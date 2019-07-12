Как приготовить варенье из крыжовника: два оригинальных рецепта на зиму

Готовим необычное домашнее варенье из крыжовника

Варенье из крыжовника на зиму Фото: Depositphotos

Варенье из крыжовника не относится к популярным, и совершенно зря. Оно бывает разных видов, но всегда отличается замечательным вкусом. Вы можете приготовить "царское" варенье из целых ягод, сварить вкусный джем и даже сделать "сырое" варенье без термообработки – то есть просто перетереть крыжовник с сахаром в пропорции 1:1.

Смотрите видео, как сделать домашнее варенье полезным:

Ягоды крыжовника очень полезны: в них много витамина С, большое количество провитамина А и витамина Е. Крыжовник содержит фосфор, железо, натрий, калий, кальций, магний, а также органические кислоты: лимонную, яблочную и винную.

"Царское" варенье из крыжовника

Варенье из крыжовника Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

5 стаканов крыжовника

10 свежих листьев вишни

7 стаканов сахара

0,5 л воды

Способ приготовления:

На подготовленных ягодах сделайте боковой надрез и шпилькой или маленькой ложечкой вместе с небольшим количеством мякоти удалите семена. Вишневые листья прокипятите 5 минут в воде, остудите и залейте отваром ягоды, оставьте на ночь в холодильнике. Затем отвар слейте – на нем вам предстоит готовить сахарный сироп. Для этого всыпьте в него сахар, тщательно помешивая, прокипятите 5 минут, до полного растворения сахара. Затем положите в него ягоды и, как только варенье закипит, уменьшите огонь и варите 15 минут, снимая пену. Чтобы варенье не изменило цвет, его быстро охлаждают, поставив тазик с ним в холодную воду. Правильно приготовленное варенье должно быть нежно-изумрудного цвета. Готовое варенье расфасуйте в чистые сухие банки, укупорьте капроновыми крышками. Храните в холодильнике.

Конфитюр из крыжовника с киви и апельсинами

Конфитюр из крыжовника Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

0,5 кг крыжовника

2 апельсина

2 киви

1 кг сахара с пектином

50 г водки

Способ приготовления:

Ягоды крыжовника очистите от плодоножек и семян, апельсины и киви – от кожуры. Перекрутите крыжовник, киви и дольки апельсина на мясорубке. Выложите фруктово-ягодную массу в миску и сбрызните водкой. Поставьте в холодильник (желательно на лед) на 5-6 часов. Достаньте из холодильника, засыпьте сахаром, тщательно перемешайте и поставьте вариться на маленьком огне. Когда варенье закипит, проварите его еще минут 15. Готовый конфитюр горячим разлейте в небольшие простерилизованные баночки, закатайте их.

Напомним, ранее мы делились рецептом вина из ежевики. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить варенье из абрикосов на зиму.

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