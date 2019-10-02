Как приготовить вегетарианские котлеты из цветной капусты

Рецепт диетических овощных котлет с овсяными хлопьями

Котлеты из цветной капусты Фото: Depositphotos

Котлеты из цветной капусты – отличное самостоятельное блюдо и гарнир. Они вкусные, полезные и содержат совсем мало калорий.

Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:

Подавать котлеты из цветной капусты с овсянкой и зеленью можно вместе со сметаной, также дипами домашнего приготовления.

Котлеты из цветной капусты

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 больших луковицы

1 кочан сырой цветной капусты

1 чашка (200 мл) овсяных хлопьев

2 яйца

8-9 листиков орегано

Мука – для панировки

Оливковое масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистить лук, крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне. Очистить цветную капусту от листьев, удалить кочерыжку. Крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне. Добавить соль, перец, яйца, орегано и овсяные хлопья. Перемешать и оставить на полчаса. Мокрыми руками сформировать котлеты произвольной формы и запанировать их в муке. Нагреть оливковое масло и жарить котлеты из цветной капусты на среднем огне по 6-7 минут с каждой стороны.

Почему нужно есть цветную капусту

Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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