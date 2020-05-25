Как приготовить творожный пирог "Лавина"
Рецепт пирога с творогом и джемово-шоколадной прослойкой
Пирог "Лавина" – просто замечательный десерт к чаю: тесто мягкое, рассыпчатое, начинка нежная и гладкая, а шоколадно-джемовая прослойка оттеняет и обогащает вкус творога.
Варенье для начинки можно брать любое, главное, чтобы оно было достаточно густым и однородным.
Рецепт творожного пирога "Лавина"
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 301 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г джема или густого варенья
Для теста:
- 200 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 250-300 г муки
- 50 г шоколада
- 2 ч.л. какао
- 1–2 ст.л. воды
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Для начинки:
- 500–600 г творога
- 1 яйцо
- 300 г сгущенного молока
- 1 ч.л. крахмала с горкой (10 г)
- 1 щепотка куркумы
- Ванилин
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Способ приготовления:
- Добавить к протертому через сито творогу яйцо, куркуму, ванилин и крахмал. Перемешать.
- Влить сгущенное молоко. Взбить миксером.
- В мягкое сливочное масло добавить сахар и разрыхлитель. Взбить. Всыпать муку. Перетереть до состояния крошки.
- Отсыпать одну треть крошек во вторую миску. Туда же насыпать тертый шоколад и какао; перемешать.
- В миску с белым тестом добавить по чайной ложке холодную воду, каждый раз перемешивая. Когда тесто примет вид нерассыпающегося мягкого шара, перестать вливать воду.
- Дно формы для выпечки (диаметром 26-28 см) застелить пекарской бумагой. Смазать немного маслом дно и стенки формы. Распределить белое тесто ровным слоем по дну и бортикам формы.
- Положить джем (например, клубничный или абрикосовый), сверху ровным слоем насыпать шоколадное тесто.
- Поверх шоколадного теста выложить творожную массу.
- Поставить форму с пирогом в заранее разогретую до температуры 170-180 °C духовку и выпекать творожный пирог 45 минут (ориентируйтесь на свою духовку).
- Готовый пирог остудить, не вынимая из формы.
На заметку
Готовый пирог можно украсить свежими ягодами или фруктами и листиками мяты.
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