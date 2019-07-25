Как приготовить творожную запеканку с ягодным соусом на завтрак
Рецепт вкусной запеканки из творога с ягодами
Творожная запеканка – это вкусный, полезный и несложный в приготовлении завтрак. Мы предлагаем разнообразить классический рецепт запеканки из творога, подав ее вместе с ягодным соусом домашнего приготовления.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Чтобы сделать вкус блюда ярче, вы можете добавить в творожную массу мелко натертую лимонную или апельсиновую цедру, кусочки кураги, изюма или вяленой вишни.
Запеканка из творога с ягодами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 яйца
- 3 ст.л. сахара
- 2 ст. л. манной крупы
- 2-3 ст.л. сметаны
- Щепотка ванилина
Для ягодного соуса:
- 250 г ягод (одного вида или ассорти)
- 2 ст. л. сахара
- Немного лимонного сока
Способ приготовления:
- Смешайте в миске все ингредиенты для запеканки. Взбейте погружным блендером до получения однородной массы.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите туда творожную смесь и разровняйте.
- Отправьте в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут, или пока запеканка из творога не подрумянится.
- Приготовьте соус: ягоды промойте и измельчите в блендере. Поставьте на плиту, добавьте сахар, лимонный сок и готовьте, пока сахар не растворится.
- Подавайте творожную запеканку вместе с ягодным соусом.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с черникой.
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Источник: Сегодня