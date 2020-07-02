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Как приготовить вкуснейший куриный паприкаш

Сегодня, 12:23

Рецепт венгерского паприкаша из куриных ножек

Куриный паприкаш – классическое блюдо австрийской и венгерской кухни. Для его приготовления используются куриные грудки или ножки, которые тушатся в томатном соусе с добавлением молотой сладкой паприки.

Паприкаш из курицы подают с галушками или макаронными изделиями. В Венгрии куриный паприкаш едят с тархоней и зеленым салатом.

Паприкаш из куриных ножек

Паприкаш из курицы
Паприкаш из курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 189 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 8 больших ножек цыпленка
  • Соль
  • 2 ст. л. молотой сладкой паприки
  • 6 ст. л. растительного масла или 150 г копченого сала
  • 4 сладких перца
  • 4 помидора
  • 4 луковицы
  • 1 ч. л. острой пасты паприки
  • 300 г сметаны
  • 2-3 ч. л. муки

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Способ приготовления:

  1. С куриных ножек снять кожу, разрезать на две части, натереть столовой ложкой соли.
  2. Лук мелко нарезать. На среднем огне обжарить на масле (или на тонко нарезанном сале). Посыпать чайной ложкой соли, влить 300 мл воды и за 10-15 минут дать воде испариться.
  3. Положить на лук куриные ножки и обжаривать, пока не побелеют.
  4. Посыпать красным перцем, перемешать, влить 400-500 мл воды.
  5. Добавить мелко нарезанный сладкий перец, помидоры и перцовую пасту. Когда содержимое сковороды закипит, убавить огонь, накрыть крышкой и тушить около часа, пока мясо не станет мягким.
  6. Смешать сметану с мукой, добавить в сковороду, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.

Полезный совет

Если у вас нет острой пасты паприки, добавьте чайную ложку острого красного перца.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Напомним, ранее мы делились рецептом венгерского гуляша из телятины, а также писали, как приготовить венгерские блинчики Гунделя.

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Источник: Сегодня
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