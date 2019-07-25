Как приготовить вареники с вишней: ТОП-5 рецептов
Рецепт вкусных вареников с вишневой начинкой
Вареники с вишней можно делать из разных видов теста – на воде, на молоке, на кефире или из заварного теста, которое готовится с добавлением кипятка. Вареники отваривают в кипящей воде или готовят на пару.
Смотрите видео, как приготовить вареники из дрожжевого теста:
Что касается того, сколько варить вареники с вишней, то время для разных рецептом отличается. На плите они будут готовы через 3-5 минут после всплытия, а на пару вареники готовят 7-10 минут.
Рецепт вареников с вишней классический
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 мл воды или молока
- 0.5 ч.л. соды
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 1 ст.л. сахара
- 500-600 г муки
Для начинки:
- Вишня
- Сахар
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками.
- Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут.
- Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать.
- Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники.
- Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут.
- Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.
Вареники с вишней на воде
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 3/4 стакана воды
- 2 яйца
- соль
- 4 стакана вишен
- 1/2 стакана сахара
Способ приготовления:
- Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы удержать вишни внутри вареника.
- Вишни перебрать, помыть, удалить плодоножки и косточки. Переложить в миску и пересыпать сахаром. Дать постоять в течение 25-30 минут. Откинуть на сито или дуршлаг, чтобы слить лишний сок.
- Вишневую начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение нескольких минут после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку.
- Вареники с вишней подать к столу вместе с процеженным соком и полить растопленным маслом. Отдельно подать сметану.
Заварное тесто для вареников с вишней
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингрeдиенты:
- Мука – 450 г
- Вода – 250 мл
- Вишня – 600 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 115 г
- Масло сливочное – 30 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Вишню помыть, вынуть косточки. Засыпать вишню сахаром и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок.
- Для приготовления теста насыпать в миску муку, добавить яйцо, растопленное сливочное масло, щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Перемешать миксером с насадками для теста.
- Вскипятить примерно 250 мл. воды. Не прекращая перемешивать тесто миксером, тонкой струйкой вливать кипяток. Когда тесто соберется в шар вокруг лопастей миксера, выключить его и вымесить тесто руками. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам.
- Разделить тесто пополам, одну часть накрыть влажным полотенцем, чтоб тесто не подсыхало. Вторую часть теста раскатать на посыпанном мукой столе максимально тонким слоем. Вырезать кружочки.
- На каждый кружочек положить несколько ягод без сока.
- Плотно защипать края теста сначала плоско. Потом защипать косичкой, чтобы края вареников не разошлись и из них не вытек сок при варке.
- Выложить заготовку на доску и накрываем влажным полотенцем, чтобы не подсохли. Кипятим в широкой кастрюле 2-3 литра подсоленной воды. Партиями по 12-15 штук закладываем вареники в кипяток. Варить 7-10 минут.
- Подавать с маслом и соком вишни или сметаной.
Вареники с вишней на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 2,5 ст муки + 0,5 стакана для раскатывания
- 0,25 ч.л. соли
- 0,25 ч.л. соды
Для начинки:
- Вишня
- Сахар
Способ приготовления:
- Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть 20 минут.
- Вишню помыть и очистить от косточек.
- На присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него стаканом кружки.
- На каждый кружок насыпать немного сахара, положить ягоды и еще посыпать сахаром. Защипать края.
- Установить специальную пароварку-решетку на кастрюлей с кипящей водой. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 7-8 минут.
- Готовые вареники посыпать сахаром.
Вареники с вишней на пару
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 0.5 л теплого молока или воды
- 30 г свежих дрожжей
- 1-2 ст.л. растительного масла
- Щепотка соли
- 1-2 щепотки сахара
- 1/2 ч.л. соды
- Около 1 кг муки
Для начинки:
- Вишня
- Сахар
Способ приготовления:
- Дрожжи растереть с сахаром и оставить на 10-15 минут.
- Смешать промытые ягоды с сахаром.
- Добавить к дрожжам масло, воду или молоко, соду, соль и муку. Муки нужно столько, чтобы получилось эластичное тесто.
- Раскатать тесто, вырезать кружочки и добавить начинку.
- Сформовать вареники и варить их на пару 7-10 минут.
- Подавать со сметаной и сливками.
Напомним, ранее мы делились рецептом ленивых вареников с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить тесто для вареников.
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