Как приготовить тыквенные оладьи: ТОП-5 осенних рецептов
Лучшие рецепты оладий из тыквы с фото
Тыквенные оладьи – идеальный осенний завтрак. Они могут быть как сладкими, так и солеными. Для несладких оладий можно использовать обычную тыкву, а вот для десертного варианта лучше подойдет мускатная.
Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:
В зависимости от ингредиентов, входящих в состав оладий, их подают как самостоятельное блюдо или перекус. Дополнить тыквенные оладьи можно сметаной, вареньем, кленовым сиропом или медом.
Тыквенные оладьи на кефире: рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 375 мл кефира или пахты
- 400 г тыквенного пюре
- 250 г муки
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки соды
- 1/4 чайной ложки соли
- 1 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Взбить в миске яйца с кефиром до пены, добавить тыквенное пюре и хорошо перемешать.
- Добавить все остальные ингредиенты (кроме масла) и еще раз перемешать.
- Пожарить панкейки на сковороде, смазанной маслом. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
- Такие оладьи можно сделать заранее, накрыть фольгой и отправить в холодильник на ночь, а утром разогреть в духовке при 170 С в течение 20-30 минут.
Тыквенные оладьи: правильное питание
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г кабачка
- 300 г тыквы
- 100 г рикотты
- 1 яйцо
- 2 ст.л овсяной или пшеничной муки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Натертые тыкву и кабачок отжать и слить лишний сок. Добавить рикотту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать.
- Выкладывать столовой ложкой тесто на разогретую с растительным маслом сковороду и жарить на небольшом огне до образования румяной корочки с обеих сторон.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
- Подавать кабачково-тыквенные оладьи вместе с йогуртом и слабосоленым лососем.
Тыквенные оладьи постные
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3/4 стакана цельнозерновой пшеничной муки
- 3/4 стакана обычной муки
- 3/4 стакана тыквенного пюре
- 1,5 стакана миндального молока или 1 стакан кокосового
- 1/4 стакана растительного масла
- 1,5 ст.л. сахара
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 ч.л. корицы
Способ приготовления:
- Приготовить тыквенное пюре, отварив и взбив блендером тыкву.
- Смешать муку, разрыхлитель, сахар и корицу.
- В другой емкости соединить молоко, масло и тыквенное пюре.
- Перемешать сухие и жидкие компоненты блинного теста.
- Оставить тесто на 5 минут.
- Пожарить блинчики и подавать с вареньем.
Тыквенные оладьи с манкой
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 400 г мякоти тыквы
- 4 ст.л. манки
- 2-3 ст.л. сахара
- 2 яйца
- 2 ст.л. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 2 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Ломтики тыквы натереть на крупной терке. Яйца взбить венчиком.
- В миске соединить натертую тыкву, яйца, манную крупу, просеянную муку, соль и разрыхлитель. Перемешать и оставить на 10-15 минут для разбухания манки.
- В сковороде разогреть растительное масло и обжарить в нем тыквенные оладьи с обеих сторон на среднем огне до золотистости.
- Выкладывать оладьи на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Тыквенные оладьи с яблоком
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г мякоти тыквы
- 1 натертое на крупной терке яблоко
- 0,5 стакана воды или молока
- 4 столовых ложки с горкой муки
- 1 яйцо
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Тыкву натереть на крупной терке, добавить яблоко и припустить в воде или молоке до мягкости на среднем огне.
- Затем охладить и смешать с мукой, яйцом и солью.
- Выпекать, выкладывая ложкой, на сковороде с антипригарным покрытием.
- Подавать с медом, корицей и кунжутом.
Тыквенные оладьи: калорийность
Калорийность тыквенных оладий может отличаться в зависимости от того, какие ингредиенты вы используете и в каком количестве масле их жарите. В среднем, питательная ценность оладий из тыквы составляет от 70 до 180 ккал на 100 г.
Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей.
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