Как приготовить тыквенный пирог с медом и пряностями
Мед, ваниль и корица выгодно подчеркивают вкус тыквы
Рецепт яркого домашнего пирога с пряной тыквенно-медовой начинкой. Кроме ванили и корицы, вы можете добавить в начинку мускатный орех, имбирь или корицу.
Тыквенный пирог с медом
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 6 ст.л.
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Вода или молоко – 1-2 ст.л.
Для начинки:
- Мед – 2-3 ст.л.
- Тыква – 500 г
- Сливочное масло – 50 г
- Яйца – 3 шт.
- Корица – щепотка
- Лимонная цедра – 1 ч.л.
- Ванилин – на кончике ножа
Рецепт приготовления:
- Муку просеять вместе солью. Добавить нарезанное небольшими кусочками масло, перетереть руками муку с маслом в крошку, добавить яйцо и замесить гладкое тесто. При необходимости добавить немного ледяной воды или молока.
- Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 24 см, сформировав бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую духовку до 180 С на 15 минут.
- Приготовить начинку. Тыкву разрезать на крупные дольки, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 220-230 С около 30-35 минут. Развернуть фольгу и с помощью чайной ложки и вилки снять тыквенную мякоть с корочки. Измельчить блендером.
- Добавить мед, сливочное масло, специи и слегка взбить блендером, по одному добавить яйца, взбивая блендером.
- Вылить начинку в форму с тестом. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С и выпекать 40-45 минут. Перед подачей остудить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вертуту с тыквой по-молдавски. Сайт "Сегодня" также делился рецептом согревающего тыквенного супа.
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Источник: "Сегодня"