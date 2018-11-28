Как приготовить тыквенный пирог с медом и пряностями

Мед, ваниль и корица выгодно подчеркивают вкус тыквы

Тыквенный пирог Фото: depositphotos.com

Рецепт яркого домашнего пирога с пряной тыквенно-медовой начинкой. Кроме ванили и корицы, вы можете добавить в начинку мускатный орех, имбирь или корицу.

Тыквенный пирог с медом

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 6 ст.л.

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Вода или молоко – 1-2 ст.л.

Для начинки:

Мед – 2-3 ст.л.

Тыква – 500 г

Сливочное масло – 50 г

Яйца – 3 шт.

Корица – щепотка

Лимонная цедра – 1 ч.л.

Ванилин – на кончике ножа

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Рецепт приготовления:

Муку просеять вместе солью. Добавить нарезанное небольшими кусочками масло, перетереть руками муку с маслом в крошку, добавить яйцо и замесить гладкое тесто. При необходимости добавить немного ледяной воды или молока. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 24 см, сформировав бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую духовку до 180 С на 15 минут. Приготовить начинку. Тыкву разрезать на крупные дольки, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 220-230 С около 30-35 минут. Развернуть фольгу и с помощью чайной ложки и вилки снять тыквенную мякоть с корочки. Измельчить блендером. Добавить мед, сливочное масло, специи и слегка взбить блендером, по одному добавить яйца, взбивая блендером. Вылить начинку в форму с тестом. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С и выпекать 40-45 минут. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вертуту с тыквой по-молдавски. Сайт "Сегодня" также делился рецептом согревающего тыквенного супа.

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