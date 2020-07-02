Как приготовить вкуснейший куриный паприкаш
Рецепт венгерского паприкаша из куриных ножек
Куриный паприкаш – классическое блюдо австрийской и венгерской кухни. Для его приготовления используются куриные грудки или ножки, которые тушатся в томатном соусе с добавлением молотой сладкой паприки.
Паприкаш из курицы подают с галушками или макаронными изделиями. В Венгрии куриный паприкаш едят с тархоней и зеленым салатом.
Паприкаш из куриных ножек
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 189 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 8 больших ножек цыпленка
- Соль
- 2 ст. л. молотой сладкой паприки
- 6 ст. л. растительного масла или 150 г копченого сала
- 4 сладких перца
- 4 помидора
- 4 луковицы
- 1 ч. л. острой пасты паприки
- 300 г сметаны
- 2-3 ч. л. муки
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Способ приготовления:
- С куриных ножек снять кожу, разрезать на две части, натереть столовой ложкой соли.
- Лук мелко нарезать. На среднем огне обжарить на масле (или на тонко нарезанном сале). Посыпать чайной ложкой соли, влить 300 мл воды и за 10-15 минут дать воде испариться.
- Положить на лук куриные ножки и обжаривать, пока не побелеют.
- Посыпать красным перцем, перемешать, влить 400-500 мл воды.
- Добавить мелко нарезанный сладкий перец, помидоры и перцовую пасту. Когда содержимое сковороды закипит, убавить огонь, накрыть крышкой и тушить около часа, пока мясо не станет мягким.
- Смешать сметану с мукой, добавить в сковороду, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.
Полезный совет
Если у вас нет острой пасты паприки, добавьте чайную ложку острого красного перца.
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