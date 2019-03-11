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Как приготовить весенний пирог с зеленью и сыром

Вы можете использовать как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Пирог с зеленью и сыром
Пирог с зеленью и сыром
Фото: Pinterest

Весна – время первой свежей зелени. Ее можно добавлять в салаты и омлеты, а можно приготовить с ней слоеный пирог с двумя видами сыра.

Пирог из слоеного теста с зеленью и сыром

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста (2 листа)
  • 200 г укропа
  • 200 г сыра
  • 200 г не слишком соленой брынзы 
  • 20 г сливочного масла
  • 1 яйцо, для смазывания
  • перец 

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 С.
  2. Для начинки очень мелко порубите укроп, удаляя жесткие стебли. Оба вида сыра натрите на крупной терке.
  3. В большой сковороде растопите сливочное масло, положите укроп и томите на небольшом огне 2 минуты. Добавьте сыр, поперчите и перемешайте, снимите с огня. Остудите.
  4. Форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом. 
  5. Раскатайте 2/3 теста и уложите в форму так, чтобы края немного свисали. На тесто выложите начинку ровным слоем, заверните на начинку края.
  6. Раскатайте оставшееся тесто, выложите в центр, соедините края теста и аккуратно защипните. Накройте пирог полотенцем и дайте постоять 20 минут.
  7. Смажьте тесто взбитым яйцом, сделайте отверстие в центре пирога для выхода пара.
  8. Поставьте пирог в духовку на 40 минут. Он должен стать золотистого цвета.
  9. Остудите перед подачей и разрежьте на порционные куски.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом киша с ветчиной, сыром и жареным луком.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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