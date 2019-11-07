Как приготовить винегрет с брынзой и яйцом
Необычный рецепт винегрета для осеннего обеда
Винегрет – это салат из отварных овощей, который получил свое название благодаря одноименному соусу. В его состав обычно входят: свекла, картофель, морковь, соленые огурцы, лук, горошек или фасоль. Иногда в салат добавляют грибы, квашеную капусту и сельдь.
Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:
Мы поделимся необычным рецептом винегрета с отварным яйцом и брынзой.
Винегрет с брынзой и яйцом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 106 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Крупная свекла – 1 шт.
- Отварные яйца – 4 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Брынза (или другой сыр) – 150 г
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Зеленый горошек – 1 банка
- Перец, соль – по вкусу
- Растительное масло или майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем свеклу, даем ей немного остыть и нарезаем мелкими кубиками.
- Так же нарезаем огурцы, сыр, лук и яйца. Смешиваем все ингредиенты, заправляем специями и майонезом.
- Ставим в холодильник часа на два для того, чтобы салат настоялся.
Как сварить свеклу для салата быстро
Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.
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