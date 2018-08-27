Как приготовить творожный пирог с лимонной цедрой и ванилью
Воздушный десерт из творога на песочном тесте
Очень вкусный творожный пирог с тонким ароматом ванили и лимона. Его можно подавать со свежими ягодами, вареньем, горячим шоколадом или чаем.
Воздушный творожный пирог
Ингредиенты на 6 порций:
- Жирный домашний творог – 400 г
- Сливки (30%) – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Ваниль – 1 стручок или 1 пакетик ванильного сахара
- Сахарная пудра – 150 г
- Цедра 1 лимона
Для песочного теста:
- Сливочное масло – 60 г
- Мука – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:
- Для приготовления песочного теста в глубокой миске смешиваем размягченное сливочное масло, муку и сахар. Растираем смесь руками, чтобы получилась крупная песочная крошка. Затем добавляем 1 яйцо и еще раз все хорошенько вымешиваем. Скатываем в плотный шарик и отправляем в холодильник на 10-15 минут.
- После охлаждения раскатываем тесто тонким слоем, выкладываем на дно формы и отправляем на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
- После извлечения формы с тестом из духовки, слегка придавливаем тесто ладонью, (обернув ее полотенцем), чтобы выпустить из коржа лишний воздух. Даем коржу остыть в течение 10-15 минут, а температуру духовки убавляем до 170 С.
- Охлажденные сливки взбиваем до кремового состояния. Сначала – на низких оборотах, потом постепенно увеличиваем скорость вращения миксера. Такой способ взбивания позволит сливкам дольше оставаться в стабильном, плотном состоянии.
- Протираем творог через сито.
- Отдельно взбиваем яйца и сахарную пудру до образования плотной пены.
- Теперь к яйцам добавляем перетертый творог, тщательно перемешиваем в однородную массу. Добавляем ваниль и лимонную цедру. В кремовую смесь добавляем по ложке взбитые сливки и перемешиваем крем от краев миски в центр. Так наша творожная смесь останется воздушной. Смесь выливаем в форму на тесто.
- Готовим пирог на водяной бане. Для этого форму с коржом плотно оборачиваем фольгой и ставим в глубокий противень (если форма силиконовая то оборачивать фольгой не нужно). В этот противень до середины формы наливаем горячую воду.
- Выпекаем пирог 30-40 минут при 170 градусах.
- Чтобы поверхность готового пирога осталось ровной и после остывания, сразу, как только достанем его из духовки и вынем его из противня с водой, лезвием острого ножа проводим по всей окружности, отделяя пирог от стенок формы.
- Пирог остужаем в течение 1-2 часов перед подачей.
Напомним, ранее мы делились рецептом нежного творожного крема с фруктами и хлопьями. Сайт "Сегодня" также делился рецептом блинного торта с творожной начинкой.
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Источник: receptam.net