желткой массой. Добавьте изюм, цукаты и миндаль (если используете). Аккуратно подмешайте взбитые сливки. Далее осталось переместить массу в форму. Чтобы пасха не прилипала, застелите ее влажной марлей. Сверху поставьте груз, а снизу поддон, куда будет стекать сыворотка. Отправьте пасху в холодильник минимум на 24 часа, а лучше – на 48. Не забудьте сливать сыворотку из поддона по мере накопления. Аккуратно переверните готовую творожную пасху на блюдо и украсьте на свой вкус.

Рецепт творожной пасхи заварной

Творожная пасха заварная Фото: Depositphotos

Заварная творожная пасха – прекрасный вариант для тех, кто опасается есть сырые яйца. Мы рекомендуем приготовить пасху из творога с цукатами и ванилью.

Ингредиенты:

1 кг домашнего творога

300 г сливок

300 г сахара

250 г сливочного масла

5 яиц

150 г цукатов

1 пакетик ванильного сахара

Цукаты, сухофрукты или орехи – для украшения

Рецепт приготовления:

Два раза протереть творог через сито. Смешать его с растопленным сливочным маслом. Цукаты мелко нарезать. Яйца растереть вместе с сахаром и ванилью в пышный светлый крем. Соединить яичную массу со сливками. Проварить, постоянно помешивая, до загустения. Не кипятить. Снять смесь с плиты и добавить к творожной массе. Добавить цукаты и хорошо перемешать. Пасочницу или металлическое сито застелить влажной марлей в несколько слоев. Плотно утрамбовать в форму творожную массу и поставить сверху груз (это может быть тарелка и банка с водой). Отправить на ночь в холодильник, подставив глубокую миску или поддон, куда будет стекать сыворотка. Аккуратно перевернуть творожную пасху на блюдо, снять форму и марлю. По желанию украсить.

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Творожная пасха в духовке: рецепт

Творожная пасха печеная Фото: Depositphotos

Творожная пасха может быть не только сырой или заварной, но и запеченной. Она готовится с большим содержанием яиц, сливочного масла, цукатов и сухофруктов.

Ингредиенты:

800 г творога

6 яиц, разделенных на белки и желтки

1-1,5 стакана сметаны

1 стакан сахара

0.5 – 1 ч.л. молотой корицы

4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры

1 стакан изюма

0,5-0,75 стакана муки

0,25 ч.л. пекарского порошка

Рецепт приготовления:

Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см). Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут. Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться. Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь. По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.

Рецепт вкусной творожной пасхи от Марты Стюарт

Пасха творожная без выпечки Фото: Depositphotos

Творожная пасха чем-то напоминает на чизкейк без выпечки. В этом рецепте она украшается ананасовыми цукатами, но Марта Стюарт иногда использует вместо них желейные конфеты. Если у вас нет специальной формы для пасхи, возьмите новый цветочный горшок или сито с мелкой сеткой.

Ингредиенты:

900 г фермерского творога

1 1/2 стакана сахара

340 г масла комнатной температуры

1/4 чайной ложки тертого свежего мускатного ореха

цедра 1 апельсина

1/3 стакана мелко нарезанных лимонных цукатов или цедры лимона

1 ч.л. ванильного экстракта

6 яичных желтков комнатной температуры

1 чашка жирных сливок

Ананасовые цукаты или ассорти цукатов – для украшения

Рецепт приготовления:

Протрите творог через сито в миску. Используя миксер с насадкой для взбивания, взбейте желтки с сахаром на высокой скорости в пышный светлый крем, около 5 минут. Снизьте скорость до средней; добавьте творог, масло, мускатный орех, цедру и корки. Перемешайте до получения однородной массы. Все еще смешивая, постепенно влейте сливки. В конце добавьте ваниль. Застелите форму для пасхи 13 х 5 х 18 см влажной марлей; добавьте творожную массу. Концы марли сложите сверху. Поставьте сверху миску с грузом (это могут быть банки с водой). Отправьте в холодильник на ночь, подставив под форму тарелку, куда будет стекать сыворотка. Снимите груз и тарелку, разверните концы марли. Осторожно переверните форму на блюдо и аккуратно ее снимите; удалите марлю. Украсьте готовую творожную пасху цукатами.

Диетическая творожная пасха с желатином

Творожная пасха диетическая Фото: Depositphotos

Вы на диете, но не хотите отказываться от традиционных пасхальных угощений? По нашему рецепту вы сможете приготовить вкусную, но низкокалорийную пасху из нежирного творога – без сахара и лишних жиров.

Ингредиенты:

Нежирный творог – 600 г

Желатин – 1 ст. л.

Сливки – 50 мл

Изюм – 50 г

Мак – 20 г

Молоко – 1/2 стакана

Сахарозаменитель – по вкусу

Цукаты, сухофрукты, шоколад или кондитерская посыпка – для украшения

Рецепт приготовления:

Замочить желатин в холодной воде, а изюм – в теплой. Мак промыть и залить молоком. Затем добавить к маку сахарозаменитель и проварить на небольшом огне в течение 15 минут. Накрыть крышкой и дать остыть. Желатин растворить в небольшом количестве воды на водяной бане. Не кипятить. Смешать творог, желатин, мак, сливки, изюм, сахарозаменитель и взбить в блендере. Выложить получившуюся массу в пасочницу, застеленную марлей и убрать в холодильник на 10-12 часов.Под форму нужно поставить миску, куда будет стекать жидкость. Достать творожную пасху из формы и украсить желанию (сухофруктами, цукатами, шоколадом или кондитерской посыпкой).

Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадной творожной пасхи. "Сегодня" также писали, как приготовить творожную пасху с белым шоколадом и кокосовой стружкой.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

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