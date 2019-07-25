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Как приготовить творожную запеканку с ягодным соусом на завтрак

Рецепт вкусной запеканки из творога с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Запеканка из творога с ягодным соусом
Запеканка из творога с ягодным соусом
Фото: freepik.com

Творожная запеканка – это вкусный, полезный и несложный в приготовлении завтрак. Мы предлагаем разнообразить классический рецепт запеканки из творога, подав ее вместе с ягодным соусом домашнего приготовления. 

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Чтобы сделать вкус блюда ярче, вы можете добавить в творожную массу мелко натертую лимонную или апельсиновую цедру, кусочки кураги, изюма или вяленой вишни.

Запеканка из творога с ягодами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • 2 ст. л. манной крупы
  • 2-3 ст.л. сметаны
  • Щепотка ванилина

Для ягодного соуса:

  • 250 г ягод (одного вида или ассорти)
  • 2 ст. л. сахара
  • Немного лимонного сока

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Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске все ингредиенты для запеканки. Взбейте погружным блендером до получения однородной массы.
  2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите туда творожную смесь и разровняйте.
  3. Отправьте в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут, или пока запеканка из творога не подрумянится.
  4. Приготовьте соус: ягоды промойте и измельчите в блендере. Поставьте на плиту, добавьте сахар, лимонный сок и готовьте, пока сахар не растворится.
  5. Подавайте творожную запеканку вместе с ягодным соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с черникой.

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Источник: Сегодня
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