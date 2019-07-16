Как приготовить вкусную домашнюю гранолу на завтрак
Рецепт полезной домашней гранолы с орехами и сухофруктами
Домашняя гранола отличается от мюсли тем, что овсяные хлопья для ее приготовления предварительно запекают в духовке с медом, орехами и сухофруктами. Обычно гранолу подают на завтрак вместе с йогуртом, кефиром, молоком или соком.
Смотрите видео, каким должен быть идеальный завтрак:
Кроме этого, она хорошо сочетается с творогом, свежими фруктами и ягодами; ее можно добавлять в печенье или использовать как основу для сладких тартов. В плотно закрытой емкости домашняя гранола будет храниться около двух недель.
Домашняя гранола из овсянки с орехами и сухофруктами
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
- 2 чашки овсяных хлопьев
- 1 чашка микса орехов и семечек
- 1 чашка сухофруктов
- 3 ст.л. жидкого меда
- 3-4 ст.ложки апельсинового сока или воды
- 2 ст.л. оливкового или подсолнечного масла
Способ приготовления:
- Орехи крупно порубить и смешать с овсяными хлопьями в миске. По желанию добавить семечки (будет достаточно нескольких столовых ложек).
- Соединить в чашке мед, апельсиновый сок и растительное масло.
- Добавить жидкую смесь в миску с овсяными хлопьями и хорошо перемешать. Смесь получится слегка влажной.
- Противень застелить пергаментной бумагой. Выложить гранолу ровным слоем и отправить в разогретую до 160 С духовку на 30 минут или до появления золотистого цвета.
- Каждые 5 минут гранолу нужно перемешивать, чтобы она пропеклась равномерно. За 10 минут до конца приготовления добавить помытые и обсушенные сухофрукты.
- Достать гранолу, полностью остудить и пересыпать в плотно закрывающуюся банку или контейнер.
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