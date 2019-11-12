Как приготовить тыквенные оладьи с рисовой мукой: рецепт для веганов
Рецепт безглютеновых тыквенных оладий
Тыквенные оладьи – это вкусный и полезный завтрак для всей семьи. В нашем рецепте они готовятся без использования продуктов животного происхождения, поэтому подойдут вегетарианцам, веганам, а также тем, кто соблюдает пост.
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Из указанного количество ингредиентов получится 15-18 маленьких тыквенных оладий.
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Тыквенные оладьи: пп рецепт с рисовой мукой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Мука – 2/3 чашки
- Рисовая мука – 1/3 чашки
- Отруби – 1/4 чашки
- Коричневый сахар – 2 ст.л.
- Сухие дрожжи – 1/2 ч.л.
- Соль – 1/4 ч.л.
- Тыквенное пюре – 1/4 чашки
- Яблочный соус – 1/2 чашки
- Соевое молоко – 1/2 чашка
- Растительное масло – 1 столовая ложка + для жарки
Способ приготовления:
- Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи.
- Нагреть молоко примерно до 40 ºС.
- Добавить молоко к мучной смеси и перемешать.
- Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать.
- Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа.
- Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать.
- Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего.
- Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчиков.
- Выпекать около 2-3-х минут, пока поверхность не покроется пузыриками.
- Перевернуть и готовить еще 1-2 минуты.
- Подавать тыквеные оладьи с кленовым сиропом.
Тыквенные оладьи: калорийность
Калорийность тыквенных оладий может отличаться в зависимости от того, какие ингредиенты вы используете и в каком количестве масле их жарите. В среднем, питательная ценность оладий из тыквы составляет от 70 до 180 ккал на 100 г.
Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей.
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