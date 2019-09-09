Как приготовить тыквенные оладьи с творогом
Вкусные тыквенные оладьи для детей
Благодаря добавлению домашнего творога оладьи из тыквы получаются очень нежными. Они не слишком сладкие, поэтому желательно подавать их вместе с медом, вареньем или кленовым сиропом.
Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:
Чтобы приготовить тыквенное пюре для оладий, нарежьте мякоть тыквы на кусочки, заверните в фольгу и запеките в духовке до мягкости. Остудите и измельчите с помощью блендера или хорошо разомните вилкой.
Пышные тыквенные оладьи на молоке с творогом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г домашнего творога
- 170 г муки
- 50 г сахара
- 1 стакан молока
- 3/4 стакана тыквенного пюре
- 2 ст. л. растительного масла
- 3 яйца
- 1 ч. л. корицы
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Способ приготовления:
- Отделите белки от желтков.
- Венчиком взбейте желтки с сахаром. По очереди добавьте творог, тыкву, молоко, муку, корицу, масло, каждый раз тщательно размешивая.
- Взбейте белки до стойких пиков и аккуратно введите в тесто.
- Выкладывая тесто столовой ложкой, пожарьте тыквенные оладьи. Подавать их теплыми вместе с любыми топпингами на свой вкус.
Секреты приготовления оладий
- Чтобы оладьи получились пышными, муку нужно обязательно просеять.
- Консистенция теста должна напоминать густую сметану. На сковороде они не должны растекаться.
- Для усиления аромата можно добавлять ваниль (если оладьи сладкие) или зелень если соленые).
- Вначале сковороду желательно раскалить хорошо, влить растительное масло, затем аккуратно добавлять тесто столовой ложкой.
- Жарить оладьи нужно на среднем огне. Как только снизу они начнут румяниться, а сверху появятся пузырьки, можно их переворачивать. Желательно делать это кухонной лопаткой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи из кабачков и тыквы.
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Источник: Сегодня