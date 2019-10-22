Как приготовить тыквенно-картофельную запеканку с мясным фаршем

Рецепт сытного осеннего ужина

Запеканка из тыквы и картофеля с фаршем Фото: Depositphotos

Привычную картофельную запеканку с фаршем можно разнообразить, если добавить в нее тыкву и шпинат.

Смотрите видео, как выбрать фарш для картофельной запеканки:

Это блюдо хорошо тем, что быстро готовится, имеет аппетитный вид и отличный вкус.

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Тыквенно-картофельная запеканка с фаршем

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

134 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для тыквенно-картофельного слоя:

Картофель – 1 кг

Тыква – 1 кг

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст.л.

Молоко – 100 мл

Сливочное масло – 50 г

Сыр – 100 г

Соль

Молотый перец

Для мясного слоя:

Смешанный фарш – 600 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Томатный соус – 150 г

Соль

Пряности

Пучок шпината

Способ приготовления:

Картофель, лук и тыкву почистить. Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре. Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера. Сыр натереть на терке. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть сыра для посыпки. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить нарезанный лук и чеснок. Обжарить до мягкости. Добавить мясной фарш и жарить, разбивая комочки лопаткой, пока фарш не подрумянится. Добавить томатный соус и специи, тушить еще несколько минут. В конце по желанию добавить нарезанный шпинат. На дно формы выложить фарш, сверху разложить картофельно-тыквенное пюре. Посыпать остатками сыра. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку примерно на полчаса, чтобы запеканка подрумянилась.

С чем подавать картофельную запеканку

Картофельную запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами. Ее можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.

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