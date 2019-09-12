Как приготовить тыквенные оладьи: ТОП-5 осенних рецептов

Лучшие рецепты оладий из тыквы с фото

Оладьи с тыквой сладкие Фото: Depositphotos

Тыквенные оладьи – идеальный осенний завтрак. Они могут быть как сладкими, так и солеными. Для несладких оладий можно использовать обычную тыкву, а вот для десертного варианта лучше подойдет мускатная.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

В зависимости от ингредиентов, входящих в состав оладий, их подают как самостоятельное блюдо или перекус. Дополнить тыквенные оладьи можно сметаной, вареньем, кленовым сиропом или медом.

Тыквенные оладьи на кефире: рецепт

Оладьи из тыквы Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 яйца

375 мл кефира или пахты

400 г тыквенного пюре

250 г муки

3 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

1/2 чайной ложки соды

1/4 чайной ложки соли

1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Взбить в миске яйца с кефиром до пены, добавить тыквенное пюре и хорошо перемешать. Добавить все остальные ингредиенты (кроме масла) и еще раз перемешать. Пожарить панкейки на сковороде, смазанной маслом. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Такие оладьи можно сделать заранее, накрыть фольгой и отправить в холодильник на ночь, а утром разогреть в духовке при 170 С в течение 20-30 минут.

Тыквенные оладьи: правильное питание

Оладьи из тыквы и кабачков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

300 г кабачка

300 г тыквы

100 г рикотты

1 яйцо

2 ст.л овсяной или пшеничной муки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Натертые тыкву и кабачок отжать и слить лишний сок. Добавить рикотту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать. Выкладывать столовой ложкой тесто на разогретую с растительным маслом сковороду и жарить на небольшом огне до образования румяной корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Подавать кабачково-тыквенные оладьи вместе с йогуртом и слабосоленым лососем.

Тыквенные оладьи постные

Оладьи с тыквой постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3/4 стакана цельнозерновой пшеничной муки

3/4 стакана обычной муки

3/4 стакана тыквенного пюре

1,5 стакана миндального молока или 1 стакан кокосового

1/4 стакана растительного масла

1,5 ст.л. сахара

2 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. корицы

Способ приготовления:

Приготовить тыквенное пюре, отварив и взбив блендером тыкву. Смешать муку, разрыхлитель, сахар и корицу. В другой емкости соединить молоко, масло и тыквенное пюре. Перемешать сухие и жидкие компоненты блинного теста. Оставить тесто на 5 минут. Пожарить блинчики и подавать с вареньем.

Тыквенные оладьи с манкой

Оладьи из тыквы с манкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

400 г мякоти тыквы

4 ст.л. манки

2-3 ст.л. сахара

2 яйца

2 ст.л. муки

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка соли

2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Ломтики тыквы натереть на крупной терке. Яйца взбить венчиком. В миске соединить натертую тыкву, яйца, манную крупу, просеянную муку, соль и разрыхлитель. Перемешать и оставить на 10-15 минут для разбухания манки. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить в нем тыквенные оладьи с обеих сторон на среднем огне до золотистости. Выкладывать оладьи на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Тыквенные оладьи с яблоком

Оладьи тыквенные с яблоком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г мякоти тыквы

1 натертое на крупной терке яблоко

0,5 стакана воды или молока

4 столовых ложки с горкой муки

1 яйцо

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву натереть на крупной терке, добавить яблоко и припустить в воде или молоке до мягкости на среднем огне. Затем охладить и смешать с мукой, яйцом и солью. Выпекать, выкладывая ложкой, на сковороде с антипригарным покрытием. Подавать с медом, корицей и кунжутом.

Тыквенные оладьи: калорийность

Калорийность тыквенных оладий может отличаться в зависимости от того, какие ингредиенты вы используете и в каком количестве масле их жарите. В среднем, питательная ценность оладий из тыквы составляет от 70 до 180 ккал на 100 г.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей.

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