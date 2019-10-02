Как приготовить вегетарианские котлеты из цветной капусты
Рецепт диетических овощных котлет с овсяными хлопьями
Котлеты из цветной капусты – отличное самостоятельное блюдо и гарнир. Они вкусные, полезные и содержат совсем мало калорий.
Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:
Подавать котлеты из цветной капусты с овсянкой и зеленью можно вместе со сметаной, также дипами домашнего приготовления.
Котлеты из цветной капусты
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 119 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 больших луковицы
- 1 кочан сырой цветной капусты
- 1 чашка (200 мл) овсяных хлопьев
- 2 яйца
- 8-9 листиков орегано
- Мука – для панировки
- Оливковое масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Очистить лук, крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне.
- Очистить цветную капусту от листьев, удалить кочерыжку. Крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне.
- Добавить соль, перец, яйца, орегано и овсяные хлопья. Перемешать и оставить на полчаса.
- Мокрыми руками сформировать котлеты произвольной формы и запанировать их в муке.
- Нагреть оливковое масло и жарить котлеты из цветной капусты на среднем огне по 6-7 минут с каждой стороны.
Почему нужно есть цветную капусту
Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.
Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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