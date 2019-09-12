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Как приготовить тыквенные оладьи: ТОП-5 осенних рецептов

Лучшие рецепты оладий из тыквы с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Оладьи с тыквой сладкие
Оладьи с тыквой сладкие
Фото: Depositphotos

Тыквенные оладьи – идеальный осенний завтрак. Они могут быть как сладкими, так и солеными. Для несладких оладий можно использовать обычную тыкву, а вот для десертного варианта лучше подойдет мускатная.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

В зависимости от ингредиентов, входящих в состав оладий, их подают как самостоятельное блюдо или перекус. Дополнить тыквенные оладьи можно сметаной, вареньем, кленовым сиропом или медом.

Тыквенные оладьи на кефире: рецепт

Оладьи из тыквы
Оладьи из тыквы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 375 мл кефира или пахты
  • 400 г тыквенного пюре
  • 250 г муки
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Взбить в миске яйца с кефиром до пены, добавить тыквенное пюре и хорошо перемешать.
  2. Добавить все остальные ингредиенты (кроме масла) и еще раз перемешать.
  3. Пожарить панкейки на сковороде, смазанной маслом. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
  4. Такие оладьи можно сделать заранее, накрыть фольгой и отправить в холодильник на ночь, а утром разогреть в духовке при 170 С в течение 20-30 минут.

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Тыквенные оладьи: правильное питание

Оладьи из тыквы и кабачков
Оладьи из тыквы и кабачков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г кабачка
  • 300 г тыквы
  • 100 г рикотты
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л овсяной или пшеничной муки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натертые тыкву и кабачок отжать и слить лишний сок. Добавить рикотту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать.
  2. Выкладывать столовой ложкой тесто на разогретую с растительным маслом сковороду и жарить на небольшом огне до образования румяной корочки с обеих сторон.
  3. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
  4. Подавать кабачково-тыквенные оладьи вместе с йогуртом и слабосоленым лососем.

Тыквенные оладьи постные

Оладьи с тыквой постные
Оладьи с тыквой постные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана цельнозерновой пшеничной муки
  • 3/4 стакана обычной муки
  • 3/4 стакана тыквенного пюре
  • 1,5 стакана миндального молока или 1 стакан кокосового
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 1,5 ст.л. сахара
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. корицы

Способ приготовления:

  1. Приготовить тыквенное пюре, отварив и взбив блендером тыкву.
  2. Смешать муку, разрыхлитель, сахар и корицу.
  3. В другой емкости соединить молоко, масло и тыквенное пюре.
  4. Перемешать сухие и жидкие компоненты блинного теста.
  5. Оставить тесто на 5 минут.
  6. Пожарить блинчики и подавать с вареньем.

Тыквенные оладьи с манкой

Оладьи из тыквы с манкой
Оладьи из тыквы с манкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 400 г мякоти тыквы
  • 4 ст.л. манки
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 2 ст. л. растительного масла

 Способ приготовления:

  1. Ломтики тыквы натереть на крупной терке. Яйца взбить венчиком.
  2. В миске соединить натертую тыкву, яйца, манную крупу, просеянную муку, соль и разрыхлитель. Перемешать и оставить на 10-15 минут для разбухания манки.
  3. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить в нем тыквенные оладьи с обеих сторон на среднем огне до золотистости.
  4. Выкладывать оладьи на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Тыквенные оладьи с яблоком

Оладьи тыквенные с яблоком
Оладьи тыквенные с яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти тыквы
  • 1 натертое на крупной терке яблоко
  • 0,5 стакана воды или молока
  • 4 столовых ложки с горкой муки 
  • 1 яйцо
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тыкву натереть на крупной терке, добавить яблоко и припустить в воде или молоке до мягкости на среднем огне.
  2. Затем охладить и смешать с мукой, яйцом и солью.
  3. Выпекать, выкладывая ложкой, на сковороде с антипригарным покрытием.
  4. Подавать с медом, корицей и кунжутом. 

Тыквенные оладьи: калорийность

Калорийность тыквенных оладий может отличаться в зависимости от того, какие ингредиенты вы используете и в каком количестве масле их жарите. В среднем, питательная ценность оладий из тыквы составляет от 70 до 180 ккал на 100 г.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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