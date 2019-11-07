Как приготовить винегрет с брынзой и яйцом

Необычный рецепт винегрета для осеннего обеда

Винегрет со свеклой Фото: Depositphotos

Винегрет – это салат из отварных овощей, который получил свое название благодаря одноименному соусу. В его состав обычно входят: свекла, картофель, морковь, соленые огурцы, лук, горошек или фасоль. Иногда в салат добавляют грибы, квашеную капусту и сельдь.

Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:

Мы поделимся необычным рецептом винегрета с отварным яйцом и брынзой.

Винегрет с брынзой и яйцом

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

106 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Крупная свекла – 1 шт.

Отварные яйца – 4 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Брынза (или другой сыр) – 150 г

Маринованные огурцы – 2 шт.

Зеленый горошек – 1 банка

Перец, соль – по вкусу

Растительное масло или майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем свеклу, даем ей немного остыть и нарезаем мелкими кубиками. Так же нарезаем огурцы, сыр, лук и яйца. Смешиваем все ингредиенты, заправляем специями и майонезом. Ставим в холодильник часа на два для того, чтобы салат настоялся.

Как сварить свеклу для салата быстро

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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