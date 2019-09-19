Как приготовить вкусное овсяное печенье с семечками

Хрустящее овсяное печенье к чаю

Овсяное печенье в духовке Фото: Depositphotos

Овсяное печенье – вкусный и полезный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне. Мы рекомендуем испечь его из овсяной муки с добавлением молотой корицы и семечек.

Смотрите видео, как приготовить печенье бискотти:

Перед приготовлением тесто нужно будет хорошо охладить – это обеспечит готовому печенью правильную структуру.

Овсяное печенье с семечками

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

1 яйцо

100 г сливочного масла

2/3 стакана сахара

6 ст. л. обжаренных семечек

Щепотка молотой корицы

1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Овсяные хлопья измельчите в кофемолке. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром в пышный светлый крем. Добавьте к маслу яйцо и опять взбейте. Всыпьте молотые хлопья, разрыхлитель, корицу и семечки. Перемешайте, накройте крышкой и уберите на 1,5 часа в холодильник. Скатайте из теста небольшие шарики, выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в течение 20 минут в разогретой до 180 С духовке. Остудите овсяное печенье на решетке.

Секреты приготовления овсяного печенья

Шарики из теста должны получаться примерно с грецкий орех

Если хотите хрустящее рассыпчатое печенье, то шарики должны быть меньше.

Из духовки вы достаете мягкое печенье. Оно затвердеет, когда остынет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсяных блинов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.