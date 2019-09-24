Как приготовить тыквенные кексы: ТОП-5 рецептов к чаю

Лучшие рецепты сладких кексов с тыквой

Кексы из тыквы по-домашнему Фото: Depositphotos

Выпечка из тыквы отличается большим разнообразием. Один из самых простых, быстрых и вкусных вариантов – тыквенные кексы.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Для их приготовления важно выбрать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но иногда сырую тыкву просто трут на терке или измельчают в блендере.

Тыквенные кексы без яиц

Кексы из тыквы постные Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 300 г

Бананы – 2 шт.

Сахар – 200 г

Растительное масло – 100 мл

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 1 пакетик

Клюква сушеная – 2 горсти

Имбирь молотый – 0,5 ч.л.

Мускатный орех – 0,5 ч.л.

Корица – 0,5 ч.л.

Щепотка соли

Для посыпки:

Сахар – 1 ст.л.

Грецкие орехи (или любые другие) – 1 горсть

Смесь специй – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180º С. Сделать из бананов пюре с помощью блендера. В миске смешать миксером тыквенное и банановое пюре с растительным маслом и сахаром. Добавить щепотку соли, просеять муку и разрыхлитель в несколько приемов. Высыпать просеянные специи, смешать все на малой скорости миксера. После этого добавить клюкву. Приготовить посыпку. Измельчить орехи в крошку, добавить сахар и пряности. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами и наполнить тестом. После этого насыпать по чайной ложке посыпки и вдавить ее в тесто. Выпекать в духовке 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.

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Морковно-тыквенные кексы

Кексы из тыквы с морковью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 1 стакан

Растительное масло – 130 мл

Мука – 1 3/4 стакана

Морковь – 200 г

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель для теста – 1 ст.л.

Сахар – 150 г

Цедра 1 апельсина

Способ приготовления:

Яйца взбить при помощи миксера в пышную массу. Ко взбитым яйцам добавить растительное масло, сахар, тыквенное пюре и еще раз взбить. Муку соединить с разрыхлителем для теста, перемешать и высыпать в тесто. Перемешать ложкой. Морковь очистить и натереть на средней терке. На мелкой терке натереть апельсиновую цедру. Добавить в тесто и перемешать. Выложить тесто в силиконовые формочки, заполняя их наполовину. Поставить в разогретую до 180º С духовку и выпекать 25-30 минут.

Тыквенные кексы с апельсином и лимоном

Тыквенные кексы с лимоном и апельсином Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мука – 1 чашка

Сахар – 1 чашка

Соль – 1/3 ч.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Яйца – 2 шт.

Растительное масло – 1/2 чашки

Тертая на мелкой терке тыква – 2/3 чашки

Способ приготовления:

Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, а затем соединить их. Разделить тесто на две части. В одну добавить цедру и сок половины лимона, в другую – цедру половины апельсина и немного сока лимона. Разделить тесто по формочкам. Выпекать на 180-200º С до готовности. Затем вынуть из духовки и дать остыть.

Тыквенные маффины в микроволновке

Кексы из тыквы в микроволновке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Тыквенное пюре – 1 ст.

Мука – 3 ст. л.

Сгущенное молоко – 2 ст. л.

Пряности (корица, имбирь, мускатный орех) – 2 ч. л.

Арахисовая паста – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Взбить яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой. Отдельно соединить муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно ввести в жидкое тесто и перемешать. Получившуюся массу разлить по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи. Готовить 2-3 минуты при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.

Тыквенные кексы с творогом

Кексы с тыквой и творогом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Сливочное масло, размягченное – 100 г

Сахар – 110 г

Мука – 120 г

Тыква – 100 г

Яйца комнатной температуры – 2 шт.

Мягкий творог – 120 г

Апельсиновая цедра – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Масло взбить с сахаром, добавить желтки, взбить. Муку перемешать с разрыхлителем и ввести в масляно-желтковую смесь. Тыкву натереть на мелкой терке и слегка отжать сок. Добавить творог в тесто, затем ввести цедру и тыкву. Отдельно взбить белки в крепкую пену и добавить их в тесто. Выпекать в маленьких кексовых формочках при 180º С около 20 минут.

Как приготовить тыквенное пюре для кексов

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный кекс с апельсином и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного кекса на молоке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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