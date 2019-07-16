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Как приготовить вкусную домашнюю гранолу на завтрак

Рецепт полезной домашней гранолы с орехами и сухофруктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Домашнюю гранолу чаще всего подают с йогуртом
Домашнюю гранолу чаще всего подают с йогуртом
Фото: pexels.com

Домашняя гранола отличается от мюсли тем, что овсяные хлопья для ее приготовления предварительно запекают в духовке с медом, орехами и сухофруктами. Обычно гранолу подают на завтрак вместе с йогуртом, кефиром, молоком или соком. 

Смотрите видео, каким должен быть идеальный завтрак:

Кроме этого, она хорошо сочетается с творогом, свежими фруктами и ягодами; ее можно добавлять в печенье или использовать как основу для сладких тартов. В плотно закрытой емкости домашняя гранола будет храниться около  двух недель.

Домашняя гранола из овсянки с орехами и сухофруктами

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

  • 2 чашки овсяных хлопьев
  • 1 чашка микса орехов и семечек 
  • 1 чашка сухофруктов
  • 3 ст.л. жидкого меда
  • 3-4 ст.ложки апельсинового сока или воды
  • 2 ст.л. оливкового или подсолнечного масла

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Способ приготовления:

  1. Орехи крупно порубить и смешать с овсяными хлопьями в миске. По желанию добавить семечки (будет достаточно нескольких столовых ложек).
  2. Соединить в чашке мед, апельсиновый сок и растительное масло. 
  3. Добавить жидкую смесь в миску с овсяными хлопьями и хорошо перемешать. Смесь получится слегка влажной.
  4. Противень застелить пергаментной бумагой. Выложить гранолу ровным слоем и отправить в разогретую до 160 С духовку на 30 минут или до появления золотистого цвета.
  5. Каждые 5 минут гранолу нужно перемешивать, чтобы она пропеклась равномерно. За 10 минут до конца приготовления добавить помытые и обсушенные сухофрукты. 
  6. Достать гранолу, полностью остудить и пересыпать в плотно закрывающуюся банку или контейнер. 

Напомним, ранее мы делились рецептом мюсли с ягодами от Лизы Глинской. "Сегодня" также рассказывали, чем опасны покупные батончики-мюсли.

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Источник: Сегодня
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