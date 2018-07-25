Как приготовить творожную запеканку с персиками, ванилью и лимонной цедрой

Аппетитный летний завтрак для всей семьи

Персиковая запеканка Фото: depositphotos.com

Если вы добавите в творожную запеканку кусочки персиков, то получите по-настоящему летний завтрак. Запеканку можно подавать с вареньем, сметаной, сгущенным молоком или десертными соусами домашнего приготовления.

Запеканка из творога с персиками

Ингредиенты:

600 г творога

5 ст.л. сахара

4 яйца

300 мл сметаны

4 ст.л. манной крупы

1 пакетик ванильного пудинга

1 ч.л. с горкой разрыхлителя

2 персика

1 ст.л. муки

цедра одного лимона

Рецепт приготовления:

Персики помыть, удалить косточки и нарезать мякоть кубиками. Обвалять в муке. Творог хорошего качества измельчить в блендере до кремообразной консистенции. По одному добавить яйца, каждый раз перемешивая. Добавить сметану, манную крупу, ванильный пудинг, разрыхлитель, кусочки персиков и мелко натертую лимонную цедру. Форму для выпечки диаметром 23 см смазать маслом. Выложить творожное тесто. Запекать на среднем уровне духовки при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Чтобы запеканка не растрескивалась, вниз можно поставить противень с кипятком. Готовую запеканку оставить в полуоткрытой духовке на 20 минут. После этого снять разъемное кольцо с формы и дать остыть.

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