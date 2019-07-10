Как приготовить творожную запеканку с черникой на завтрак: пошаговый рецепт
Готовим вкусную запеканку из творога с лимоном и черникой
Запеканка из творога с черникой – это не только вкусный, но и полезный завтрак. Черника cодержит антиоксиданты, которые помогают организму бороться с различными заболеваниями, в том числе служат профилактикой рака. Эта ягода замедляет старение, улучшает память и способствует поддержанию нормального веса.
Смотрите видео, как выбрать творог для запеканки:
Чтобы творожная запеканка с черникой получилась воздушной, творог желательно перетереть через сито. Дополнительный аромат завтраку придают лимон и молотый миндаль.
Творожная запеканка с начинкой из черники
Ингредиенты:
- 75 г мягкого сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 4 яйца
- Тертая цедра одного лимона
- Сок одного лимона
- 600 г творога 9 %
- 4 ст.л. манной крупы
- 80 г молотого миндаля
- Щепотка соли
- 300 г черники
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Рецепт приготовления:
- Размягченное масло взбить в пену с сахаром и ванилью.
- По одному добавить желтки и взбить.
- Цедру смешать с лимонным соком, творогом и манной крупой. Добавить к яично-масляной смеси.
- Белки взбить со щепоткой соли в стойкую пену. Молотый миндаль и взбитые белки аккуратно подмешать к сырной массе.
- Прямоугольную или овальную форму длиной примерно 30 см смазать маслом и выложить на нее половину творожной массы. Сверху равномерно распределить половину черники. Далее выложить оставшуюся творожную массу и еще один слой ягод.
- Запекать 45 минут при температуре 175 градусов на нижнем уровне духовки.
- Дать запеканке остыть в форме. Перед подачей посыпать ее просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом быстрой творожной запеканки."Сегодня" также рассказывали, как заготовить чернику с сахаром на зиму.
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