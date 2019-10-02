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Как приготовить вегетарианские котлеты из цветной капусты

Рецепт диетических овощных котлет с овсяными хлопьями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Котлеты из цветной капусты
Котлеты из цветной капусты
Фото: Depositphotos

Котлеты из цветной капусты – отличное самостоятельное блюдо и гарнир. Они вкусные, полезные и содержат совсем мало калорий.

Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:

Подавать котлеты из цветной капусты с овсянкой и зеленью можно вместе со сметаной, также дипами домашнего приготовления.

Котлеты из цветной капусты

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 больших луковицы
  • 1 кочан сырой цветной капусты
  • 1 чашка (200 мл) овсяных хлопьев
  • 2 яйца
  • 8-9 листиков орегано
  • Мука – для панировки
  • Оливковое масло – для жарки
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Очистить лук, крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне.
  2. Очистить цветную капусту от листьев, удалить кочерыжку. Крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне.
  3. Добавить соль, перец, яйца, орегано и овсяные хлопья. Перемешать и оставить на полчаса.
  4. Мокрыми руками сформировать котлеты произвольной формы и запанировать их в муке.
  5. Нагреть оливковое масло и жарить котлеты из цветной капусты на среднем огне по 6-7 минут с каждой стороны.

Почему нужно есть цветную капусту

Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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