Как приготовить тыквенные оладьи с рисовой мукой: рецепт для веганов

Рецепт безглютеновых тыквенных оладий

Тыквенные оладьи с рисовой мукой Фото: Pexels

Тыквенные оладьи – это вкусный и полезный завтрак для всей семьи. В нашем рецепте они готовятся без использования продуктов животного происхождения, поэтому подойдут вегетарианцам, веганам, а также тем, кто соблюдает пост.

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Из указанного количество ингредиентов получится 15-18 маленьких тыквенных оладий.

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Тыквенные оладьи: пп рецепт с рисовой мукой

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Мука – 2/3 чашки

Рисовая мука – 1/3 чашки

Отруби – 1/4 чашки

Коричневый сахар – 2 ст.л.

Сухие дрожжи – 1/2 ч.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Тыквенное пюре – 1/4 чашки

Яблочный соус – 1/2 чашки

Соевое молоко – 1/2 чашка

Растительное масло – 1 столовая ложка + для жарки

Способ приготовления:

Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи. Нагреть молоко примерно до 40 ºС. Добавить молоко к мучной смеси и перемешать. Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать. Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа. Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать. Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего. Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчиков. Выпекать около 2-3-х минут, пока поверхность не покроется пузыриками. Перевернуть и готовить еще 1-2 минуты. Подавать тыквеные оладьи с кленовым сиропом.

Тыквенные оладьи: калорийность

Калорийность тыквенных оладий может отличаться в зависимости от того, какие ингредиенты вы используете и в каком количестве масле их жарите. В среднем, питательная ценность оладий из тыквы составляет от 70 до 180 ккал на 100 г.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей.

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