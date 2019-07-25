Как приготовить вареники с вишней: ТОП-5 рецептов

Рецепт вкусных вареников с вишневой начинкой

Вареники с вишней на пару Фото: Depositphotos

Вареники с вишней можно делать из разных видов теста – на воде, на молоке, на кефире или из заварного теста, которое готовится с добавлением кипятка. Вареники отваривают в кипящей воде или готовят на пару.

Смотрите видео, как приготовить вареники из дрожжевого теста:

Что касается того, сколько варить вареники с вишней, то время для разных рецептом отличается. На плите они будут готовы через 3-5 минут после всплытия, а на пару вареники готовят 7-10 минут.

Рецепт вареников с вишней классический

Тесто на вареники с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

300 мл воды или молока

0.5 ч.л. соды

1 яйцо

щепотка соли

1 ст.л. сахара

500-600 г муки

Для начинки:

Вишня

Сахар

Способ приготовления:

Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками. Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут. Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать. Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники. Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут. Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.

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Вареники с вишней на воде

Вареники на воде с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 стакана муки

3/4 стакана воды

2 яйца

соль

4 стакана вишен

1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы удержать вишни внутри вареника. Вишни перебрать, помыть, удалить плодоножки и косточки. Переложить в миску и пересыпать сахаром. Дать постоять в течение 25-30 минут. Откинуть на сито или дуршлаг, чтобы слить лишний сок. Вишневую начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение нескольких минут после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку. Вареники с вишней подать к столу вместе с процеженным соком и полить растопленным маслом. Отдельно подать сметану.

Заварное тесто для вареников с вишней

Вареники с вишней из заварного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингрeдиенты:

Мука – 450 г

Вода – 250 мл

Вишня – 600 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 115 г

Масло сливочное – 30 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Вишню помыть, вынуть косточки. Засыпать вишню сахаром и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок. Для приготовления теста насыпать в миску муку, добавить яйцо, растопленное сливочное масло, щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Перемешать миксером с насадками для теста. Вскипятить примерно 250 мл. воды. Не прекращая перемешивать тесто миксером, тонкой струйкой вливать кипяток. Когда тесто соберется в шар вокруг лопастей миксера, выключить его и вымесить тесто руками. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Разделить тесто пополам, одну часть накрыть влажным полотенцем, чтоб тесто не подсыхало. Вторую часть теста раскатать на посыпанном мукой столе максимально тонким слоем. Вырезать кружочки. На каждый кружочек положить несколько ягод без сока. Плотно защипать края теста сначала плоско. Потом защипать косичкой, чтобы края вареников не разошлись и из них не вытек сок при варке. Выложить заготовку на доску и накрываем влажным полотенцем, чтобы не подсохли. Кипятим в широкой кастрюле 2-3 литра подсоленной воды. Партиями по 12-15 штук закладываем вареники в кипяток. Варить 7-10 минут. Подавать с маслом и соком вишни или сметаной.

Вареники с вишней на кефире

Вареники на кефире с вишней Фото: Depositphotos



Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2,5 ст муки + 0,5 стакана для раскатывания

0,25 ч.л. соли

0,25 ч.л. соды

Для начинки:

Вишня

Сахар

Способ приготовления:

Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть 20 минут. Вишню помыть и очистить от косточек. На присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него стаканом кружки. На каждый кружок насыпать немного сахара, положить ягоды и еще посыпать сахаром. Защипать края. Установить специальную пароварку-решетку на кастрюлей с кипящей водой. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 7-8 минут. Готовые вареники посыпать сахаром.

Вареники с вишней на пару

Паровые вареники с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

0.5 л теплого молока или воды

30 г свежих дрожжей

1-2 ст.л. растительного масла

Щепотка соли

1-2 щепотки сахара

1/2 ч.л. соды

Около 1 кг муки

Для начинки:

Вишня

Сахар

Способ приготовления:

Дрожжи растереть с сахаром и оставить на 10-15 минут. Смешать промытые ягоды с сахаром. Добавить к дрожжам масло, воду или молоко, соду, соль и муку. Муки нужно столько, чтобы получилось эластичное тесто. Раскатать тесто, вырезать кружочки и добавить начинку. Сформовать вареники и варить их на пару 7-10 минут. Подавать со сметаной и сливками.

Напомним, ранее мы делились рецептом ленивых вареников с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить тесто для вареников.

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