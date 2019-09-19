Как приготовить вкусное овсяное печенье с семечками
Хрустящее овсяное печенье к чаю
Овсяное печенье – вкусный и полезный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне. Мы рекомендуем испечь его из овсяной муки с добавлением молотой корицы и семечек.
Смотрите видео, как приготовить печенье бискотти:
Перед приготовлением тесто нужно будет хорошо охладить – это обеспечит готовому печенью правильную структуру.
Овсяное печенье с семечками
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1 яйцо
- 100 г сливочного масла
- 2/3 стакана сахара
- 6 ст. л. обжаренных семечек
- Щепотка молотой корицы
- 1 ч. л. разрыхлителя
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Способ приготовления:
- Овсяные хлопья измельчите в кофемолке.
- Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавьте к маслу яйцо и опять взбейте.
- Всыпьте молотые хлопья, разрыхлитель, корицу и семечки. Перемешайте, накройте крышкой и уберите на 1,5 часа в холодильник.
- Скатайте из теста небольшие шарики, выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в течение 20 минут в разогретой до 180 С духовке.
- Остудите овсяное печенье на решетке.
Секреты приготовления овсяного печенья
- Шарики из теста должны получаться примерно с грецкий орех
- Если хотите хрустящее рассыпчатое печенье, то шарики должны быть меньше.
- Из духовки вы достаете мягкое печенье. Оно затвердеет, когда остынет.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсяных блинов.
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Источник: Сегодня