Как приготовить тыквенные кексы: ТОП-5 рецептов к чаю
Лучшие рецепты сладких кексов с тыквой
Выпечка из тыквы отличается большим разнообразием. Один из самых простых, быстрых и вкусных вариантов – тыквенные кексы.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:
Для их приготовления важно выбрать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но иногда сырую тыкву просто трут на терке или измельчают в блендере.
Тыквенные кексы без яиц
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре – 300 г
- Бананы – 2 шт.
- Сахар – 200 г
- Растительное масло – 100 мл
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 1 пакетик
- Клюква сушеная – 2 горсти
- Имбирь молотый – 0,5 ч.л.
- Мускатный орех – 0,5 ч.л.
- Корица – 0,5 ч.л.
- Щепотка соли
Для посыпки:
- Сахар – 1 ст.л.
- Грецкие орехи (или любые другие) – 1 горсть
- Смесь специй – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180º С. Сделать из бананов пюре с помощью блендера.
- В миске смешать миксером тыквенное и банановое пюре с растительным маслом и сахаром.
- Добавить щепотку соли, просеять муку и разрыхлитель в несколько приемов. Высыпать просеянные специи, смешать все на малой скорости миксера. После этого добавить клюкву.
- Приготовить посыпку. Измельчить орехи в крошку, добавить сахар и пряности.
- Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами и наполнить тестом. После этого насыпать по чайной ложке посыпки и вдавить ее в тесто.
- Выпекать в духовке 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.
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Морковно-тыквенные кексы
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре – 1 стакан
- Растительное масло – 130 мл
- Мука – 1 3/4 стакана
- Морковь – 200 г
- Яйцо – 2 шт.
- Разрыхлитель для теста – 1 ст.л.
- Сахар – 150 г
- Цедра 1 апельсина
Способ приготовления:
- Яйца взбить при помощи миксера в пышную массу.
- Ко взбитым яйцам добавить растительное масло, сахар, тыквенное пюре и еще раз взбить.
- Муку соединить с разрыхлителем для теста, перемешать и высыпать в тесто. Перемешать ложкой.
- Морковь очистить и натереть на средней терке. На мелкой терке натереть апельсиновую цедру. Добавить в тесто и перемешать.
- Выложить тесто в силиконовые формочки, заполняя их наполовину.
- Поставить в разогретую до 180º С духовку и выпекать 25-30 минут.
Тыквенные кексы с апельсином и лимоном
Ингредиенты:
- Мука – 1 чашка
- Сахар – 1 чашка
- Соль – 1/3 ч.л.
- Сода – 1/3 ч.л.
- Яйца – 2 шт.
- Растительное масло – 1/2 чашки
- Тертая на мелкой терке тыква – 2/3 чашки
Способ приготовления:
- Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, а затем соединить их.
- Разделить тесто на две части. В одну добавить цедру и сок половины лимона, в другую – цедру половины апельсина и немного сока лимона.
- Разделить тесто по формочкам. Выпекать на 180-200º С до готовности. Затем вынуть из духовки и дать остыть.
Тыквенные маффины в микроволновке
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Тыквенное пюре – 1 ст.
- Мука – 3 ст. л.
- Сгущенное молоко – 2 ст. л.
- Пряности (корица, имбирь, мускатный орех) – 2 ч. л.
- Арахисовая паста – 1 ст. л.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Взбить яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой.
- Отдельно соединить муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно ввести в жидкое тесто и перемешать.
- Получившуюся массу разлить по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи.
- Готовить 2-3 минуты при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.
Тыквенные кексы с творогом
Ингредиенты:
- Сливочное масло, размягченное – 100 г
- Сахар – 110 г
- Мука – 120 г
- Тыква – 100 г
- Яйца комнатной температуры – 2 шт.
- Мягкий творог – 120 г
- Апельсиновая цедра – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
- Масло взбить с сахаром, добавить желтки, взбить.
- Муку перемешать с разрыхлителем и ввести в масляно-желтковую смесь.
- Тыкву натереть на мелкой терке и слегка отжать сок.
- Добавить творог в тесто, затем ввести цедру и тыкву.
- Отдельно взбить белки в крепкую пену и добавить их в тесто.
- Выпекать в маленьких кексовых формочках при 180º С около 20 минут.
Как приготовить тыквенное пюре для кексов
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный кекс с апельсином и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного кекса на молоке.
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