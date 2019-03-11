Как приготовить весенний пирог с зеленью и сыром
Вы можете использовать как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто
Весна – время первой свежей зелени. Ее можно добавлять в салаты и омлеты, а можно приготовить с ней слоеный пирог с двумя видами сыра.
Пирог из слоеного теста с зеленью и сыром
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста (2 листа)
- 200 г укропа
- 200 г сыра
- 200 г не слишком соленой брынзы
- 20 г сливочного масла
- 1 яйцо, для смазывания
- перец
Читайте такжеРецепт дня: пастуший пирог с курицей и овощами
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С.
- Для начинки очень мелко порубите укроп, удаляя жесткие стебли. Оба вида сыра натрите на крупной терке.
- В большой сковороде растопите сливочное масло, положите укроп и томите на небольшом огне 2 минуты. Добавьте сыр, поперчите и перемешайте, снимите с огня. Остудите.
- Форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом.
- Раскатайте 2/3 теста и уложите в форму так, чтобы края немного свисали. На тесто выложите начинку ровным слоем, заверните на начинку края.
- Раскатайте оставшееся тесто, выложите в центр, соедините края теста и аккуратно защипните. Накройте пирог полотенцем и дайте постоять 20 минут.
- Смажьте тесто взбитым яйцом, сделайте отверстие в центре пирога для выхода пара.
- Поставьте пирог в духовку на 40 минут. Он должен стать золотистого цвета.
- Остудите перед подачей и разрежьте на порционные куски.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом киша с ветчиной, сыром и жареным луком.
Смотрите видео, как приготовить заливной пирог по рецепту Алексея Суханова:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить картофель фри в духовке С гречневой мукой и шпинатом: как приготовить полезные блины Лучшие рецепты: Кобб салат от Григория Германа Рецепт дня: куриное филе на подушке из шпината
Источник: Сегодня