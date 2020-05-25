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Как приготовить творожный пирог "Лавина"

Сегодня, 13:04

Рецепт пирога с творогом и джемово-шоколадной прослойкой

Пирог "Лавина" – просто замечательный десерт к чаю: тесто мягкое, рассыпчатое, начинка нежная и гладкая, а шоколадно-джемовая прослойка оттеняет и обогащает вкус творога.

Варенье для начинки можно брать любое, главное, чтобы оно было достаточно густым и однородным.

Рецепт творожного пирога "Лавина"

Пирог с творожной начинкой
Пирог с творожной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 301 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г джема или густого варенья

Для теста:

  • 200 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 250-300 г муки
  • 50 г шоколада
  • 2 ч.л. какао
  • 1–2 ст.л. воды

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Для начинки:

  • 500–600 г творога
  • 1 яйцо
  • 300 г сгущенного молока
  • 1 ч.л. крахмала с горкой (10 г)
  • 1 щепотка куркумы
  • Ванилин

Смотрите видео, как сделать творожную запеканку со свеклой:

Способ приготовления:

  1. Добавить к протертому через сито творогу яйцо, куркуму, ванилин и крахмал. Перемешать.
  2. Влить сгущенное молоко. Взбить миксером.
  3. В мягкое сливочное масло добавить сахар и разрыхлитель. Взбить. Всыпать муку. Перетереть до состояния крошки.
  4. Отсыпать одну треть крошек во вторую миску. Туда же насыпать тертый шоколад и какао; перемешать.
  5. В миску с белым тестом добавить по чайной ложке холодную воду, каждый раз перемешивая. Когда тесто примет вид нерассыпающегося мягкого шара, перестать вливать воду.
  6. Дно формы для выпечки (диаметром 26-28 см) застелить пекарской бумагой. Смазать немного маслом дно и стенки формы. Распределить белое тесто ровным слоем по дну и бортикам формы.
  7. Положить джем (например, клубничный или абрикосовый), сверху ровным слоем насыпать шоколадное тесто.
  8. Поверх шоколадного теста выложить творожную массу.
  9. Поставить форму с пирогом в заранее разогретую до температуры 170-180 °C духовку и выпекать творожный пирог 45 минут (ориентируйтесь на свою духовку).
  10. Готовый пирог остудить, не вынимая из формы.

На заметку

Готовый пирог можно украсить свежими ягодами или фруктами и листиками мяты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить перевернутый пирог с ананасами и творогом. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать банановый чизкейк из творога без выпечки.

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Источник: Сегодня
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