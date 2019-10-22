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Как приготовить тыквенно-картофельную запеканку с мясным фаршем

Рецепт сытного осеннего ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:51
Запеканка из тыквы и картофеля с фаршем
Запеканка из тыквы и картофеля с фаршем
Фото: Depositphotos

Привычную картофельную запеканку с фаршем можно разнообразить, если добавить в нее тыкву и шпинат.

Смотрите видео, как выбрать фарш для картофельной запеканки:

Это блюдо хорошо тем, что быстро готовится, имеет аппетитный вид и отличный вкус.

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Тыквенно-картофельная запеканка с фаршем

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 134 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для тыквенно-картофельного слоя:

  • Картофель – 1 кг
  • Тыква – 1 кг
  • Лук – 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Молоко – 100 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сыр – 100 г
  • Соль
  • Молотый перец

Для мясного слоя:

  • Смешанный фарш – 600 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Томатный соус – 150 г
  • Соль
  • Пряности
  • Пучок шпината

Способ приготовления:

  1. Картофель, лук и тыкву почистить.
  2. Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре.
  3. Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера.
  4. Сыр натереть на терке. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть сыра для посыпки.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить нарезанный лук и чеснок. Обжарить до мягкости. Добавить мясной фарш и жарить, разбивая комочки лопаткой, пока фарш не подрумянится. Добавить томатный соус и специи, тушить еще несколько минут. В конце по желанию добавить нарезанный шпинат.
  6. На дно формы выложить фарш, сверху разложить картофельно-тыквенное пюре. Посыпать остатками сыра.
  7. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку примерно на полчаса, чтобы запеканка подрумянилась.

С чем подавать картофельную запеканку

Картофельную запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами. Ее можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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