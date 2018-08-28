Как приготовить варенье из розовых лепестков

Для десерта важно использовать лепестки домашних цветов, а не привезенных из-за границы и купленных в магазинах

Розовое варенье Фото: pixabay.com

Розы имеют яркий, мгновенно узнаваемый аромат, а их необычный вкус способен подарить экзотическую нотку многим блюдам. Для варенья подойдут лепестки роз любого сорта, даже черных или голубых, ведь их состав всегда одинаков. Поэтому смело срывайте цветы на рассвете в пору пика цветения – как только максимально откроются бутоны. Только помните, что розы не должны быть обработаны химикатами – чтобы не отравиться.

Как приготовить варенье из лепестков роз

Для варенья нужно взять 0,5 кг лепестков роз, 1,2 кг сахара, 1 чайную ложку лимонной кислоты, стакан воды (300 мл).

Способ 1:

С лепестков роз удалите нижнюю часть (она белого цвета) и хорошенько их помойте. Затем смешайте лепестки с половиной нормы сахара и лимонной кислотой. Оставьте в эмалированной или фарфоровой посуде на 4-5 часов. Из второй половины сахара сварите сироп, опустите в него подготовленные лепестки и варите в течение 15 минут. Варенье можно считать готовым, если лепестки "тают на губах". Варенье горячим разлейте в пастеризованные банки и закатайте.

Способ 2:

В 50 мл воды разведите лимонную кислоту и половину сахара. Залейте лепестки и хорошо разомните руками. Оставьте на 6 часов и откиньте на дуршлаг. С 250 мл воды и оставшегося сахара сварите сироп, выложите в него розовые лепестки и вскипятите. Потом снимите с огня и дайте остыть. Процесс повторите трижды. После третьего кипячения выложите варенье в стерилизованные банки и закатайте.

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Из роз можно сделать и "живое" варенье. Для этого в поллитровую банку нужно утрамбовать слоями лепестки, пересыпая их сахаром (на один сантиметр – одна столовая ложка сахара). Такое "варенье" можно есть всю зиму, а хранить его нужно в холодильнике.

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