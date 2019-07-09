Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

Вишню на зиму можно заготавливать с косточками и без

Вишня в собственном соку на зиму Фото: Depositphotos

Вишня в собственном соку – одна из самых простых заготовок на зиму. Для нее нужны спелые, свежие и довольно крупные ягоды. А вот вынимать ли из них косточки или нет – уже дело вкуса.

Смотрите видео, как легко и быстро очистить ягоды от косточек:

Рецепт вишни в собственном соку без сахара предусматривает процедуру стерилизации. Количество ягод берется по вкусу, но важно, чтобы они заполняли не менее 2/3 банки. Если вишен будет меньше, заготовка приобретет вкус компота.

Вишня в собственном соку без косточек

Вишня без косточек на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Вишня, очищенная от косточек

Способ приготовления:

Очищенные ягоды разложите в чистые и простерилизованные банки до самых краев, прикройте крышками. Поставьте банки в большую широкую кастрюлю, предварительно застелив дно и стенки полотенцем или куском ткани. Налейте в кастрюлю воду. Жидкость должна не доходить 1 см до краев банки, чтобы при кипении вода не попадала внутрь. Включите огонь и держите кастрюлю с банками на огне в среднем 30-35 минут. Ягоды постепенно будут выделять сок и оседать. Когда вы увидите, что это произошло – откройте крышки и подсыпьте в банки свежие ягоды до краев. Повторяйте до тех пор, пока содержимое банок не перестанет оседать. Сразу же выключите огонь, достаньте горячие банки из кастрюли, закрутите крышками и дайте банкам остыть вверх дном, укутав во что-то теплое (одеяло, например).

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Вишня в собственном соку с косточками

Вишня с косточками на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свежая вишня

Способ приготовления:

Ягоды перебрать, гнилые выбросить, с качественных убрать веточки и вымыть. В стерилизованную тару добавить вымытые вишни. Вскипятить воду и залить ею банки с ягодами. Прикрыть крышками вишню в собственном соку с косточками и поставить в кастрюлю стерилизовать. Вода в кастрюле должна достигать "плечиков", а время процедуры зависит от размера банки. На банку емкостью 500 мл потратится четверть часа, на литровую – треть часа. Достать банки специальными щипцами и герметично закупорить крышкой.

Вишня без косточек в собственном соку с сахаром без стерилизации

Вишня с сахаром в собственном соку Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 кг вишен

300 г сахара

Рецепт приготовления:

Переберите ягоды вишни. Тщательно вымойте их, не слишком надавливая, и удалите косточки. Сложите готовую мякоть в кастрюлю, засыпьте сахаром, доведите до кипения, снимите с огня и, расфасовав по чистым, стерилизованным банкам, закатайте крышками.

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