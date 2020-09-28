Как приготовить тыквенный суп: три небанальных рецепта для осени
Лучшие идеи приготовления тыквенного супа
Тыквенный суп едят в разных странах мира, причем чаще всего из тыквы готовят крем-суп. В него можно добавить другие овощи: морковь, картофель, кабачки и цукини. Достаточно часто в тыквенный суп кладут курицу и индейку. А для пикантности можно добавить немного белого или красного вина.
Тыквенно-кокосовый суп
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 средняя тыква
- 2 стакана воды
- 1/2 стакана кокосового молока
- 1 ст.л. меда
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ст.л. корицы
- 1/2 стакана обжаренной кокосовой стружки
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Способ приготовления:
- Тыкву очистить от семечек и кожуры, нарезать кубиками.
- Обжарить на оливковом масле несколько минут, добавить воду и тушить около 15 минут на среднем огне.
- Готовую мягкую тыкву и жидкость пюрировать с помощью блендера.
- Добавить мед, корицу и кокосовое молоко и тщательно перемешать.
- Добавить кокосовую стружку, перемешать и еще раз нагреть, не доводя до кипения. Посолить по вкусу.
- Подавать, украсив дополнительной порцией кокосовой стружки или гренками.
Крем-суп из запеченной тыквы
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1/2 мускатной тыквы
- 2 моркови
- Тимьян
- 3 зубчика чеснока
- 3 стакана овощного бульона
- Соль и перец
- 1 луковица
- Семечки подсолнечника или тыквы для украшения
- Чили
Смотрите видео, как испечь сладкий тыквенный хлеб:
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 ºС.
- Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками.
- Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока.
- Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета.
- Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили.
- Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер.
- Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости.
- Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.
Тыквенный суп-пюре с грушей от Григория Германа
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 200 г груш
- 80 г лука
- 15 мл оливкового масла
- 800 мл овощного бульона
- 100 мл густого йогурта
- Порошок имбиря
- Мускатный орех
- Молотая корица
- Карри
- 100 г сухариков
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Мякоть тыквы нарезать крупными кусочками. Лук и груши разрезать пополам.
- Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Отправить в духовку на 25-30 минут.
- Переложить овощи и груши в глубокую миску и перебить блендером. Влить немного овощного бульона, добавить все специи.
- Еще раз взбить и влить остатки бульона.
- Перелить суп в кастрюлю и довести до кипения.
- Снять с плиты, добавить йогурт.
- Подавать тыквенный суп с сухариками.
Как сделать гренки для супа
Ингредиенты:
- 250 г средней части багета
- 80 г сливочного масла
- 1 ч. ложка гранулированного чеснока
- 1 ч. ложка прованских трав
Способ приготовления:
- Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.
- Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.
- Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.
- Разогрейте духовку до 160°C.
- Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный мармелад, а также писали, как сделать крем-суп из кабачков.
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