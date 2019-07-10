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Как приготовить творожную запеканку с черникой на завтрак: пошаговый рецепт

Готовим вкусную запеканку из творога с лимоном и черникой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Запеканка из творога с черникой
Запеканка из творога с черникой
Фото: Depositphotos

Запеканка из творога с черникой – это не только вкусный, но и полезный завтрак. Черника cодержит антиоксиданты, которые помогают организму бороться с различными заболеваниями, в том числе служат профилактикой рака. Эта ягода замедляет старение, улучшает память и способствует поддержанию нормального веса. 

Смотрите видео, как выбрать творог для запеканки:

Чтобы творожная запеканка с черникой получилась воздушной, творог желательно перетереть через сито. Дополнительный аромат завтраку придают лимон и молотый миндаль. 

Творожная запеканка с начинкой из черники

Ингредиенты:

  • 75 г мягкого сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 4 яйца
  • Тертая цедра одного лимона
  • Сок одного лимона
  • 600 г творога 9 %
  • 4 ст.л. манной крупы 
  • 80 г молотого миндаля
  • Щепотка соли
  • 300 г черники

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Рецепт приготовления:

  1. Размягченное масло взбить в пену с сахаром и ванилью.
  2. По одному добавить желтки и взбить.
  3. Цедру смешать с лимонным соком, творогом и манной крупой. Добавить к яично-масляной смеси.
  4. Белки взбить со щепоткой соли в стойкую пену. Молотый миндаль и взбитые белки аккуратно подмешать к сырной массе.
  5. Прямоугольную или овальную форму длиной примерно 30 см смазать маслом и выложить на нее половину творожной массы. Сверху равномерно распределить половину черники. Далее выложить оставшуюся творожную массу и еще один слой ягод.
  6. Запекать 45 минут при температуре 175 градусов на нижнем уровне духовки.
  7. Дать запеканке остыть в форме. Перед подачей посыпать ее просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрой творожной запеканки."Сегодня" также рассказывали, как заготовить чернику с сахаром на зиму.

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Источник: Сегодня
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