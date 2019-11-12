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Как приготовить тыквенные оладьи с рисовой мукой: рецепт для веганов

Рецепт безглютеновых тыквенных оладий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Тыквенные оладьи с рисовой мукой
Тыквенные оладьи с рисовой мукой
Фото: Pexels

Тыквенные оладьи – это вкусный и полезный завтрак для всей семьи. В нашем рецепте они готовятся без использования продуктов животного происхождения, поэтому подойдут вегетарианцам, веганам, а также тем, кто соблюдает пост.

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Из указанного количество ингредиентов получится 15-18 маленьких тыквенных оладий.

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Тыквенные оладьи: пп рецепт с рисовой мукой

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Мука – 2/3 чашки
  • Рисовая мука – 1/3 чашки
  • Отруби – 1/4 чашки
  • Коричневый сахар – 2 ст.л.
  • Сухие дрожжи – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1/4 ч.л.
  • Тыквенное пюре – 1/4 чашки
  • Яблочный соус – 1/2 чашки
  • Соевое молоко – 1/2 чашка
  • Растительное масло – 1 столовая ложка + для жарки

Способ приготовления:

  1. Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи.
  2. Нагреть молоко примерно до 40 ºС.
  3. Добавить молоко к мучной смеси и перемешать.
  4. Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать.
  5. Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа.
  6. Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать.
  7. Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего.
  8. Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчиков.
  9. Выпекать около 2-3-х минут, пока поверхность не покроется пузыриками.
  10. Перевернуть и готовить еще 1-2 минуты.
  11. Подавать тыквеные оладьи с кленовым сиропом.

Тыквенные оладьи: калорийность

Калорийность тыквенных оладий может отличаться в зависимости от того, какие ингредиенты вы используете и в каком количестве масле их жарите. В среднем, питательная ценность оладий из тыквы составляет от 70 до 180 ккал на 100 г.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей.

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Источник: Сегодня
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