Как приготовить творожный пирог "Лавина"

Рецепт пирога с творогом и джемово-шоколадной прослойкой

Пирог "Лавина" – просто замечательный десерт к чаю: тесто мягкое, рассыпчатое, начинка нежная и гладкая, а шоколадно-джемовая прослойка оттеняет и обогащает вкус творога.

Варенье для начинки можно брать любое, главное, чтобы оно было достаточно густым и однородным.

Рецепт творожного пирога "Лавина"

Пирог с творожной начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

301 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г джема или густого варенья

Для теста:

200 г сливочного масла

100 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

250-300 г муки

50 г шоколада

2 ч.л. какао

1–2 ст.л. воды

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Для начинки:

500–600 г творога

1 яйцо

300 г сгущенного молока

1 ч.л. крахмала с горкой (10 г)

1 щепотка куркумы

Ванилин

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Способ приготовления:

Добавить к протертому через сито творогу яйцо, куркуму, ванилин и крахмал. Перемешать. Влить сгущенное молоко. Взбить миксером. В мягкое сливочное масло добавить сахар и разрыхлитель. Взбить. Всыпать муку. Перетереть до состояния крошки. Отсыпать одну треть крошек во вторую миску. Туда же насыпать тертый шоколад и какао; перемешать. В миску с белым тестом добавить по чайной ложке холодную воду, каждый раз перемешивая. Когда тесто примет вид нерассыпающегося мягкого шара, перестать вливать воду. Дно формы для выпечки (диаметром 26-28 см) застелить пекарской бумагой. Смазать немного маслом дно и стенки формы. Распределить белое тесто ровным слоем по дну и бортикам формы. Положить джем (например, клубничный или абрикосовый), сверху ровным слоем насыпать шоколадное тесто. Поверх шоколадного теста выложить творожную массу. Поставить форму с пирогом в заранее разогретую до температуры 170-180 °C духовку и выпекать творожный пирог 45 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Готовый пирог остудить, не вынимая из формы.

На заметку

Готовый пирог можно украсить свежими ягодами или фруктами и листиками мяты.

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