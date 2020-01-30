Как приготовить вкусное какао на молоке
Чтобы сварить классическое какао, нужны какао-порошок, сахар, молоко и кипяток
Какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ. Это прекрасный напиток для холодных зимних дней.
Смотрите видео о пользе какао:
Лучше всего сочетать какао с бисквитами или не очень сладким печеньем. Напиток можно украсить шоколадной, кокосовой стружкой, или опустить в него маршмэллоу.
Какао с молоком
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 64 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл
- Кипяток – 100 мл
- Какао порошок – 3 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- В сотейник влить молоко и поставить на огонь.
- В миску всыпать какао-порошок. Влить кипяток и хорошо перемешать.
- В горячее молоко добавить заваренное какао и сахар.
- Хорошо перемешать и довести до кипения.
- Разлить по кружкам и подавать к столу.
Как пить какао
Напиток принято пить из больших широких чашек с толстыми стенками, которые долго сохраняют тепло. Утром и днем – для бодрости, холодным вечером (но не перед сном!) – для поднятия настроения.
Напомним, ранее мы делились рецептом веганского мороженого с какао и бананом.
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