Как приготовить вкусную домашнюю гранолу на завтрак

Рецепт полезной домашней гранолы с орехами и сухофруктами

Домашнюю гранолу чаще всего подают с йогуртом Фото: pexels.com

Домашняя гранола отличается от мюсли тем, что овсяные хлопья для ее приготовления предварительно запекают в духовке с медом, орехами и сухофруктами. Обычно гранолу подают на завтрак вместе с йогуртом, кефиром, молоком или соком.

Смотрите видео, каким должен быть идеальный завтрак:

Кроме этого, она хорошо сочетается с творогом, свежими фруктами и ягодами; ее можно добавлять в печенье или использовать как основу для сладких тартов. В плотно закрытой емкости домашняя гранола будет храниться около двух недель.

Домашняя гранола из овсянки с орехами и сухофруктами

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

2 чашки овсяных хлопьев

1 чашка микса орехов и семечек

1 чашка сухофруктов

3 ст.л. жидкого меда

3-4 ст.ложки апельсинового сока или воды

2 ст.л. оливкового или подсолнечного масла

Читайте также Американской пекарне запретили готовить гранолу с "любовью"

Способ приготовления:

Орехи крупно порубить и смешать с овсяными хлопьями в миске. По желанию добавить семечки (будет достаточно нескольких столовых ложек). Соединить в чашке мед, апельсиновый сок и растительное масло. Добавить жидкую смесь в миску с овсяными хлопьями и хорошо перемешать. Смесь получится слегка влажной. Противень застелить пергаментной бумагой. Выложить гранолу ровным слоем и отправить в разогретую до 160 С духовку на 30 минут или до появления золотистого цвета. Каждые 5 минут гранолу нужно перемешивать, чтобы она пропеклась равномерно. За 10 минут до конца приготовления добавить помытые и обсушенные сухофрукты. Достать гранолу, полностью остудить и пересыпать в плотно закрывающуюся банку или контейнер.

Напомним, ранее мы делились рецептом мюсли с ягодами от Лизы Глинской. "Сегодня" также рассказывали, чем опасны покупные батончики-мюсли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram