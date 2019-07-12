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Как приготовить варенье из крыжовника: два оригинальных рецепта на зиму

Готовим необычное домашнее варенье из крыжовника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Варенье из крыжовника на зиму
Варенье из крыжовника на зиму
Фото: Depositphotos

Варенье из крыжовника не относится к популярным, и совершенно зря. Оно бывает разных видов, но всегда отличается замечательным вкусом. Вы можете приготовить "царское" варенье из целых ягод, сварить вкусный джем и даже сделать "сырое" варенье без термообработки – то есть просто перетереть крыжовник с сахаром в пропорции 1:1.

Смотрите видео, как сделать домашнее варенье полезным:

Ягоды крыжовника очень полезны: в них много витамина С, большое количество провитамина А и витамина Е. Крыжовник содержит фосфор, железо, натрий, калий, кальций, магний, а также органические кислоты: лимонную, яблочную и винную. 

"Царское" варенье из крыжовника

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Варенье из крыжовника
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 5 стаканов крыжовника
  • 10 свежих листьев вишни 
  • 7 стаканов сахара
  • 0,5 л воды

Способ приготовления:

  1. На подготовленных ягодах сделайте боковой надрез и шпилькой или маленькой ложечкой вместе с небольшим количеством мякоти удалите семена.
  2. Вишневые листья прокипятите 5 минут в воде, остудите и залейте отваром ягоды, оставьте на ночь в холодильнике. Затем отвар слейте – на нем вам предстоит готовить сахарный сироп.
  3. Для этого всыпьте в него сахар, тщательно помешивая, прокипятите 5 минут, до полного растворения сахара. Затем положите в него ягоды и, как только варенье закипит, уменьшите огонь и варите 15 минут, снимая пену.
  4. Чтобы варенье не изменило цвет, его быстро охлаждают, поставив тазик с ним в холодную воду. Правильно приготовленное варенье должно быть нежно-изумрудного цвета.
  5. Готовое варенье расфасуйте в чистые сухие банки, укупорьте капроновыми крышками. Храните в холодильнике.
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Конфитюр из крыжовника с киви и апельсинами

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Конфитюр из крыжовника
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 0,5 кг крыжовника
  • 2 апельсина
  • 2 киви
  • 1 кг сахара с пектином
  • 50 г водки

Способ приготовления:

  1. Ягоды крыжовника очистите от плодоножек и семян, апельсины и киви – от кожуры.
  2. Перекрутите крыжовник, киви и дольки апельсина на мясорубке. Выложите фруктово-ягодную массу в миску и сбрызните водкой. Поставьте в холодильник (желательно на лед) на 5-6 часов. 
  3. Достаньте из холодильника, засыпьте сахаром, тщательно перемешайте и поставьте вариться на маленьком огне. Когда варенье закипит, проварите его еще минут 15.
  4. Готовый конфитюр горячим разлейте в небольшие простерилизованные баночки, закатайте их.

Напомним, ранее мы делились рецептом вина из ежевики. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить варенье из абрикосов на зиму.

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Источник: Сегодня
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