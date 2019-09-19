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Как приготовить вкусное овсяное печенье с семечками

Хрустящее овсяное печенье к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Овсяное печенье в духовке
Овсяное печенье в духовке
Фото: Depositphotos

Овсяное печенье – вкусный и полезный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне. Мы рекомендуем испечь его из овсяной муки с добавлением молотой корицы и семечек.

Смотрите видео, как приготовить печенье бискотти:

Перед приготовлением тесто нужно будет хорошо охладить – это обеспечит готовому печенью правильную структуру.

Овсяное печенье с семечками

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1 яйцо
  • 100 г сливочного масла
  • 2/3 стакана сахара
  • 6 ст. л. обжаренных семечек
  • Щепотка молотой корицы
  • 1 ч. л. разрыхлителя

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Способ приготовления:

  1. Овсяные хлопья измельчите в кофемолке.
  2. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром в пышный светлый крем.
  3. Добавьте к маслу яйцо и опять взбейте.
  4. Всыпьте молотые хлопья, разрыхлитель, корицу и семечки. Перемешайте, накройте крышкой и уберите на 1,5 часа в холодильник.
  5. Скатайте из теста небольшие шарики, выложите на противень, застеленный пергаментом.
  6. Выпекайте в течение 20 минут в разогретой до 180 С духовке.
  7. Остудите овсяное печенье на решетке.

Секреты приготовления овсяного печенья

  • Шарики из теста должны получаться примерно с грецкий орех
  • Если хотите хрустящее рассыпчатое печенье, то шарики должны быть меньше.
  • Из духовки вы достаете мягкое печенье. Оно затвердеет, когда остынет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсяных блинов.

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Источник: Сегодня
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