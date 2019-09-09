Как приготовить тыквенные оладьи с творогом

Вкусные тыквенные оладьи для детей

Оладьи с тыквой пышные Фото: freepik.com

Благодаря добавлению домашнего творога оладьи из тыквы получаются очень нежными. Они не слишком сладкие, поэтому желательно подавать их вместе с медом, вареньем или кленовым сиропом.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

Чтобы приготовить тыквенное пюре для оладий, нарежьте мякоть тыквы на кусочки, заверните в фольгу и запеките в духовке до мягкости. Остудите и измельчите с помощью блендера или хорошо разомните вилкой.

Пышные тыквенные оладьи на молоке с творогом

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г домашнего творога

170 г муки

50 г сахара

1 стакан молока

3/4 стакана тыквенного пюре

2 ст. л. растительного масла

3 яйца

1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков. Венчиком взбейте желтки с сахаром. По очереди добавьте творог, тыкву, молоко, муку, корицу, масло, каждый раз тщательно размешивая. Взбейте белки до стойких пиков и аккуратно введите в тесто. Выкладывая тесто столовой ложкой, пожарьте тыквенные оладьи. Подавать их теплыми вместе с любыми топпингами на свой вкус.

Секреты приготовления оладий

Чтобы оладьи получились пышными, муку нужно обязательно просеять.

Консистенция теста должна напоминать густую сметану. На сковороде они не должны растекаться.

Для усиления аромата можно добавлять ваниль (если оладьи сладкие) или зелень если соленые).

Вначале сковороду желательно раскалить хорошо, влить растительное масло, затем аккуратно добавлять тесто столовой ложкой.

Жарить оладьи нужно на среднем огне. Как только снизу они начнут румяниться, а сверху появятся пузырьки, можно их переворачивать. Желательно делать это кухонной лопаткой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи из кабачков и тыквы.

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