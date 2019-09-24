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Как приготовить тыквенные кексы: ТОП-5 рецептов к чаю

Лучшие рецепты сладких кексов с тыквой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Кексы из тыквы по-домашнему
Кексы из тыквы по-домашнему
Фото: Depositphotos

Выпечка из тыквы отличается большим разнообразием. Один из самых простых, быстрых и вкусных вариантов – тыквенные кексы.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Для их приготовления важно выбрать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но иногда сырую тыкву просто трут на терке или измельчают в блендере.

Тыквенные кексы без яиц

Кексы из тыквы постные
Кексы из тыквы постные
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре – 300 г
  • Бананы – 2 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Растительное масло – 100 мл
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 пакетик
  • Клюква сушеная – 2 горсти
  • Имбирь молотый – 0,5 ч.л.
  • Мускатный орех – 0,5 ч.л.
  • Корица – 0,5 ч.л.
  • Щепотка соли

Для посыпки:

  • Сахар – 1 ст.л.
  • Грецкие орехи (или любые другие) – 1 горсть
  • Смесь специй – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180º С. Сделать из бананов пюре с помощью блендера.
  2. В миске смешать миксером тыквенное и банановое пюре с растительным маслом и сахаром.
  3. Добавить щепотку соли, просеять муку и разрыхлитель в несколько приемов. Высыпать просеянные специи, смешать все на малой скорости миксера. После этого добавить клюкву.
  4. Приготовить посыпку. Измельчить орехи в крошку, добавить сахар и пряности.
  5. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами и наполнить тестом. После этого насыпать по чайной ложке посыпки и вдавить ее в тесто.
  6. Выпекать в духовке 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.

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Морковно-тыквенные кексы

Кексы из тыквы с морковью
Кексы из тыквы с морковью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре – 1 стакан
  • Растительное масло – 130 мл
  • Мука – 1 3/4 стакана
  • Морковь – 200 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ст.л.
  • Сахар – 150 г
  • Цедра 1 апельсина

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить при помощи миксера в пышную массу.
  2. Ко взбитым яйцам добавить растительное масло, сахар, тыквенное пюре и еще раз взбить.
  3. Муку соединить с разрыхлителем для теста, перемешать и высыпать в тесто. Перемешать ложкой.
  4. Морковь очистить и натереть на средней терке. На мелкой терке натереть апельсиновую цедру. Добавить в тесто и перемешать.
  5. Выложить тесто в силиконовые формочки, заполняя их наполовину.
  6. Поставить в разогретую до 180º С духовку и выпекать 25-30 минут.

Тыквенные кексы с апельсином и лимоном

Тыквенные кексы с лимоном и апельсином
Тыквенные кексы с лимоном и апельсином
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Мука – 1 чашка 
  • Сахар – 1 чашка
  • Соль – 1/3 ч.л. 
  • Сода – 1/3 ч.л. 
  • Яйца – 2 шт.
  • Растительное масло – 1/2 чашки 
  • Тертая на мелкой терке тыква – 2/3 чашки 

Способ приготовления:

  1. Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, а затем соединить их.
  2. Разделить тесто на две части. В одну добавить цедру и сок половины лимона, в другую – цедру половины апельсина и немного сока лимона. 
  3. Разделить тесто по формочкам. Выпекать на 180-200º С до готовности. Затем вынуть из духовки и дать остыть.

Тыквенные маффины в микроволновке

Кексы из тыквы в микроволновке
Кексы из тыквы в микроволновке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Тыквенное пюре – 1 ст. 
  • Мука – 3 ст. л. 
  • Сгущенное молоко – 2 ст. л. 
  • Пряности (корица, имбирь, мускатный орех) – 2 ч. л. 
  • Арахисовая паста – 1 ст. л. 
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л. 

Способ приготовления:

  1. Взбить яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой.
  2. Отдельно соединить муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно ввести в жидкое тесто и перемешать.
  3. Получившуюся массу разлить по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи.
  4. Готовить 2-3 минуты при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.

Тыквенные кексы с творогом

Кексы с тыквой и творогом
Кексы с тыквой и творогом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Сливочное масло, размягченное – 100 г
  • Сахар – 110 г
  • Мука – 120 г
  • Тыква – 100 г
  • Яйца комнатной температуры – 2 шт.
  • Мягкий творог – 120 г
  • Апельсиновая цедра – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1/2 ч.л. 

Способ приготовления:

  1. Масло взбить с сахаром, добавить желтки, взбить. 
  2. Муку перемешать с разрыхлителем и ввести в масляно-желтковую смесь.
  3. Тыкву натереть на мелкой терке и слегка отжать сок.
  4. Добавить творог в тесто, затем ввести цедру и тыкву.
  5. Отдельно взбить белки в крепкую пену и добавить их в тесто.
  6. Выпекать в маленьких кексовых формочках при 180º С около 20 минут.

Как приготовить тыквенное пюре для кексов

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный кекс с апельсином и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного кекса на молоке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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