Как приготовить вкусное какао на молоке

Чтобы сварить классическое какао, нужны какао-порошок, сахар, молоко и кипяток

Какао на молоке с зефиром Фото: Unsplash

Какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ. Это прекрасный напиток для холодных зимних дней.

Смотрите видео о пользе какао:

Лучше всего сочетать какао с бисквитами или не очень сладким печеньем. Напиток можно украсить шоколадной, кокосовой стружкой, или опустить в него маршмэллоу.

Какао с молоком

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

64 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Кипяток – 100 мл

Какао порошок – 3 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

В сотейник влить молоко и поставить на огонь. В миску всыпать какао-порошок. Влить кипяток и хорошо перемешать. В горячее молоко добавить заваренное какао и сахар. Хорошо перемешать и довести до кипения. Разлить по кружкам и подавать к столу.

Как пить какао

Напиток принято пить из больших широких чашек с толстыми стенками, которые долго сохраняют тепло. Утром и днем – для бодрости, холодным вечером (но не перед сном!) – для поднятия настроения.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганского мороженого с какао и бананом.

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