Как приготовить творожную запеканку с персиками, ванилью и лимонной цедрой
Аппетитный летний завтрак для всей семьи
Если вы добавите в творожную запеканку кусочки персиков, то получите по-настоящему летний завтрак. Запеканку можно подавать с вареньем, сметаной, сгущенным молоком или десертными соусами домашнего приготовления.
Запеканка из творога с персиками
Ингредиенты:
- 600 г творога
- 5 ст.л. сахара
- 4 яйца
- 300 мл сметаны
- 4 ст.л. манной крупы
- 1 пакетик ванильного пудинга
- 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
- 2 персика
- 1 ст.л. муки
- цедра одного лимона
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Рецепт приготовления:
- Персики помыть, удалить косточки и нарезать мякоть кубиками. Обвалять в муке.
- Творог хорошего качества измельчить в блендере до кремообразной консистенции.
- По одному добавить яйца, каждый раз перемешивая. Добавить сметану, манную крупу, ванильный пудинг, разрыхлитель, кусочки персиков и мелко натертую лимонную цедру.
- Форму для выпечки диаметром 23 см смазать маслом. Выложить творожное тесто.
- Запекать на среднем уровне духовки при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Чтобы запеканка не растрескивалась, вниз можно поставить противень с кипятком.
- Готовую запеканку оставить в полуоткрытой духовке на 20 минут. После этого снять разъемное кольцо с формы и дать остыть.
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Источник: "Сегодня"