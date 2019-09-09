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Как приготовить тыквенные оладьи с творогом

Вкусные тыквенные оладьи для детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Оладьи с тыквой пышные
Оладьи с тыквой пышные
Фото: freepik.com

Благодаря добавлению домашнего творога оладьи из тыквы получаются очень нежными. Они не слишком сладкие, поэтому желательно подавать их вместе с медом, вареньем или кленовым сиропом.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

Чтобы приготовить тыквенное пюре для оладий, нарежьте мякоть тыквы на кусочки, заверните в фольгу и запеките в духовке до мягкости. Остудите и измельчите с помощью блендера или хорошо разомните вилкой.

Пышные тыквенные оладьи на молоке с творогом

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г домашнего творога
  • 170 г муки
  • 50 г сахара
  • 1 стакан молока
  • 3/4 стакана тыквенного пюре
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. корицы

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Способ приготовления:

  1. Отделите белки от желтков.
  2. Венчиком взбейте желтки с сахаром. По очереди добавьте творог, тыкву, молоко, муку, корицу, масло, каждый раз тщательно размешивая.
  3. Взбейте белки до стойких пиков и аккуратно введите в тесто.
  4. Выкладывая тесто столовой ложкой, пожарьте тыквенные оладьи. Подавать их теплыми вместе с любыми топпингами на свой вкус.

Секреты приготовления оладий

  • Чтобы оладьи получились пышными, муку нужно обязательно просеять.
  • Консистенция теста должна напоминать густую сметану. На сковороде они не должны растекаться.
  • Для усиления аромата можно добавлять ваниль (если оладьи сладкие) или зелень если соленые).
  • Вначале сковороду желательно раскалить хорошо, влить растительное масло, затем аккуратно добавлять тесто столовой ложкой. 
  • Жарить оладьи нужно на среднем огне. Как только снизу они начнут румяниться, а сверху появятся пузырьки, можно их переворачивать. Желательно делать это кухонной лопаткой. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи из кабачков и тыквы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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