Как приготовить творожный пирог с лимонной цедрой и ванилью

Воздушный десерт из творога на песочном тесте

Пирог из творога Фото: pixabay.com

Очень вкусный творожный пирог с тонким ароматом ванили и лимона. Его можно подавать со свежими ягодами, вареньем, горячим шоколадом или чаем.

Воздушный творожный пирог

Ингредиенты на 6 порций:

Жирный домашний творог – 400 г

Сливки (30%) – 300 г

Яйца – 3 шт.

Ваниль – 1 стручок или 1 пакетик ванильного сахара

Сахарная пудра – 150 г

Цедра 1 лимона

Для песочного теста:

Сливочное масло – 60 г

Мука – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Для приготовления песочного теста в глубокой миске смешиваем размягченное сливочное масло, муку и сахар. Растираем смесь руками, чтобы получилась крупная песочная крошка. Затем добавляем 1 яйцо и еще раз все хорошенько вымешиваем. Скатываем в плотный шарик и отправляем в холодильник на 10-15 минут. После охлаждения раскатываем тесто тонким слоем, выкладываем на дно формы и отправляем на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. После извлечения формы с тестом из духовки, слегка придавливаем тесто ладонью, (обернув ее полотенцем), чтобы выпустить из коржа лишний воздух. Даем коржу остыть в течение 10-15 минут, а температуру духовки убавляем до 170 С. Охлажденные сливки взбиваем до кремового состояния. Сначала – на низких оборотах, потом постепенно увеличиваем скорость вращения миксера. Такой способ взбивания позволит сливкам дольше оставаться в стабильном, плотном состоянии. Протираем творог через сито. Отдельно взбиваем яйца и сахарную пудру до образования плотной пены. Теперь к яйцам добавляем перетертый творог, тщательно перемешиваем в однородную массу. Добавляем ваниль и лимонную цедру. В кремовую смесь добавляем по ложке взбитые сливки и перемешиваем крем от краев миски в центр. Так наша творожная смесь останется воздушной. Смесь выливаем в форму на тесто. Готовим пирог на водяной бане. Для этого форму с коржом плотно оборачиваем фольгой и ставим в глубокий противень (если форма силиконовая то оборачивать фольгой не нужно). В этот противень до середины формы наливаем горячую воду. Выпекаем пирог 30-40 минут при 170 градусах. Чтобы поверхность готового пирога осталось ровной и после остывания, сразу, как только достанем его из духовки и вынем его из противня с водой, лезвием острого ножа проводим по всей окружности, отделяя пирог от стенок формы. Пирог остужаем в течение 1-2 часов перед подачей.

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