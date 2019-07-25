Как приготовить творожную запеканку с ягодным соусом на завтрак

Рецепт вкусной запеканки из творога с ягодами

Запеканка из творога с ягодным соусом Фото: freepik.com

Творожная запеканка – это вкусный, полезный и несложный в приготовлении завтрак. Мы предлагаем разнообразить классический рецепт запеканки из творога, подав ее вместе с ягодным соусом домашнего приготовления.

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Чтобы сделать вкус блюда ярче, вы можете добавить в творожную массу мелко натертую лимонную или апельсиновую цедру, кусочки кураги, изюма или вяленой вишни.

Запеканка из творога с ягодами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г творога

2 яйца

3 ст.л. сахара

2 ст. л. манной крупы

2-3 ст.л. сметаны

Щепотка ванилина

Для ягодного соуса:

250 г ягод (одного вида или ассорти)

2 ст. л. сахара

Немного лимонного сока

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Способ приготовления:

Смешайте в миске все ингредиенты для запеканки. Взбейте погружным блендером до получения однородной массы. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите туда творожную смесь и разровняйте. Отправьте в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут, или пока запеканка из творога не подрумянится. Приготовьте соус: ягоды промойте и измельчите в блендере. Поставьте на плиту, добавьте сахар, лимонный сок и готовьте, пока сахар не растворится. Подавайте творожную запеканку вместе с ягодным соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с черникой.

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