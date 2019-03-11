Как приготовить весенний пирог с зеленью и сыром

Вы можете использовать как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто

Пирог с зеленью и сыром Фото: Pinterest

Весна – время первой свежей зелени. Ее можно добавлять в салаты и омлеты, а можно приготовить с ней слоеный пирог с двумя видами сыра.

Пирог из слоеного теста с зеленью и сыром

Ингредиенты:

500 г слоеного теста (2 листа)

200 г укропа

200 г сыра

200 г не слишком соленой брынзы

20 г сливочного масла

1 яйцо, для смазывания

перец

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Для начинки очень мелко порубите укроп, удаляя жесткие стебли. Оба вида сыра натрите на крупной терке. В большой сковороде растопите сливочное масло, положите укроп и томите на небольшом огне 2 минуты. Добавьте сыр, поперчите и перемешайте, снимите с огня. Остудите. Форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом. Раскатайте 2/3 теста и уложите в форму так, чтобы края немного свисали. На тесто выложите начинку ровным слоем, заверните на начинку края. Раскатайте оставшееся тесто, выложите в центр, соедините края теста и аккуратно защипните. Накройте пирог полотенцем и дайте постоять 20 минут. Смажьте тесто взбитым яйцом, сделайте отверстие в центре пирога для выхода пара. Поставьте пирог в духовку на 40 минут. Он должен стать золотистого цвета. Остудите перед подачей и разрежьте на порционные куски.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом киша с ветчиной, сыром и жареным луком.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог по рецепту Алексея Суханова:

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