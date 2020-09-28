Как приготовить тыквенный суп: три небанальных рецепта для осени

Лучшие идеи приготовления тыквенного супа

Тыквенный суп едят в разных странах мира, причем чаще всего из тыквы готовят крем-суп. В него можно добавить другие овощи: морковь, картофель, кабачки и цукини. Достаточно часто в тыквенный суп кладут курицу и индейку. А для пикантности можно добавить немного белого или красного вина.

Тыквенно-кокосовый суп

Тыквенный суп с кокосом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 средняя тыква

2 стакана воды

1/2 стакана кокосового молока

1 ст.л. меда

1/2 ч.л. соли

1 ст.л. корицы

1/2 стакана обжаренной кокосовой стружки

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Способ приготовления:

Тыкву очистить от семечек и кожуры, нарезать кубиками. Обжарить на оливковом масле несколько минут, добавить воду и тушить около 15 минут на среднем огне. Готовую мягкую тыкву и жидкость пюрировать с помощью блендера. Добавить мед, корицу и кокосовое молоко и тщательно перемешать. Добавить кокосовую стружку, перемешать и еще раз нагреть, не доводя до кипения. Посолить по вкусу. Подавать, украсив дополнительной порцией кокосовой стружки или гренками.

Крем-суп из запеченной тыквы

Тыквенный суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1/2 мускатной тыквы

2 моркови

Тимьян

3 зубчика чеснока

3 стакана овощного бульона

Соль и перец

1 луковица

Семечки подсолнечника или тыквы для украшения

Чили

Смотрите видео, как испечь сладкий тыквенный хлеб:

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 ºС. Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками. Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока. Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета. Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили. Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер. Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости. Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.

Тыквенный суп-пюре с грушей от Григория Германа

Тыквенный суп-пюре Фото: Unsplash

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г тыквы

200 г груш

80 г лука

15 мл оливкового масла

800 мл овощного бульона

100 мл густого йогурта

Порошок имбиря

Мускатный орех

Молотая корица

Карри

100 г сухариков

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Мякоть тыквы нарезать крупными кусочками. Лук и груши разрезать пополам. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Отправить в духовку на 25-30 минут. Переложить овощи и груши в глубокую миску и перебить блендером. Влить немного овощного бульона, добавить все специи. Еще раз взбить и влить остатки бульона. Перелить суп в кастрюлю и довести до кипения. Снять с плиты, добавить йогурт. Подавать тыквенный суп с сухариками.

Как сделать гренки для супа

Ингредиенты:

250 г средней части багета

80 г сливочного масла

1 ч. ложка гранулированного чеснока

1 ч. ложка прованских трав

Способ приготовления:

Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм. Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся. Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне. Разогрейте духовку до 160°C. Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный мармелад, а также писали, как сделать крем-суп из кабачков.

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