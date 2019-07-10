Как приготовить творожную запеканку с черникой на завтрак: пошаговый рецепт

Готовим вкусную запеканку из творога с лимоном и черникой

Запеканка из творога с черникой Фото: Depositphotos

Запеканка из творога с черникой – это не только вкусный, но и полезный завтрак. Черника cодержит антиоксиданты, которые помогают организму бороться с различными заболеваниями, в том числе служат профилактикой рака. Эта ягода замедляет старение, улучшает память и способствует поддержанию нормального веса.

Смотрите видео, как выбрать творог для запеканки:

Чтобы творожная запеканка с черникой получилась воздушной, творог желательно перетереть через сито. Дополнительный аромат завтраку придают лимон и молотый миндаль.

Творожная запеканка с начинкой из черники

Ингредиенты:

75 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

4 яйца

Тертая цедра одного лимона

Сок одного лимона

600 г творога 9 %

4 ст.л. манной крупы

80 г молотого миндаля

Щепотка соли

300 г черники

Рецепт приготовления:

Размягченное масло взбить в пену с сахаром и ванилью. По одному добавить желтки и взбить. Цедру смешать с лимонным соком, творогом и манной крупой. Добавить к яично-масляной смеси. Белки взбить со щепоткой соли в стойкую пену. Молотый миндаль и взбитые белки аккуратно подмешать к сырной массе. Прямоугольную или овальную форму длиной примерно 30 см смазать маслом и выложить на нее половину творожной массы. Сверху равномерно распределить половину черники. Далее выложить оставшуюся творожную массу и еще один слой ягод. Запекать 45 минут при температуре 175 градусов на нижнем уровне духовки. Дать запеканке остыть в форме. Перед подачей посыпать ее просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрой творожной запеканки."Сегодня" также рассказывали, как заготовить чернику с сахаром на зиму.

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