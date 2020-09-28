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Как приготовить тыквенный суп: три небанальных рецепта для осени

Сегодня, 14:58

Лучшие идеи приготовления тыквенного супа

Тыквенный суп едят в разных странах мира, причем чаще всего из тыквы готовят крем-суп. В него можно добавить другие овощи: морковь, картофель, кабачки и цукини. Достаточно часто в тыквенный суп кладут курицу и индейку. А для пикантности можно добавить немного белого или красного вина.

Тыквенно-кокосовый суп

Тыквенный суп с кокосом
Тыквенный суп с кокосом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 средняя тыква
  • 2 стакана воды
  • 1/2 стакана кокосового молока
  • 1 ст.л. меда
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ст.л. корицы
  • 1/2 стакана обжаренной кокосовой стружки

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Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить от семечек и кожуры, нарезать кубиками.
  2. Обжарить на оливковом масле несколько минут, добавить воду и тушить около 15 минут на среднем огне.
  3. Готовую мягкую тыкву и жидкость пюрировать с помощью блендера.
  4. Добавить мед, корицу и кокосовое молоко и тщательно перемешать.
  5. Добавить кокосовую стружку, перемешать и еще раз нагреть, не доводя до кипения. Посолить по вкусу.
  6. Подавать, украсив дополнительной порцией кокосовой стружки или гренками.

Крем-суп из запеченной тыквы

Тыквенный суп
Тыквенный суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1/2 мускатной тыквы
  • 2 моркови
  • Тимьян
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 стакана овощного бульона
  • Соль и перец
  • 1 луковица
  • Семечки подсолнечника или тыквы для украшения
  • Чили

Смотрите видео, как испечь сладкий тыквенный хлеб:

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 ºС.
  2. Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками.
  3. Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока.
  4. Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета.
  5. Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили.
  6. Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер.
  7. Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости.
  8. Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.

Тыквенный суп-пюре с грушей от Григория Германа

Тыквенный суп-пюре
Тыквенный суп-пюре
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 200 г груш
  • 80 г лука
  • 15 мл оливкового масла
  • 800 мл овощного бульона
  • 100 мл густого йогурта
  • Порошок имбиря
  • Мускатный орех
  • Молотая корица
  • Карри
  • 100 г сухариков
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Мякоть тыквы нарезать крупными кусочками. Лук и груши разрезать пополам.
  2. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Отправить в духовку на 25-30 минут.
  3. Переложить овощи и груши в глубокую миску и перебить блендером. Влить немного овощного бульона, добавить все специи.
  4. Еще раз взбить и влить остатки бульона.
  5. Перелить суп в кастрюлю и довести до кипения.
  6. Снять с плиты, добавить йогурт.
  7. Подавать тыквенный суп с сухариками.

Как сделать гренки для супа

Ингредиенты:

  • 250 г средней части багета
  • 80 г сливочного масла
  • 1 ч. ложка гранулированного чеснока
  • 1 ч. ложка прованских трав

Способ приготовления:

  1. Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.
  2. Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.
  3. Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.
  4. Разогрейте духовку до 160°C.
  5. Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный мармелад, а также писали, как сделать крем-суп из кабачков.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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