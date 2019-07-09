Как приготовить вишню в собственном соку на зиму
Вишню на зиму можно заготавливать с косточками и без
Вишня в собственном соку – одна из самых простых заготовок на зиму. Для нее нужны спелые, свежие и довольно крупные ягоды. А вот вынимать ли из них косточки или нет – уже дело вкуса.
Смотрите видео, как легко и быстро очистить ягоды от косточек:
Рецепт вишни в собственном соку без сахара предусматривает процедуру стерилизации. Количество ягод берется по вкусу, но важно, чтобы они заполняли не менее 2/3 банки. Если вишен будет меньше, заготовка приобретет вкус компота.
Вишня в собственном соку без косточек
Ингредиенты:
- Вишня, очищенная от косточек
Способ приготовления:
- Очищенные ягоды разложите в чистые и простерилизованные банки до самых краев, прикройте крышками.
- Поставьте банки в большую широкую кастрюлю, предварительно застелив дно и стенки полотенцем или куском ткани.
- Налейте в кастрюлю воду. Жидкость должна не доходить 1 см до краев банки, чтобы при кипении вода не попадала внутрь.
- Включите огонь и держите кастрюлю с банками на огне в среднем 30-35 минут. Ягоды постепенно будут выделять сок и оседать. Когда вы увидите, что это произошло – откройте крышки и подсыпьте в банки свежие ягоды до краев. Повторяйте до тех пор, пока содержимое банок не перестанет оседать.
- Сразу же выключите огонь, достаньте горячие банки из кастрюли, закрутите крышками и дайте банкам остыть вверх дном, укутав во что-то теплое (одеяло, например).
Вишня в собственном соку с косточками
Ингредиенты:
- Свежая вишня
Способ приготовления:
- Ягоды перебрать, гнилые выбросить, с качественных убрать веточки и вымыть.
- В стерилизованную тару добавить вымытые вишни.
- Вскипятить воду и залить ею банки с ягодами.
- Прикрыть крышками вишню в собственном соку с косточками и поставить в кастрюлю стерилизовать. Вода в кастрюле должна достигать "плечиков", а время процедуры зависит от размера банки. На банку емкостью 500 мл потратится четверть часа, на литровую – треть часа.
- Достать банки специальными щипцами и герметично закупорить крышкой.
Вишня без косточек в собственном соку с сахаром без стерилизации
Ингредиенты:
- 1 кг вишен
- 300 г сахара
Рецепт приготовления:
- Переберите ягоды вишни. Тщательно вымойте их, не слишком надавливая, и удалите косточки.
- Сложите готовую мякоть в кастрюлю, засыпьте сахаром, доведите до кипения, снимите с огня и, расфасовав по чистым, стерилизованным банкам, закатайте крышками.
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